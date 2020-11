Scommesse Serie A: Sassuolo come il Leicester di Ranieri? Neroverdi in quota @75 per lo scudetto dove torna in testa la Juve. Intanto il Milan continua a vincere. Prossimo turno con Lazio-Juve e Atalanta-Inter

E' andata in archivio la 6a giornata di campionato con un altra vittoria del Milan che rimane al comando della classifica di Serie A dove continua a sorprendere anche il Sassuolo. La Juve ritrova Ronaldo, la vittoria e il comando delle lavagne come favorita per lo scudetto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: Juve torna favorita, il Milan continua a vincere, il Sassuolo sorprende

Il blitz al San Paolo, nonostante molte assenze importanti, è stata la 4a vittoria in 6 partite per il Sassuolo. La squadra di De Zerbi ora si gioca @75.00 per lo scudetto, ricalcando un pò la sorprendente vittoria del Leicester di Ranieri. Più facile il piazzamento dei neroverdi in Europa League, un'ipotesi offerta oggi a 2,75, ma anche la top-4 che vale la Champions League è scesa da @12 a @6.

La Juventus ritrova CR7 e la vittoria e, complice il mezzo passo falso del Inter, i bianconeri tornano anche al comando delle lavagne per la vittoria dello scudetto. Intanto al comando della classifica ci rimane il Milan che continua a vincere e abbassa ancora le quote scudetto ora @5.50.

Il ritorno con doppietta di Cristiano Ronaldo rilancia anche la corsa al capocannoniere e stacca Zlatan Ibrahimovic ma anche l'infortunato Lukaku. Scende anche il gallo Belotti che stacca Immobile ma anche Caputo, approposito di Sassuolo.

Ecco le quote antepost aggiornate:

SCUDETTO

Juventus 2,75

Inter 3,50

Milan 5,50

Atalanta 7,50

Napoli 7,50

Roma 40

Lazio 40

Sassuolo 75

Fiorentina 250

Verona 250

Sampdoria 250

Bologna 500

Cagliari 750

Udinese 1.000

Parma 1.000

Genoa 1.000

Torino 1.000

Benevento 1.500

Spezia 2.000

Crotone 3.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 2,75

Ibrahimovic, Zlatan 5,00

Lukaku, Romelu 5,00

Belotti, Andrea 8,00

Immobile, Ciro 10

Caputo, Francesco 12

DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Quote 7a giornata, Lazio-Juve e Atalanta-Inter i big match da non perdere

Si torna in campo il 6 novembre con la 7a giornata di Serie A al via con l'anticipo Sassuolo - Udinese mentre sabato si continua con altre 3 partite anche se è domenica il giorno più atteso con i big match Lazio - Juventus e Atalanta - Inter. In Milan - Verona ancora favoriti i rossoneri per un altra vittoria. Ecco le prime quote e tra parentesi le percentuali di puntate degli scommettitori.

Sassuolo - Udinese

Sassuolo @1.85 (51%)

Pareggio @3.70 (25%)

Udinese @4.00 (24%)

Cagliari - Sampdoria

Cagliari @2.80 (33%)

Pareggio @3.55 (27%)

Sampdoria @2.37 (40%)

Benevento - Spezia

Benevento @2.05 (46%)

Pareggio @3.55 (27%)

Spezia @3.44 (27%)

Parma - Fiorentina

Parma @3.40 (28%)

Pareggio @3.65 (26%)

Fiorentina @2.03 (46%)

Lazio - Juventus

Lazio @3.27 (29%)

Pareggio @3.60 (26%)

Juventus @2.10 (45%)

Torino - Crotone

Torino @2.05 (46%)

Pareggio @3.45 (27%)

Crotone @3.54 (27%)

Atalanta - Inter

Atalanta @2.64 (36%)

Pareggio @3.60 (26%)

Inter @2.48 (38%)

Genoa - Roma

Genoa @5.10 (18%)

Pareggio @4.25 (22%)

Roma @1.59 (60%)

Bologna - Napoli

Bologna @4.63 (20%)

Pareggio @4.20 (22%)

Napoli @1.65 (58%)

Milan - Verona

Milan @1.48 (64%)

Pareggio @4.45 (21%)

Verona @6.25 (15%)