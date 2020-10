Scommesse Serie A: le quote Betaland sulla 6a giornata di campionato. La Juve a La Spezia, un altro pareggio bianconero si gioca @5. Samp favorita nel derby col Genoa

Siamo arrivati alla 6a giornata del campionato di calcio italiano di Serie A in campo tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, oltre al posticipo del lunedì sera: Verona-Benevento. Vediamo le quote.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Betaland.

Quote 6a giornata di Serie A, un altro pareggio per la Juventus?

Dopo il ko di Champions contro il Barcellona la Juventus cerca riscatto in Serie A, dove viene da tre pareggi contro Roma, Crotone e Verona. La squadra di Pirlo deve sbloccarsi per scacciare le prime critiche e i dubbi dei tifosi sul nuovo progetto bianconero. Il calendario offre un assist ai bianconeri che domenica se la dovranno vedere con lo Spezia. In casa della neopromossa la Juventus è favorita su Betaland a quota 1,38, mentre il quarto pareggio di fila (non prendendo in considerazione il successo a tavolino contro il Napoli) vale 5,00 volte la posta. A 7,75 il clamoroso successo dei liguri.

Deve vincere anche l'Inter, che in casa non batte il Parma dall'aprile del 2013: tre pari e una sconfitta per i nerazzurri nelle ultime quattro, ma su Betaland il segno «1» vale 1,30, mentre la «Doppia Chanche X2», che permetterebbe agli emiliani di tornare a casa con almeno un punto, è in lavagna a 3,60. In Udinese - Milan la capolista proverà a ritrovare il successo dopo il pari con la Roma per difendere il primo posto: il «2» per i rossoneri è a quota 1,77. Il Napoli è invece pronto ad approfittare di un eventuale passo falso della squadra di Pioli ed è favorito contro il Sassuolo a 1,55.

Tra i big match Roma - Fiorentina e Sampdoria - Genoa e in entrambi i casi è avanti nel pronostico la squadra di casa. I giallorossi vogliono riprendersi la zona Champions e cercano una vittoria proposta a 1,83. In Sampdoria - Genoa sono i blucerchiati a presentarsi al meglio al derby della Lanterna. Ranieri ha dalla sua una squadra a mille per le vittorie in campionato contro Fiorentina, Lazio e Atalanta, oltre al successo di Coppa contro la Salernitana, mentre il Genoa è molto vicino alla zona retrocessione. Si tratta comunque di una stracittadina e tutto può succedere. Su Betaland segno «1» a 1,91, mentre il «2» vale 3,90. Grande equilibrio in Torino - Lazio: per i biancocelesti pesano l'impegno di Champions e i tanti indisponibili nella rosa di Inzaghi. I granata, anche se di poco, sono favoriti a 2,55.

