Scommesse Serie A: risultati di una 7a giornata stranamente da Under. Il Napoli si avvicina a Juve ed Inter nelle quote antepost. Ora arriva la sosta per le nazionali poi prossimo turno con Napoli-Milan

Un insolita giornata da Under e Gol No che non eravamo più abituati a vedere in Serie A, campionato che aveva iniziato con numeri da record in quanto a reti. Ora arriva la sosta per le nazionali. Il campionato torna il 21 novembre col big match al vertice, Napoli-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: il Napoli si avvicina a Juve ed Inter che continuano a frenare

La Juve è stata agganciata all'ultimo minuto da Caicedo nella trasferta del Olimpico finita 1-1 con la Lazio. Pareggia 1-1 anche l'Inter in casa dell'Atalanta e pure il Milan rallenta col 2-2 col Verona. Ne approfitta il Napoli che passa a Bologna e si avvicina nelle quote antepost scudetto.

Interessante dato statistico sui Gol. La Serie A ha iniziato con numeri da record su Over 2.5 e Gol Si, anche se in questa giornata abbiamo visto ben 6 Gol No e addirittura 7 Under 2.5. Il totale stagionale ci da comunque ancora una forte percentuale di Over 2.5 uscito nel 60.87% delle partite finora giocate, e col Gol Si si sale al 63,77%. C'è un altro dato incredibile, quello del fattore campo sempre più annullato dal covid e dagli stadi vuoti visto che al momento il 37.68% delle partite è stato vinto da squadre in trasferta, un dato più alto anche del 34.78% delle vittorie in casa.

Ecco le quote antepost aggiornate:

SCUDETTO

Juventus 3,00

Inter 3,75

Napoli 5,50

Milan 6,50

Atalanta 9,00

Roma 18

Lazio 40

Sassuolo 75

Verona 250

Cagliari 500

Sampdoria 500

Fiorentina 500

Bologna 500

Udinese 1.000

Parma 1.000

Genoa 1.000

Torino 1.000

Benevento 2.000

Spezia 2.000

Crotone 3.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 2,75

Ibrahimovic, Zlatan 4,50

Lukaku, Romelu 6,00

Belotti, Andrea 10

Immobile, Ciro 12

Caputo, Francesco 13

Zapata Duvan 20

Muriel, Luis 20

Quagliarella, Fabio 25

Morata Alvaro 25

Osimhen Victor 25

Dzeko, Edin 25

Martinez, Lautaro 25

RETROCESSA SI/NO

Benevento Retrocessa S/N 2,10 1,65

Bologna Retrocessa S/N 10 1,02

Cagliari Retrocessa S/N 10 1,02

Crotone Retrocessa S/N 1,20 4,00

Fiorentina Retrocessa S/N 30 1,00

Genoa Retrocessa S/N 3,50 1,26

Parma Retrocessa S/N 3,40 1,27

Sampdoria Retrocessa S/N 10 1,02

Sassuolo Retrocessa S/N 150 1,00

Spezia Retrocessa S/N 1,72 2,00

Torino Retrocessa S/N 5,50 1,11

Udinese Retrocessa S/N 3,30 1,28

Verona Retrocessa S/N 13 1,00

L'ottava giornata torna il 21 novembre dopo la pausa, con Napoli-Milan che può valere il primato

Si torna in campo il 21 novembre dopo la pausa per le nazionali, ma come sempre andiamo a vedere le prime quote (tra parentesi le percentuali di puntate degli scommettitori). La partita più attesa è Napoli - Milan al vertice della classifica.

Crotone - Lazio

Crotone @4.65 (20%)

Pareggio @4.00 (24%)

Lazio @1.68 (56%)

Spezia - Atalanta

Spezia @6.00 (16%)

Pareggio @4.90 (19%)

Atalanta @1.45 (65%)

Juventus - Cagliari

Juventus @1.31 (72%)

Pareggio @5.50 (17%)

Cagliari @8.70 (11%)

Fiorentina - Benevento

Fiorentina @1.55 (61%)

Pareggio @4.40 (21%)

Benevento @5.32 (18%)

Roma - Parma

Roma @1.50 (63%)

Pareggio @4.50 (21%)

Parma @5.83 (16%)

Verona - Sassuolo

Verona @2.85 (33%)

Pareggio @3.75 (25%)

Sassuolo @2.26 (42%)

Inter - Torino

Inter @1.37 (69%)

Pareggio @5.30 (18%)

Torino @7.05 (13%)

Sampdoria - Bologna

Sampdoria @2.48 (38%)

Pareggio @3.40 (28%)

Bologna @2.75 (34%(

Udinese - Genoa

Udinese @1.92 (50%)

Pareggio @3.70 (25%)

Genoa @3.71 (25%)

Napoli - Milan

Napoli @2.20 (43%)

Pareggio @3.55 (27%)

Milan @3.08 (30%)