Pronostici Serie A: tutto sulla 6a giornata di campionato con Multipla @3.09 di quota. C'è il derby della Lanterna Samp-Genoa. Roma-Fiorentina da paura in tema Halloween. Fonseca e Iachini si giocano la panchina?

Tanti ingredienti che possono fare della 6a giornata di campionato un turno molto interessante di Serie A, al via sabato 31 ottobre, e che continuerà domenica 1 novembre. Roma-Fiorentina in tema Halloween visto che Fonseca da una parte e Iachini dall'altra sono sul banco degli imputati.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 6a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 6a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite della 5a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram.

CROTONE-ATALANTA (SABATO ORE 15.00)

Ultime dai Campi. Stroppa, senza Cigarini, sceglie Petriccione. Poi lo stesso Crotone visto a Cagliari, con Benali mezz'ala e la coppia Messia-Simy davanti. Nell'Atalanta tanto turnover in ottica Liverpool. Dentro Sutalo, Mojica, Muriel e Miranchuk. De Roon ko, potrebbe esserci spazio per Pessina.

La Statistica. L’Atalanta è la squadra che ha subito il maggior numero di gol nei primi 30 minuti di questo campionato (sei), segue il Crotone con cinque.

La Quota. GOL PRIMA DEL 22:00 MINUTO @1.83

INTER-PARMA (SABATO ORE 18.00)

Ultime dai Campi. Conte senza Lukaku ha un dubbio: puntare sul doppio trequartista con Eriksen e Barella alle spalle di Lautaro o inserire Pinamonti. In vantaggio il danese. Rientra Gagliardini in mediana. Nel Parma Cyprien in regia e coppia Cornelius-Karamoh davanti. Bruno Alves ok.

La Statistica. L’Inter ha segnato 13 gol finora in campionato. Il Parma ha subito 11 gol in questo inizio di campionato.

La Quota. OVER 2.5 @1.50

BOLOGNA-CAGLIARI (SABATO ORE 20.45)

Ultime dai Campi. Mihajlovic perde anche Santander per tre mesi. Rispetto alla squadra dell'Olimpico c'é Barrow nell'11 iniziale (Sansone in panchina). Nel Cagliari tutto confermato: 4-2-3-1 con Sottil titolare.

La Statistica. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite al Dall’Ara contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N), solo contro la Sampdoria, tra le squadre attualmente in Serie A, vanta una striscia aperta più lunga senza sconfitte interne (11).

La Quota. DOPPIA CHANCE 1X @1.30

UDINESE-MILAN (DOMENICA ORE 12.30)

Ultime dai Campi. Gotti medita all'inserimento di Deulofeu (molto bene in Coppa Italia) dal 1' accanto a Lasagna. Nel Milan Leao in vantaggio sy Rebic (recuperato pienamente) e Ibra solito riferimento offensivo. In porta ancora Tatarusanu.

La Statistica. Il Milan va a segno da 25 partite di campionato (59 reti nel periodo, 2.4 di media a match) e ha sempre segnato per prima. Prima dell’Udinese, l’ultima squadra ad aver subito il primo gol del match in tutte le prime cinque giornate di Serie A era stata il Sassuolo, nel 2013/14.

La Quota. MILAN SEGNA PER PRIMA @1.50

SPEZIA-JUVENTUS (DOMENICA ORE 15.00)

Ultime dai Campi. Italiano conferma il suo 4-3-3. Pobega mezz'ala, tridente Agudelo-Nzola-Gyasi. Nella Juventus potrebbe riposare Bonucci. Frabotta si candida a sinistra, Arthur in mediana, attesa per il tampone di Ronaldo. Se ok potrebbe riposare Dybala. Ok Chiellini, che peró potrebbe essere risparmiato per la gara di Champions.

La Statistica. La Juventus ha perso solo una delle ultime 43 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (34V, 8N). La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte di campionato (3N, 3P), nel XXI secolo solo una volta ha registrato sette match fuori casa di fila senza alcun successo in Serie A, nell’agosto 2010. La Juventus non pareggia tre match di fila in Serie A da marzo 2012.

