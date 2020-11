Pronostici Serie A: tutto sul 8a giornata di campionato con MULTIPLA QUOTA @8. Torna la Serie A il 21 e 22 novembre. Napoli-Milan il big match. Gattuso ritrova i rossoneri da favorito in quota @2.30

Dopo la pausa per le nazionali di Calcio finalmente torna il campionato di Serie A con l'8° giornata al via il 21 novembre con le prime sfide anche se i riflettori sono puntati sul San Paolo, domenica sera col big match Napoli-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 6a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 8a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite della 5a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram.

CROTONE-LAZIO (SABATO ORE 15.00)

Ultime dai campi: Stroppa senza Benali sceglie Petriccione come mezzala. Davanti ancora Simy e Messias. Djidji sostituisce lo squalificato Luperto. Nella Lazio Milinkovic-Savic positivo al Covid, mentre Immobile (tornato a disposizione di Inzaghi giovedì dopo la negatività al Covid e l'ok dell'ASL alle visite mediche) potrebbe esserci. Giocano lui e Correa. Lazzari e Fares esterni. Venerdì mattina anche Thomas Strakosha ha svolto le visite mediche dopo essersi negativizzato dal Covid. Il portiere albanese potrebbe essere convocato e sedersi in panchina.

Statistiche: Nessuna squadra ha segnato meno della Lazio nei primi tempi di questo campionato (due reti, al pari dell’Udinese), mentre il Crotone è la formazione con meno gol realizzati nel corso della ripresa (uno).

La Quota: LAZIO 2° TEMPO @2.00

SPEZIA-ATALANTA (SABATORE ORE 18.00)

Ultime dai campi: Italiano senza Chabot dietro (gioca Erlic) e Verde davanti (Agudelo nel tridente). Confermato il centrocampo Maggiore-Ricci-Pobega. Nell’Atalanta rientrano Palomino, Gosens e De Roon. Miranchuk titolare, Malinovskyi positivo al Covid.

Statistiche: Lo Spezia è la squadra che ha subito più gol su calcio piazzato in questa Serie A (sette).

La Quota: PRIMO GOL PUNIZIONE DIRETTA @16.00

JUVENTUS-CAGLIARI (SABATO ORE 20.45)

Ultime dai campi: Pirlo sceglie ancora Kulusevski con Morata e Ronaldo. Ballottaggio tra Arthur e Bentancur in mezzo. Bonucci out, dietro riecco De Ligt. Chiesa e Dybala in gruppo. Tra i pali si rivede Buffon. Nel Cagliari solito 4-2-3-1 con Ounas preferito a Sottil. Lykogiannis potrebbe non farcela, nel caso ballottaggio Tripaldelli-Pisacane.

Statistiche: La Juventus ha subito un solo gol nei primi 30 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato - bianconeri miglior difesa anche nel secondo tempo (due gol subiti). Il Cagliari è la squadra che ha subito più conclusioni nello specchio nei Top-5 campionati europei nell’anno solare 2020.

La Quota: JUVE PRIMA A SEGNARE @1.25

FIORENTINA-BENEVENTO (DOMENICA ORE 12.30)

Ultime dai campi: La Fiorentina cambia. Prandelli punta su un 4-3-3 con Lirola e Biraghi terzini, Pulgar in regia e Vlahovic prima punta. Kouamé esterno, Callejon é guarito dal Covid ma non é al top. Benevento con Lapadula stanco dal viaggio intercontinentale (occhio a Moncini). Iago Falque non sta bene, favorito Insigne.

Statistiche: Cesare Prandelli torna sulla panchina della Fiorentina dopo 3843 giorni dalla sua ultima partita in Serie A con i Viola. La Fiorentina non segna da 219 minuti in Serie A ma ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro il Benevento con un punteggio complessivo di 4-0.

La Quota: FIORENTINA @1.57

INTER-TORINO (DOMENICA ORE 15.00)

Ultime dai campi: Brozovic e Kolarov con il Covid. In mezzo Conte prova a recuperare Gagliardini. Da valutare Lautaro e Vidal, che torneranno dal Sudamerica solo giovedi. Piú Darmian di Hakimi. Nel Torino Giampaolo conferma assetto e uomini. Lyanco e Bremer dietro, Lukic sulla trequarti, Bonazzoli favorito per affiancare Belotti. Ok Zaza, almeno per la panchina.

