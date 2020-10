Scommesse Serie A: infinito Ibrahimovic. Zlatan mette la freccia su Ronaldo e Lukaku nelle quote sul capocannoniere Serie A 2020-21

Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire a 39 anni, sei gol in 3 partite dopo la doppietta alla Roma, la più recente delle grandi prestazioni del bomber svedese che ora si mette dietro anche CR7 e Lukaku nelle quote per il titolo di capocannoniere di Serie A 2020-21.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: Ibra super CR7 e Lukaku come favorito per il titolo di capocannoniere

Zlatan Ibrahimovic guarda tutti dall'alto nelle quote per il capocannoniere di Serie A 2020-21, attualmente davanti a tutti gli altri attaccanti del campionato e anche nelle lavagne dei bookmakers grazie ad un ritmo incredibile (6 gol in 3 partite) e ad un Milan che lo sta supportando meglio del previsto.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Dopo la doppietta alla Roma lo svedese è il grande favorito per lo scettro di miglior cannoniere con una quota che si è più che dimezzata passando da @7.50 a @3.50. Ibra ha quindi convinto anche i book visto che ora Cristiano Ronaldo (ancora fermo per la positività al coronavirus) è dato @4.50 assieme a Romelu Lukaku che lo ha agganciato.

Più difficile la riaffermazione del capocannoniere dell’ultima stagione, Ciro Immobile @12, mentre l'altro bomber della Roma giallorossa, Edin Dzeko, si gioca @18. Occhio però al bosniaco che ha segnato due gol nelle ultime tre partite.