La Quota. JUVENTUS @1.40

TORINO-LAZIO (DOMENICA ORE 15.00)

Ultime dai Campi. Giampaolo ha due dubbi: Lyanco in vantaggio su Bremer dietro, Ansaldi come mezz'ala, visto che Linetty é ko e difficilmente ci sarà. Verdi davanti con Belotti. Nella Lazio attesi i tamponi per tutto il gruppo. Immobile, Luis Alberto e Leiva tra gli altri aspettano di capire la positività o meno.

La Statistica. Il Torino non vince da nove partite di Serie A (4N, 5P). Torino e Lazio hanno pareggiato il 41% degli incontri di Serie A. Occasione da non perdere per i granata che giocano in casa, hanno bisogno di punti potranno aporofittare dei problemi della Lazio.

La Quota. DOPPIA CHANCE 1X @1.50

NAPOLI-SASSUOLO (DOMENICA ORE 18.00)

Ultime dai Campi. Gattuso perde ancora Insigne, tormentato da problemi muscolari. Gioca Politano. Zielinski potrebbe ritrovare spazio in mediana. Nel Sassuolo Raspadori favorito come trequartista, Obiang in mezzo al campo. Boga ancora dalla panchina.

La Statistica. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie A, il Sassuolo è l’unica contro cui il Napoli ha sempre trovato il gol in ciascuna sfida del massimo campionato. Il Sassuolo ha segnato quattro gol nelle ultime due trasferte. Il Sassuolo è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: 12, almeno il doppio di qualsiasi altra formazione (secondo proprio il Napoli a quota sei).

La Quota. 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

ROMA-FIORENTINA (DOMENICA ORE 18.00)

Ultime dai Campi. Fonseca recupera Smalling, che ha giocato in Europa League e ha bisogno di altro minutaggio.Pedro e Mkhitaryan dietro a Dzeko. Nella Fiorentina Pezzella out fino a dopo la sosta. Gioca Martinez Quarta. Kouamé e Ribery in vantaggio su Callejon e Vlahovic.

La Statistica. La Fiorentina va in gol da otto partite in Serie A. Soltanto contro il Torino (64), la Roma ha collezionato più vittorie che contro la Fiorentina nel massimo campionato italiano: 54 in 162 sfide totali.

La Quota. GOL SI @1.60

SAMPDORIA-GENOA (DOMENICA ORE 20.45)

Ultime dai Campi. Ranieri punta sul suo consolidato 4-4-2, dove Jankto e Damsgaard sono gli esterni. Candreva recuperato, ma non ancora al top. Davanti Ramirez, anche se ormai molto vicino al Gremio, e Quagliarella. Nel Genoa 3-5-2 con la conferma di Rovella e il lancio di Scamacca accanto a Pandev.

La Statistica. La Sampdoria ha vinto le ultime tre partite di campionato. La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata in cinque degli ultimi sette incroci contro il Genoa in campionato. Il Genoa ha perso cinque degli ultimi sei derby (1N) giocati nel girone d’andata contro la Sampdoria. Dopo il Bologna (otto), il Genoa è la squadra che ha subito più gol nei secondi 45 minuti di gara:

La Quota. 2° TEMPO SAMPDORIA @2.23

VERONA-BENEVENTO (LUNEDI ORE 20.45)

Ultime dai Campi. Juric conferma Kalinic titolare, con Zaccagni e Barak alle spalle. Colley resta in ballottaggio. Nel Benevento ancora tridente Caprari-Lapadula-Insigne. Sempre out Barba.

La Statistica. Il Benevento ha trovato il gol in tutti i cinque match di questo campionato ma la squadra campana non è mai andata a bersaglio per sei gare consecutive in Serie A. Il Verona non incassa gol da quattro partite interne in campionato.

La Quota. UNDER 2.5 @2.10