Statistiche: Nessuna squadra ha segnato più reti del Torino nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (sei, al pari dell’Atalanta): il 50% dei gol dei granata (sei su 12), nessuna formazione ne realizza di più in percentuale nel parziale.

La Quota: GOL NEI PRIMI 29:59 MINUTI @1.47

ROMA-PARMA (DOMENICA ORE 15.00)

Ultime dai campi: Fonseca deve fare i conti con le assenza di Dzeko (Covid), Kumbulla e Pellegrini. Possibile 4-3-3 con Diawara in mezzo e Mayoral davanti. Nel Parma Cyprien verso una maglia da titolare. In attacco Gervinho e Inglese. Ancora fuori Cornelius.

Statistiche: Il Parma va a segno da 13 trasferte di fila in Serie A (già record per i ducali), tuttavia in tutte le ultime 10 ha anche subito gol. Con Paulo Fonseca alla guida, la Roma ha realizzato 117 gol in 59 partite ufficiali.

La Quota: GOL SI @1.57

SAMPDORIA-BOLOGNA (DOMENICA ORE 15.00)

Ultime dai campi: Ranieri senza Augello e Tonelli squalificati: giocano Colley e Regini. Davanti ancora Ramirez con Quagliarella. Gabbiadini in panchina, Keita non recupera. Nel Bologna Hickey potrebbe farcela: altrimenti ancora Denswil a sinistra. Palacio davanti, Barrow largo.

Statistiche: La Sampdoria è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna perdendo proprio la più recente: 1-2 lo scorso giugno. Il Bologna ha subito gol nelle ultime 40 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la seconda peggior serie di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei.

La Quota: GOL SI @1.57 / X @3.55

VERONA-SASSUOLO (DOMENICA ORE 15.00)

Ultime dai campi: Verona un po’ in emergenza. Rientrano Cetin e Veloso, ma é out Lazovic (Covid) e non recupera Faraoni. A destra possibile adattamento di Tameze. Davanti ancora Barak, Zaccagni e Kalinic. Nel Sassuolo ok Djuricic, dietro Marlon favorito su Chiriches. In attacco Caputo ko, cosí come Defrel. Gioca Raspadori.

Statistiche: Questa è la sfida tra la miglior difesa (Verona, cinque reti incassate) e il miglior attacco (Sassuolo, 18 gol realizzati come l’Atalanta) di questa Serie A. Il Verona ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite interne di campionato.

La Quota: X @3.80

UDINESE-GENOA (DOMENICA ORE 18.00)

Ultime dai campi: Gotti ritrova Pereyra, che dovrebbe giocare dal 1'. Davanti lotta a tre tra Deulofeu, Pussetto e Lasagna per la maglia da partner di Okaka. Nel Genoa ristabilito Zapata, favorito su Goldaniga. Pandev in attacco con Scamacca. Ko Pjaca.

Statistiche: L’Udinese è imbattuta da otto gare di Serie A contro il Genoa (5V, 3N). Il Genoa ha vinto solo una gara esterna delle ultime nove nel massimo campionato contro l’Udinese (3N, 5P). Trend opposti per Udinese e Genoa in incontri di Serie A dopo la sosta delle Nazionali: i friulani hanno vinto quattro degli ultimi sei (2P), mentre i liguri non hanno ottenuto neanche un successo nei sette più recenti (4N, 3P).

La Quota: 1X @1.25

NAPOLI-MILAN (DOMENICA ORE 20.45)

Ultime dai campi: Gattuso alle prese con qualche problemino di troppo. Bakayoko torna ad allenarsi e dovrebbe farcela. Zielinski mezz’ala, Mertens prima punta al posto dell’infortunato Osimhen. In porta Meret, guaio muscolare per Ospina. Nel Milan fuori Leao e allora Castillejo e Rebic gli esterni, Ibra davanti. Ok Romagnoli.

Statistiche: Napoli (19) e Milan (17.1) sono le due squadre che hanno tentato in media più tiri a partita nel corso di questa Serie A, quindi molte azioni d'attacco e molte possibilità di calci d'angolo.

La Quota: OVER 9.5 CORNER @1.77

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SPECIAL SERIE A @8.00 (stake 0.5)

Crotone-Lazio: X2 2° TEMPO

Juventus-Cagliari: 1

Fiorentina-Benevento: 1

Inter-Torino: OVER 0.5 1° TEMPO

Roma-Parma: GOL SI

Sampdoria-Bologna: GOL SI

Udinese-Genoa: 1X