Scommesse Serie A: Inter nuova favorita per lo scudetto, Juventus superata. Prossimo turno con i bianconeri impegnati a La Spezia, Inter in casa contro il Parma. C'è il Derby della Lanterna

In attesa del posticipo di lusso Milan-Roma, con i rossoneri che cercano di rimanere al comando della classifica di Serie A, la Juve di Pirlo stecca anche in casa col Verona e ora è l'Inter la nuova favorita dalle quote antepost per lo scudetto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: l'Inter supera una Juventus che non convince

Dopo anni di dominio bianconero la grande novità, almeno sulle lavagne dei bookmakers, è l'Inter che supera la Juve nelle quote antepost per lo scudetto 2020-21. Tanti problemi per i campioni d'Italia, con sole due vittorie nelle prime cinque partite. Occhio anche al Napoli e soprattutto al Milan che è ancora perfetta con 4 vittorie su 4 e rimane al comando della classifica nonostante una partita in meno, il posticipo con la Roma.

Anche nelle lavagne dei marcatori sul capocannoniere è sfida tra Juve e Inter, con Cristiano Ronaldo che rimane il favorito, ma Romelu Lukaku si avvicina. Più indietro ci sono Zlatan Ibrahimovic e Francesco Caputo alla guida dell'attacco di un Sassuolo che continua ad impressionare positivamente.

Ecco le quote antepost aggiornate:

SCUDETTO

Inter 2,75

Juventus 3,25

Napoli 5,50

Milan 7,00

Atalanta 8,00

Lazio 50

Roma 50

Sassuolo 100

Fiorentina 350

Sampdoria 600

Bologna 600

Verona 600

Cagliari 750

Torino 750

Udinese 1.000

Parma 1.000

Genoa 1.000

Benevento 1.500

Spezia 2.000

Crotone 3.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 3,75

Lukaku, Romelu 4,00

Ibrahimovic, Zlatan 7,50

Caputo, Francesco 8,00

Belotti, Andrea 8,00

Immobile, Ciro 10

Zapata Duvan 15

Dzeko, Edin 20

Martinez, Lautaro 25

Quagliarella, Fabio 30

Osimhen Victor 33

Muriel, Luis 33

Mertens, Dries 35

Gomez Papu 35

Simeone Giovanni 40

Berardi, Domenico 40

Lozano H 50

Morata Alvaro 50

Joao Pedro 60

Insigne, Lorenzo 75

Dybala Paulo 75

Barrow, Musa 125

Kulusevski, Dejan 125

Simy 125

Rebic, Ante 150

Lapadula, Gianluca 150

Lasagna, Kevin 200

Kouame Cristian 200

Galabinov, Andrey 200

Destro, Mattia 200

Andreas Cornelius 250

Correa, Joaquin 250

Inglese, Roberto 300

Altro 10

RETROCESSA

Benevento Retrocessa S/N 2,75 1,40

Bologna Retrocessa S/N 10 1,02

Cagliari Retrocessa S/N 9,00 1,03

Crotone Retrocessa S/N 1,23 3,75

Fiorentina Retrocessa S/N 50 1,00

Genoa Retrocessa S/N 3,50 1,25

Parma Retrocessa S/N 3,25 1,30

Sampdoria Retrocessa S/N 10 1,02

Sassuolo Retrocessa S/N 75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 1,53 2,35

Torino Retrocessa S/N 5,00 1,13

Udinese Retrocessa S/N 4,00 1,20

Verona Retrocessa S/N 10 1,02

Quote 6a giornata, l'Inter ospita il Parma, la Juve va a La Spezia. Napoli-Sassuolo il big match

Dal 31 ottobre al 2 novembre si giocherà la 6a giornata del campionato di calcio italiano di Serie A e siamo andati a vedere le prime quote ma anche la percentuale di puntate degli scommettitori che al momento nel big match Napoli - Sassuolo favoriscono i partenopei con oltre il 60% di preferenze. Interessante anche Roma - Fiorentina, la sfida tra due panchina bollenti, quella di Fonseca e soprattutto quella di Iachini.

Crotone - Atalanta, Inter - Parma e Bologna - Cagliari apriranno il turno al sabato. I nerazzurri sono favoriti @1.25. Alla domenica Spezia - Juventus e anche qui i bianconeri sono favoriti @1.36, anche perché un altro passo falso contro una piccola (in questo caso neo promossa, ma non dimentichiamo Crotone) non sarebbe accettato. Prima però è da non perdere il lunch match Udinese - Milan mentre in serata c'è il derby della Lanterna con Sampdoria - Genoa e con i blucerchiati favoriti. La giornata si chiuderà col posticipo del lunedì sera: Verona - Benevento.

Crotone - Atalanta

Crotone @6.80 (14%)

Pareggio @4.90 (19%)

Atalanta @1.43 (67%)

Inter - Parma

Inter @1.25 (76%)

Pareggio @6.25 (15%)

Parma @11.00 (9%)

Bologna - Cagliari

Bologna @1.98 (48%)

Pareggio @3.85 (25%)

Cagliari @3.50 (27%)

Udinese - Milan

Udinese @4.95 (19%)

Pareggio @3.85 (25%)

Milan @1.70 (67%)

Spezia - Juventus

Spezia @8.83 (11%)

Pareggio @4.95 (19%)

Juventus @1.36 (70%)

Torino - Lazio

Torino @3.97 (24%)

Pareggio @3.75 (25%)

Lazio @1.88 (71%)

Napoli - Sassuolo

Napoli @1.53 (62%)

Pareggio @4.60 (21%)

Sassuolo @5.57 (17%)

Roma - Fiorentina

Roma @1.80 (53)

Pareggio @3.85 (25%)

Fiorentina @4.26 (22%)

Sampdoria - Genoa

Sampdoria @1.93 (49%)

Pareggio @3.65 (26%)

Genoa @3.87 (25%)

Verona - Benevento

Verona @1.82 (52%)

Pareggio @3.65 (26%)

Benevento @4.40 (22%)