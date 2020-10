Pronostici Serie A: tutto sulla 5a giornata di campionato, si inizia con Sassuolo-Torino. Milan-Roma il big match di lunedì

La 5a giornata di Serie A inizia con l'anticipo del venerdì: Sassuolo-Torino. Nel weekend impegni sulla carta semplici per Juve, Inter, Napoli e Lazio mentre il posticipo del lunedì è anche la sfida più interessante e metterà contro Milan-Roma, entrambe vincenti al primo turno di Europa League, e rossoneri in cima alla classifica del campionato.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 5a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 5a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite della 5a giornata.

SASSUOLO-TORINO (VENERDI ORE 20:45)

ULTIME DAI CAMPI: De Zerbi con un solo dubbio: il ruolo di trequartista. Defrel non è al top, Boga parte dalla panchina ed entrerà a gara in corso per mettere minuti nelle gambe, Haraslin non ha ancora convinto. E allora occhio a Maxime Lopez, che si candida per una maglia nel trio con Djuricic e Berardi. Nel Torino Bremer riprende il suo posto al centro della difesa. Verdi e Bonazzoli favoriti per giocare con Belotti.

LA STATISTICA: Il Sassuolo ha segnato quattro reti in tutte le ultime tre gare di Serie A. Il Torino non registrava zero punti nelle prime tre partite stagionali di Serie A dal 2002/03 (anno della retrocessione) e non incassava otto reti dal 1940/41 (record negativo per i granata a questo punto del campionato). Da una parte il Sassuolo è la squadra che effettua in media più tiri a partita (20.5) nei maggiori cinque campionati europei (seguita da Lione, Liverpool e Bayern Monaco), dall'altra solo lo Spezia ne tenta meno del Torino (8.7) in questa Serie A.

LA QUOTA: 1X+OVER 2.5 @1.80

ATALANTA-SAMPDORIA (SABATO ORE 15:00)

ULTIME DAI CAMPI: Dopo la Champions e in vista del turno di coppa della prossima settimana, qualche cambiamento per Gasperini. Dentro Sutalo, Djmsiti, Pasalic, Mojica, Ilicic e Lammers. Mentre Malinovskyi ha un problema all'addome e non dovrebbe recuperare. Nella Samp ko Candreva: dirotta Thorsby a destra, con Adrien Silva in mezzo. Keita inizia ancora in panchina, favorito Ramirez. Fuori causa Gabbiadini.

LA STATISTICA: Solo le partite del Bayern Monaco (6.3) hanno prodotto in media più gol di quelle dell'Atalanta (5.8) nei Top-5 campionati europei - la Dea ha il miglior attacco di questa Serie A con 14 reti, il doppio di quelle della Sampdoria.

LA QUOTA: 1X+OVER 3.5 @1.90

GENOA-INTER (SABATO ORE 18:00)

ULTIME DAI CAMPI: Maran ha recuperato quasi tutti gli ex positivi Covid. Non porterà troppe modifiche al suo 11, però, dando tempo a chi ha ricominciato ad allenarsi da poco di ritrovare la forma. Davanti ancora Pandev e Shomurodov. Nell'Inter qualche cambio in ottica Champions. Brozovic e Lautaro dovrebbero partire titolari. Nainggolan insidia Vidal. Sanchez preoccupa, Sensi sta meglio e dovrebbe andare quantomeno in panchina.

LA STATISTICA: L'Inter ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0. In 11 delle ultime 12 sfide di Serie A tra Genoa e Inter giocate al Ferraris, almeno una delle due formazioni non ha trovato il gol. Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato. L'Inter è la squadra che gioca in media più palloni nell'area avversaria a partita in questa Serie A (31) - dall'altra parte solo il Torino (11.7) ne conta meno del Genoa (14).

LA QUOTA: GENOA SEGNA NO @2.25

LAZIO-BOLOGNA (SABATO ORE 20:45)

ULTIME DAI CAMPI: Inzaghi deve dosare le energie dei suoi. In campo Marusic, Akpa Akpro e Muriqi. Lazzari é recuperato ma potrebbe essere preservato per la Champions. Nel Bologna solito 11. Ce la fa anche De Silvestri, che ha recuperato dalla botta al ginocchio. Palacio prima punta.

LA STATISTICA: Il Bologna ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A (senza trovare alcun gol nelle quattro più recenti). Il Bologna ha vinto soltanto una delle ultime 19 trasferte di Serie A contro la Lazio. Il Bologna subisce gol da 37 partite consecutive di Serie A.

