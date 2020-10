Scommesse Serie A: la Juve non gioca, vince a tavolino (forse) e acquista Chiesa ma nelle quote antepost scudetto l'Inter rimane vicina. L'Atalanta accorcia sulle big

La Juve non ha giocato contro il Napoli e potrebbe vincere 3-0 a tavolino, ha chiuso il calciomercato col colpo Federico Chiesa mentre l'Inter si è un pò fermata col pareggio all'Olimpico, ma i nerazzurri rimangono vicini nelle quote antepost della scudetto del campionato di calcio di Serie A 2020-21.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con quote di riferimento Snai e Betaland.

Pronostici e quote Serie A

La Juventus arriva dal pareggio di Roma, e l'Olimpico in settimana ha gia fermato un pò anche l'Inter con l'1-1 contro la Lazio. Domenica la Juve non ha giocato il big match col Napoli e potrebbe arrivare una vittoria a tavolino per 3-0.

Grande colpo nel finale di calciomercato con l'arrivo di Federico Chiesa, il rinforzo last-minute per Pirlo (in uscita Rugani al Rennes, De Sciglio prestito secco al Lione e Douglas Costa prestito secco al Bayern Monaco). Chiesa arriverà in prestito biennale con obbligo di riscatto, la Viola riceverà circa 50 milioni di €.

Tutto questo però non basta a convincere i book che lasciano la Juventus @2.25 sì favorita dalle quote antepost per lo scudetto, ma che ancora non stacca l'Inter @3.00. Zitta zitta si avvicina l'Atalanta @4.50 che continua a sorprendere che ha vinto 3 partite su 3. La squadra di Gasperini rimane una fabbrica da gol (già 13) e a punteggio pieno c'è anche un Milan che nonostante l'assenza di Ibrahimovic al contrario della Dea si conferma grazie ad una difesa che non ha ancora preso gol. I rossoneri sono però più snobbati @15 di quota per la vittoria dello scudetto, la stessa del Napoli @15 che potrebbe vedere anche peggiorare ulteriormente la propria situazione.

Manca lo smalto alle romane. La Lazio @35 ha ripreso sulla falsa riga del calo del finale dello scorso campionato post-covid. Inzaghi non è nemmeno contento di un mercato un pò blando di Lotito. La Roma @50 sembra stare anche peggio e Fonseca rimane sul filo del rasoio.

Vediamo tutte le quote antepost:

Scudetto Serie A 2020/2021

Juventus 2,25

Inter 3,00

Atalanta 4,50

Milan 15

Napoli 15

Lazio 35

Roma 50

Fiorentina 300

Sassuolo 300

Bologna 600

Verona 750

Cagliari 750

Torino 750

Benevento 1.000

Udinese 1.000

Parma 1.000

Genoa 1.000

Sampdoria 1.000

Spezia 2.000

Crotone 2.000

Retrocessa Serie A 2020/2021

Benevento Retrocessa S/N 2,25 1,57

Bologna Retrocessa S/N 25 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 9,00 1,03

Crotone Retrocessa S/N 1,25 3,50

Fiorentina Retrocessa S/N 100 1,00

Genoa Retrocessa S/N 4,00 1,20

Parma Retrocessa S/N 3,75 1,22

Sampdoria Retrocessa S/N 5,50 1,12

Sassuolo Retrocessa S/N 75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 1,25 3,50

Torino Retrocessa S/N 9,00 1,03

Udinese Retrocessa S/N 3,00 1,33

Verona Retrocessa S/N 9,00