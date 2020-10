Scommesse Serie A: le quote della 4a giornata, quella del derby Inter-Milan. Tanti problemi di covid ma bookmakers e scommettitori puntano sui nerazzurri

Dopo la sosta delle nazionali ci attende una 4° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A molto interessante ma anche molto complicata dal Covid con un derby della madonnina che rischia di essere senza molti protagonisti, e tiene banco anche il caso Genoa, oltre alla decisione su Juve e Napoli (Napoli che intanto sfiderà l'Atalanta mentre i bianconeri giocano a Crotone). Andiamo a vedere come sono le quote dei book e come la pensano gli scommettitori.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote 4a giornata di Serie A, l'ombra del covid sul derby di Milano

Finita la sosta delle nazionali si torna in campo con la 4° giornata di Serie A dal 17 al 19 ottobre 2020. Si inizia con Napoli-Atalanta, sfida molto interessante con la Dea che ha iniziato alla grande la stagione. Più facile l'impegno dei bianconeri in Crotone-Juventus. La squadra di Gattuso e quella di Pirlo aspettano però la decisione del giudice sul big match della 3a giornata non andato in scena per le problematiche legate al covid.

E approposito di covid, anche sul derby Inter-Milan c'è il rischio di non vedere molti giocatori, specialmente sul fronte nerazzurro che segnala molte positività mentre per i rossoneri Ibrahimovic non è più positivo. Ancora in alto mare la situazione di Verona-Genoa, con i liguri che hanno una quindicina di contagiati e al momento non vengono offerte quote su questa partita. Andiamole a vedere le quote di PlanetWin365 e anche le percentuali di puntate degli scommettitori.

Napoli - Atalanta

Napoli @2.51 (38%)

Pareggio @3.75 (25%)

Atalanta @2.53 (37%)

Inter - Milan

Inter @2.30 (41%)

Pareggio @3.50 (27%)

Milan @2.94 (32%)

Sampdoria - Lazio

Sampdoria @3.83 (25%)

Pareggio @3.55 (27%)

Lazio @1.97 (48%)

Crotone - Juventus

Crotone @11.70 (8%)

Pareggio @5.70 (17%)

Juventus @1.25 (65%)

Bologna - Sassuolo

Bologna @2.95 (32%)

Pareggio @3.60 (26%)

Sassuolo @2.30 (42%)

Torino - Cagliari

Torino @2.20 (43%)

Pareggio @3.40 (28%)

Cagliari @3.32 (29%)

Spezia - Fiorentina

Spezia @5.10 (19%)

Pareggio @3.80 (25%)

Fiorentina @1.69 (46%)

Udinese - Parma

Udinese @2.16 (44%)

Pareggio @3.40 (28%)

Parma @3.40 (28%)

Roma - Benevento

Roma @1.28 (74%)

Pareggio @5.50 (17%)

Benevento @10.30 (9%)