Scommesse Serie A: panchine bollenti, secondo le quote dei bookmakers Giampaolo al Torino e Iachini alla Fiorentina rischiano grosso

Siamo solo alle battute iniziali del campionato ma si segnalano già alcuni problemi e alcune panchine che scottano con Marco Giampaolo al Torino e Beppe Iachini alla Fiorentina che rischiano di essere i primi allenatori esonerati.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sui possibili esoneri in Serie A con quote di riferimento Snai e Betaland.

Le panchine di Giampaolo e Beppe Iachini scottano e i book abbassano le quote sugli esoneri

3 sconfitte in altrettante partite, questo l'inizio da incubo della nuova avventura granata di Marco Giampaolo che dopo l'ottimo lavoro alla Sampdoria (un po meno col Milan) non sta riuscendo a far giocare il Torino e la quota sul suo esonero crolla da @4.00 a @1.65.

Non tira una bella aria nemmeno a Firenze con la Fiorentina in decima posizione in classifica con quattro punti raccolti in quattro partite. L'esonero di Beppe Iachini passa da @2.75 a @1.72.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

La sconfitta nel derby, gli 8 gol subiti in quattro partite e anche qualche scelta discutibile di formazioni, fanno calare anche le quotazioni di Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter rimane tranquillo con una quota @8.50 per l'esonero, anche se in calo dalla quota @10 prima del derby.