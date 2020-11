Pronostici Serie A: tutto sulla 7a giornata di campionato con due raddoppi. Si inizia con Sassuolo-Udinese ma i big match sono Lazio-Juve e Atalanta-Inter

Torna in campo la Serie A con la 7a giornata al via da venerdì 6 novembre con l'anticipo Sassuolo-Udinese ma le sfide più attese sono Lazio-Juventus e Atalanta-Inter.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 6a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 7a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite della 5a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram.

SASSUOLO-UDINESE (VENERDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Berardi e Caputo convocati e regolarmente in campo. Out invece Djuricic. Boga ha chance di partire dall'inizio. In mezzo Lopez con Locatelli. Nell'Udinese Deulofeu ancora favorito su Lasagna. Confermata la difesa a quattro con Larsen e Samir esterni.

Statistiche: L’Udinese è reduce da tre clean sheet consecutivi in casa del Sassuolo in Serie A. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, l’Udinese è quella contro cui il Sassuolo ha segnato di meno (10 gol in 14 match).

La Quota: UNDER 3.5 @1.65

CAGLIARI-SAMPDORIA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Di Francesco ha un solo dubbio. Ounas e Sottil partono alla pari, verrà deciso all'ultimo il titolare. Nella Samp Keita ha un problema muscolare e difficilmente ci sará. Ramirez affianca Quagliarella. Torna titolare Candreva.

Statistiche: Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (5V, 5N).

La Quota: 1X @1.60

BENEVENTO-SPEZIA (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Senza Caprari (squalificato) Inzaghi deve scegliere uno tra Sau e Improta nel tridente con Lapadula e Insigne. Ballottaggio aperto. Nello Spezia si rivedono Marchizza e Maggiore. Confermati Pobega e Nzola, mentre Farias sorpassa Gyasi.

Statistiche: Nelle ultime 13 sfide tra formazioni neopromosse in Serie A, solo una volta ha vinto la squadra in trasferta (3N, 9P). Il Benevento è andato a segno per sei gare consecutive in Serie A per la prima volta in assoluto.

La Quota: 1X @1.30

PARMA-FIORENTINA (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Cornelius non sta bene: pronto Inglese come spalla di Gervinho. Dovrebbe rientrare Bruno Alves dietro. Nella Fiorentina possibile cambio modulo: 4-3-3 con Lirola e Biraghi terzini, Pulgar in regia e tridente Ribery-Vlahovic-Callejon.

Statistiche: La Fiorentina ha subito 12 gol in questo campionato. Il Parma ha pareggiato per 2-2 entrambe le ultime due partite di campionato e ha segnato due reti in ciascuno degli ultimi tre match. Il Parma è però la squadra che ha subito più gol di testa (quattro) in questo campionato; a seguire proprio la Fiorentina (tre).

La Quota: OVER 2.5 @1.66

LAZIO-JUVENTUS (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Tutto ruota attorno ai tamponi. Con un altro esito negativo Immobile e Luis Alberto potrebbero giocare. In alternativa pronti Parolo e Caicedo. Ok Hoedt dietro. Nella Juventus Kulusevski e McKennie si giocano una maglia da titolare, confermati Morata e Ronaldo davanti. De Ligt rientra dopo la sosta.

Statistiche: La Juventus ha segnato 14 gol in questo campionato. La Lazio ha subito almeno 12 gol nelle prime sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1992/93.

La Quota: X2 @1.32

DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

ATALANTA-INTER (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gasperini rilancia Ilicic, mentre Muriel dovrebbe iniziare in panchina. Ok Toloi dietro, non recuperano De Roon e Gosens. Nell'Inter Lukaku ci prova fino all'ultimo. Nel caso non dovesse farcela ancora Perisic con Lautaro. Dietro si rivede Skriniar.

Statistiche: L'Atalanta subisce gol da nove partite di fila in campionato. L’Inter ha subito 15 gol in questo inizio di stagione tra tutte le competizioni. Atalanta (191) e Inter (190) sono le due squadre di questo campionato ad aver giocato più palloni nell'area avversaria.

La Quota: OVER 2.5 @1.42

GENOA-ROMA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Maran alla ricerca di certezze. Scamacca davanti, con Pjaca favorito su Pandev. Dietro c'é Biraschi. Nella Roma 3-4-2-1 confermato. Smalling guida la difesa, Veretout in mediana, solito tridente davanti.

Statistiche: L'ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014 (1-0 con Gasperini in panchina). Per trovare l’ultima vittoria del Genoa in un girone d'andata di Serie A contro la Roma bisogna risalire all'ottobre 2011 con Malesani. Il Genoa ha perso le ultime tre partite di Serie A contro squadre laziali. Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha vinto soltanto una delle 13 partite di Serie A contro la Roma.

La Quota: ROMA @1.55

TORINO-CROTONE (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Giampaolo cambia un po' rispetto agli 11 che hanno vinto a Genova. Vojvoda e Rodriguez terzini, Meité in mediana. Verdi ancora favorito come partner di Belotti. Nel Crotone solito 3-5-2 con Cigarini in regia, Vulic mezz'ala e la coppia Messias-Simy in attacco.

Statistiche: Il Torino ha trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide interne di Serie A contro squadre provenienti dalla Serie B (30 reti nel parziale). Il Crotone arriva da cinque sconfitte consecutive in trasferta e ha incassato finora 17 reti in questo campionato. Il Crotone subisce gol da 13 partite consecutive. Andrea Belotti ha segnato il 67% dei gol del Torino contro il Crotone nel massimo campionato (sei su nove) - quella calabrese è la formazione contro cui il Gallo ha la miglior media gol a partita in Serie A (sei centri in tre sfide).

La Quota: BELOTTI MARCATORE @2.00

BOLOGNA-NAPOLI (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Bologna confermato e senza alcuna variazione rispetto alla vittoria sul Cagliari. Schouten e Svanberg in mezzo, Barrow largo, Palacio punta. Nel Napoli Mario Rui favorito su Hysaj, ancora escluso Zielinski. Osimhen prima punta.

Statistiche: Il Napoli va a segno da 14 partite contro il Bologna. Il Bologna subisce gol da 39 partite consecutive, un record in Serie A.

La Quota: OVER 2.5 @1.56

MILAN-VERONA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pioli, rispetto alla debacle di Europa League, ritrova Bennacer in mezzo. Nel Verona l'ex Kalinic prima punta.

Statistiche: Questa sfida vede affrontarsi due delle migliori difese del campionato (cinque gol subiti dal Milan, tre dal Verona) e i due portieri con la miglior percentuale di parate (88.5% per Marco Silvestri e 84.6% per Gianluigi Donnarumma). Il Verona è la squadra che il Milan ha affrontato più volte in casa in Serie A senza mai trovare la sconfitta: 16 successi e 12 pareggi in 28 gare per i rossoneri. Il Milan ha finora sempre trovato il primo gol della partita.

La Quota: UNDER 3.5 @1.53 - MILAN PRIMA A SEGNARE @1.47

🤺DARTAGNAN

⚽️TRIPLA SERIE A DOPPIA CHANCE @2.08 (stake 1)

Benevento-Spezia: 1X

Lazio-Juventus: X2

Genoa-Roma: X2

🤺DARTAGNAN

⚽️DOPPIA OVER SERIE A @2.32 (stake 1)

Parma-Fiorentina: OVER 2.5

Atalanta-Inter: OVER 2.5