Scommesse Serie A: posticipo Verona-Genoa, intanto nascono i primi dubbi sulla Juve fermata a Crotone. Milan al comando dopo la vittoria nel derby. Prossimo turno con Milan-Roma, tutte le quote

Questa sera si gioca il posticipo Verona-Genoa della 4a giornata di Serie A, ma si pensa già al prossimo turno con Milan-Roma. I rossoneri hanno vinto il derby e sono soli al comando in campionato, davanti ad un eccezionale Sassuolo. Ridimensionata la Juve che si ferma a Crotone.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Posticipo 4a giornata: Verona-Genoa

VERONA-GENOA (LUNEDI ORE 20:45)

Ultime dai campi: Juric si porta Kalinic in panchina (non ancora pronto) e dá fiducia a Favilli. Ilic per Veloso, emergenza dietro, Ceccherini gioca subito. Nel Genoa si contano i presenti. Pandev e Shomurodov davanti, Badelj in regia, Bani al centro della difesa.

La Statistica: Il Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 13 gare interne contro il Genoa in Serie A (6V, 5N). Il Verona ha subito un solo gol in questo campionato, solo Milan e Napoli (entrambe ancora a zero) hanno fatto meglio. Il Genoa non ha segnato nelle ultime due trasferte di campionato.

La Quota: UNDER 2.5 @2.00

Quote Antepost: Juve ridimensionata, Milan a punteggio pieno

La Juventus di Pirlo non convince e il pareggio a Crotone (seppur con un pò di sfortuna e molti big assenti tra cui CR7) ne è un evidenza che si riflette anche nelle quote antepost per lo scudetto che vedono i bianconeri ancora favoriti, ma saliti @2.75. La Juve ha anche i 3 punti della vittoria a tavolino col Napoli, un bel pericolo evitato visto che la squadra di Gattuso arriva dal 4-1 contro l'Atalanta.

Non ne approfitta l'Inter che anzi perde il derby col Milan. I rossoneri sono gli unici a punteggio pieno con 12 punti, al comando del campionato, e ora i rossoneri iniziano a crederci, anche se inizia il tour de force europeo e Pioli dovrà gestire una rosa che non sembra ancora a livello degli avversari. Il Milan scende comunque @8.00 di quota per lo scudetto.

La Roma arriva dal 5-2 di Benevento che però non convince i bookmakers che la lasciano a @50 volte la posta, per non parlare del Sassuolo al 2° posto. La macchina da gol di De Zerbi ha vinto in rimonta il derby a Bologna e ha già segnato 13 gol con Berardi e Caputo al massimo. Se credete nel miracolo neroverde in questo pazzo 2020 lo trovate @100, Caputo re dei bomber è un opzione molto più possibile @12 (Berardi @35), ma qui rimane un affare tra Cristiano Ronaldo, Lukaku e Immobile.

Le note negative riguardano il Torino di Giampaolo ultimo e sempre perdente (anche se ha una partita da recuperare). Lazio irriconoscibile e La Rosa corta si potrebbe far sentire in questa stagione. Iachini rischia la panchina con una Fiorentina che non convince, Ecco le quote antepost aggiornate:

SCUDETTO

Juventus 2,75

Inter 3,50

Napoli 6,50

Atalanta 6,50

Milan 8,00

Roma 50

Lazio 50

Sassuolo 100

Fiorentina 350

Bologna 500

Torino 750

Verona 750

Cagliari 750

Sampdoria 1.000

Benevento 1.000

Udinese 1.000

Parma 1.000

Genoa 1.000

Spezia 2.000

Crotone 2.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 3,00

Lukaku, Romelu 4,75

Immobile, Ciro 8,00

Ibrahimovic, Zlatan 8,00

Belotti, Andrea 10

Caputo, Francesco 12

Martinez, Lautaro 18

Dzeko, Edin 20

Zapata Duvan 20

Gomez Papu 25

Osimhen Victor 25

Muriel, Luis 25

RETROCESSA

Benevento Retrocessa S/N 2,25 1,57

Bologna Retrocessa S/N 12 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 9,00 1,03

Crotone Retrocessa S/N 1,22 3,75

Fiorentina Retrocessa S/N 33 1,00

Parma Retrocessa S/N 3,50 1,25

Sampdoria Retrocessa S/N 6,00 1,10

Sassuolo Retrocessa S/N 75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 1,22 3,75

Torino Retrocessa S/N 7,50 1,05

Udinese Retrocessa S/N 3,30

Quote 5a giornata, i rossoneri ad un nuovo test contro la Roma

Diamo subito un occhio alla 5a giornata di campionato e andiamo a vedere le prime quote e tra parentesi le percentuali di scommesse 1X2 sulle varie partite. La sfida più attesa è Milan-Roma (non ancora disponibili le quote Genoa-Inter e Benevento-Napoli).

Sassuolo - Torino

Sassuolo @1.68 (57%)

Pareggio @4.25 (22%)

Torino @4.55 (21%)

Atalanta - Sampdoria

Atalanta @1.40 (68%)

Pareggio @5.00 (19%)

Sampdoria @7.35 (13%)

Lazio - Bologna

Lazio @1.84 (52%)

Pareggio @3.80 (25%)

Bologna @4.10 (23%)

Cagliari - Crotone

Cagliari @1.95 (49%)

Pareggio @3.50 (27%)

Crotone @3.95 (24%)

Parma - Spezia

Parma @2.13 (45%)

Pareggio @3.30 (29%)

Spezia @3.60 (26%)

Fiorentina - Udinese

Fiorentina @1.76 (54%)

Pareggio @3.75 (25%)

Udinese @4.64 (21%)

Juventus - Verona

Juventus @1.45 (66%)

Pareggio @4.60 (20%)

Verona @6.95 (14%)

Milan - Roma

Milan @2.32 (41%)

Pareggio @3.50 (27%)

Roma @3.00 (32%)