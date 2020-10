Pronostici Serie A: derby Inter-Milan, Napoli-Atalanta, Roma-Benevento e tutte le partite della 4a giornata, con multipla @2.96 di quota

Ci attente una bella 4° giornata di Serie A, anche se complicata dopo la decisione del giudice sportivo su Juve-Napoli, ma anche un derby Inter-Milan con molte positività, oltre a quella di Cristiano Ronaldo nella Juve che gioca a Crotone.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 4a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 4a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite della 4a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram.

NAPOLI-ATALANTA (SABATO ORE 15)

Ultime dai Campi: Gattuso conferma il 4-2-3-1 con Bakayoko e Ruiz in mezzo, Mertens alle spalle di Osimhen. Out Zielinski, Elmas e Insigne. Nell'Atalanta recupera Toloi, Pasalic affianca Gomez, Zapata davanti.

La statistica: Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Napoli ha segnato almeno otto reti nelle prime due giornate di campionato. L'Atalanta è la prima squadra nella storia della Serie A ad aver segnato almeno quattro reti in tutte le prime tre gare stagionali di campionato.

La quota: OVER 2.5 @1.44

INTER-MILAN (SABATO ORE 18)

Ultime dai Campi: Conte sceglie D'Ambrosio e Kolarov dietro, vista l'indisponibilitá di Skriniar e Bastoni (Covid entrambi). Vidal in mezzo, Lu-La davanti. Nel Milan Romagnoli dovrebbe esserci dietro: si é allenato in gruppo. Davanti Ibra, nel tridente sia Diaz che Calhanoglu.

La statistica: L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Milan. L’Inter è imbattuta da nove partite interne di Serie A contro il Milan (6V, 3N). Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore nella storia dell'Inter a trovare il successo in tutti i primi tre Derby sulla panchina nerazzurra (considerando tutte le competizioni).

La quota: INTER +0 (AH) @1.62

SAMPDORIA-LAZIO (SABATO ORE 18)

Ultime dai Campi: Keita si é allenato in gruppo, ma verrá lanciato a partita in corso. Gioca Ramirez in appoggio a Quagliarella. Gabbiadini non al meglio. Lazio in emergenza e senza Immobile, Lazzari, Radu, Marusic e Luiz Felipe. Parolo centrale difensivo, chance per Vavro, a destra Patric, davanti Caicedo e Correa.

La statistica: La Sampdoria ha vinto solamente una delle ultime 17 sfide di Serie A contro la Lazio (3N, 13P), subendo almeno due gol in ognuna delle ultime otto gare (27 reti incassate, 3.4 di media). La prima rete dell’attaccante della Lazio Felipe Caicedo in Serie A è stata proprio contro la Sampdoria, nel dicembre 2017; ai blucerchiati ha anche segnato la sua prima marcatura multipla nell’aprile 2019, facendo così della squadra ligure la sua vittima preferita nel massimo campionato (quattro gol in quattro gare). Sarà squalificato Ciro Immobile.

La quota: CAICEDO MARCATORE @2.60

CROTONE-JUVENTUS (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai Campi: Stroppa lancia subito i nuovi arrivati Djidji e Petriccione. Molina e Reca esterni, in attacco Simy e Messias. Nella Juventus tante assenze e Dybala non al meglio. Arthur e Bentancur in mezzo (anche se Rabiot é a disposizione), Kulusevski e Chiesa in avanti con Morata.

La statistica: Federico Chiesa potrebbe fare il suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus: nelle due sfide più recenti contro il Crotone ha segnato un gol e fornito un assist.

La quota: CHIESA MARCATORE @2.75

BOLOGNA-SASSUOLO (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai Campi: Mihajlovic perde anche Skov Olsen: gioca Orsolini. In mezzo Schouten e Svanberg. Nel Sassuolo dietro dovrebbe giocare Ayhan. Muldur e Toljan esterni, Defrel confermato con i soliti davanti. Boga non è ancora pronto e inizierà in panchina.

La statistica: Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 36 partite di Serie A. Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite di Serie A, segnando otto reti. Il Sassuolo ha segnato nove reti in queste prime tre giornate, primato storico per i neroverdi nei primi tre turni di Serie A. Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime nove trasferte di campionato.

La quota: GOL SI @1.55

SPEZIA-FIORENTINA (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai Campi: Italiano, senza Galabinov, potrebbe lanciare Nzola, suo pupillo in B. Pobega in mediana, Chabot dietro. Nella Fiorentina torna Pezzella al centro della difesa. Lirola a destra (Callejon non sta ancora bene), Kouamé si gioca una maglia con Vlahovic.

La statistica: Sono sei i precedenti tra Spezia e Fiorentina tra Serie A, Serie B e Coppa Italia - tutti in cadetteria tra il 1930 e il 1939: i viola sono imbattuti (3V, 3N). La Fiorentina è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, ad aver giocato più palloni in area avversaria in questo campionato: entrambe 91, ben 44 in più dello Spezia. Solo il Torino (6.5) ha effettuato in media meno tiri dello Spezia (6.7) in questo inizio di campionato.

La quota: FIORENTINA @1.68

TORINO-CAGLIARI (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai Campi: Giampaolo sceglie Vojvoda a destra, Verdi sulla trequarti e Bonazzoli, appena arrivato, con Belotti. Nel Cagliari 11 molto simile a quello di Bergamo pre sosta. Solo Ounas insidia Sottil.

La statistica: Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 4N). Il Torino non ha perso nessuna delle ultime sei gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3V, 3N). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 13 partite di campionato.

La quota: TORINO +0 (AH) @1.57

UDINESE-PARMA (DOMENICA ORE 18)

Ultime dai Campi: Gotti potrebbe scegliere Makengo come regista. Pereyra e De Paul mezz'ali, Lasagna con Okaka. Deulofeu forse in panchina. Nel Parma out quattro positivi al Covid. Cyprien in mediana, Osorio dietro. Gervinho di punta.

La statistica: L’Udinese è l’unica squadra che non ha segnato in questo campionato. Il Parma ha vinto 1-0 l’ultimo match di campionato contro il Verona.

La quota: UNDER 2.5 @1.90

ROMA-BENEVENTO (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai Campi: Fonseca schiera subito Smalling titolare nella difesa a tre. Kumbulla in svantaggio rispetto a Ibanez, che dovrebbe giocare a sinistra. Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Nel Benevento Ionita e Dabo mezz'ali, Iago Falque e Caprari ai lati di Lapadula.

La statistica: La Roma ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A. La Roma ha vinto tutte le ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A. La Roma ha segnato in tutte le ultime 50 gare contro formazioni neopromosse in Serie A, 117 reti nel periodo (2.3 di media a match).

La quota: ROMA @1.33

VERONA-GENOA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai Campi: Juric si porta Kalinic in panchina (non ancora pronto) e dá fiducia a Favilli. Ilic per Veloso, emergenza dietro, Ceccherini gioca subito. Nel Genoa si contano i presenti. Pandev e Shomurodov davanti, Badelj in regia, Bani al centro della difesa.

La statistica: Il Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 13 gare interne contro il Genoa in Serie A (6V, 5N). Il Verona ha subito un solo gol in questo campionato, solo Milan e Napoli (entrambe ancora a zero) hanno fatto meglio. Il Genoa non ha segnato nelle ultime due trasferte di campionato, subendo 11 gol.

La quota: NON DISPONIBILE

MULTIPLA SPECIAL @2.96 (stake 0.5)

Napoli-Atalanta: X2 PRIMO TEMPO

Bologna-Sassuolo: OVER 1.5

Torino-Cagliari: 1X

Roma-Benevento: 1