LA QUOTA: LAZIO @1.72

CAGLIARI-CROTONE (DOMENICA ORE 12:30)

ULTIME DAI CAMPI: Di Francesco ha solo un dubbio dietro. Godin é affaticato e ci proverà fino all'ultimo, ma se dà forfait è pronto Klavan. Davanti i soliti, incluso Sottil. Nel Crotone stesso 3-5-2 visto contro la Juventus Messias fa coppia con Simy, Molina e Vulic mezz'ali.

LA STATISTICA: Il Cagliari potrebbe mancare l'appuntamento con il gol in entrambe le prime due partite interne di una stagione di Serie A per la prima volta dal 1995/96. Crotone (11) e Cagliari (10) sono due delle tre squadre che hanno subito più gol finora in questa Serie A (con il Benevento, 12). Il Cagliari ha subito finora 20.8 tiri a partita di media in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

LA QUOTA: GOL SI @1.75

BENEVENTO-NAPOLI (DOMENICA ORE 15:00)

ULTIME DAI CAMPI: Inzaghi nel derby campano conferma il suo Benevento con un cambio: l'ex Maggio a destra, Letizia a sinistra. Iago Falque in vantaggio su Insigne. Nel Napoli Ospina in porta, Manolas in difesa, Mario Rui a sinistra e occhio a Petagna, che insidia Osimhen.

LA STATISTICA: Il Napoli ha vinto 21 delle sue ultime 23 partite di Serie A giocate contro squadre neopromosse (due sconfitte, contro Empoli nel 2019 e Lecce nel 2020), segnando nel parziale 66 gol (in media 2.9 a partita). Solo le partite dell’Atalanta (23) hanno visto più gol in totale di quelle del Benevento (20) in questa Serie A; tuttavia, i campani hanno incassato ben 12 reti (a fronte di otto segnate), più di ogni altra formazione finora.

LA QUOTA: OVER 2.5 @1.40

PARMA-SPEZIA (DOMENICA ORE 15:00)

ULTIME DAI CAMPI: Liverani lancia Cyprien in regia. Ancora tanti gli assenti per Covid. Kucka dietro a Karamoh e Cornelius, che é recuperato e dovrebbe scalzare Gervinho. Nello Spezia Provedel in porta, fiducia in Deiola e Acampora, tridente Verde, Nzola, Gyasi, visto che Galabinov resta ancora ai box.

LA STATISTICA: Parma e Spezia sono due delle tre squadre che hanno subito più gol nel corso delle seconde frazioni di gioco in questo campionato (sei, come il Bologna).

LA QUOTA: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

FIORENTINA-UDINESE (DOMENICA ORE 18:00)

ULTIME DAI CAMPI: Iachini non stravolge la Fiorentina. Callejon a destra dal 1', Biraghi a sinistra, davanti stavolta è in vantaggio Kouamé su Vlahovic e Cutrone. Nell'Udinese stesso 11 che ha battuto il Parma. Deulofeu e Pussetto iniziano in panchina, giocano Lasagna e Okaka.

LA STATISTICA: Tre delle otto reti complessivamente arrivate finora nei primi cinque minuti di gioco in questo campionato sono state segnate dalla Fiorentina. L’Udinese ha subito il primo gol della partita in tutte le quattro gare disputate finora in Serie A, peggio di ogni altra formazione nel torneo in corso; dall’altra parte, la Fiorentina ha segnato la prima rete del match in tre gare su quattro (meglio solo il Milan).

LA QUOTA: FIORENTINA SEGNA PER PRIMA @1.50

JUVENTUS-VERONA (DOMENICA ORE 20:45)

ULTIME DAI CAMPI: Pirlo con qualche dubbio, anche in vista della super sfida di Champions. Demiral titolare dietro, Arthur in mezzo, Frabotta a sinistra e Ramsey che dovrebbe appoggiare Morata e Dybala, favorito per dare un po' di riposo a Kulusevski. Squalificato Chiesa. Nel Verona conferma per Ilic e Vieira. Barak (tampone negativo) e Tameze sostengono Kalinic.

LA STATISTICA: La Juventus non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro il Verona. Dall’inizio del 2018/19, la Juventus ha perso solo una delle 40 gare casalinghe disputate in Serie A (33V, 6N). Il Verona è la squadra che aspetta da più turni il successo esterno in Serie A (12: 7N, 5P)

LA QUOTA: JUVENTUS @1.38

MILAN-ROMA (LUNEDÌ ORE 20:45)

ULTIME DAI CAMPI: Pioli con le idee chiare. Miglior Milan possibile. Bennacer in regia, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao dietro a Ibra. Nella Roma non viene rischiato Smalling, fiducia ancora a Ibanez. Pedro gioca, Dzeko davanti.

LA STATISTICA: Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A; dall’altra parte, la Roma ha subito la prima rete del match solo una volta, ma proprio nella scorsa giornata contro il Benevento.

LA QUOTA: MILAN SEGNA PER PRIMA @1.66