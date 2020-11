Scommesse Serie A: risultati 8a giornata, ancora da Under e Gol NO. Il Milan vince il big match a Napoli. Sassuolo al 2° posto e il prossimo turno sfida l'Inter

Un altra giornata del campionato di calcio italiano di Serie A è andata in archivio. Andiamo a vedere i risultati, le statistiche e gli aggiornamenti di tutte le quote antepost, con anche le sfide del prossimo turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: il Milan si avvicina a Juve e Inter che rimangono favorite

Nell'8a giornata di Serie A il Milan vince al San Paolo con un altra doppietta di Ibra e rimane al primo posto. Continua a volare anche il Sassuolo al 2° posto ma davanti vincono tutte con i successi di Roma, Juve e Inter in rimonta col Torino. La Juventus @3 e l'Inter @3.75 rimangono le favorite davanti al Milan @5.50 che scavalca anche il Napoli. I sorprendenti neroverdi tagliano ulteriormente la quota e passano da @75 a @33 volte la posta per uno scudetto che sarebbe clamoroso.

Tornando all'Inter, i nerazzurri continuano a non convincere e in settimana, prima della sfida di campionato al Mapei Stadium, giocano una partita decisiva in Champions League in casa contro il Real Madrid, tanto che sui bookmaker la quota per l'esonero di Antonio Conte entro il 23 maggio 2021 viene praticamente dimezzata da@ 8 a @4.50

Tra i capocannonieri continua la sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic a suon di doppiette ma lo svedese si è infortunato nell'ultimo turno e ne avrà almeno per 15 giorni. In tutto questo occhio a Romelu Lukaku, uomo della provvidenza, mentre il capocannoniere in carica, Ciro Immobile, dopo tutti i problemi è tornato in campo e ha segnato, ma rimane lontanissimo dal trio al vertice.

A livello statistico è stata un altra giornata in controtendenza con poche reti visti i 6 Under e i 7 gol no. Dopo 8 giornate però rimaniamo col 58.2% di Over e quasi il 60% di Gol No ma ad impressionare rimane il dato sulle vittorie in trasferta, altre 5 questo fine settimana e siamo arrivati quasi al 40% di 2 in questa stagione, più delle vittorie in casa ferme intorno al 35% poi abbiamo un 25% abbondante di X.

Sul fronte retrocessioni se si esclude il Crotone in coda a soli due punti, sono ben otto le formazioni racchiuse in appena 4 lunghezze. Secondo i betting analyst Benevento e Spezia si sono rilanciate. La squadra di Pippo Inzaghi dopo quattro stop consecutivi si è rilanciata grazie al blitz contro la Fiorentina; lo Spezia di Vincenzo Italiano, a nove punti come il Benevento, ha fermato l'Atalanta sul pari. Occhio al Torino che però, nonostante l’avvio disastroso, è ritenuto in grado di centrare la salvezza senza troppi problemi.

Ecco le quote antepost aggiornate:

SCUDETTO

Juventus 2,75

Inter 4,00

Milan 5,50

Napoli 6,50

Atalanta 10

Roma 15

Lazio 25

Sassuolo 33

Verona 250

Cagliari 500

Sampdoria 500

Fiorentina 500

Bologna 500

Udinese 2.000

Torino 2.000

Parma 3.000

Genoa 3.000

Spezia 3.000

Crotone 3.000

Benevento 3.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 2,00

Ibrahimovic, Zlatan 3,75

Lukaku, Romelu 3,75

Immobile, Ciro 20

Martinez, Lautaro 25

Belotti, Andrea 25

Caputo, Francesco 25

RETROCESSA SI/NO

Benevento Retrocessa S/N 2,20 1,60

Bologna Retrocessa S/N 10 1,02

Cagliari Retrocessa S/N 12 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,12 5,25

Fiorentina Retrocessa S/N 12 1,00

Genoa Retrocessa S/N 3,00 1,33

Parma Retrocessa S/N 3,00 1,33

Sampdoria Retrocessa S/N 10 1,02

Spezia Retrocessa S/N 2,00 1,72

Torino Retrocessa S/N 4,75 1,15

Udinese Retrocessa S/N 4,00 1,20

Verona Retrocessa S/N 15 1,00

Nona giornata con Sassuolo-Inter e Napoli-Roma partite di cartello

La 9a giornata di Serie A si apre col botto, sabato 28 novembre alle ore 15 dal Mapei Stadium con quello che è a tutti gli effetti un big match: Sassuolo - Inter. I neroverdi sono però quotati @4.67 e appoggiati solo dal 20% delle scommesse al momento. Domenica riflettori puntati su Napoli-Roma con i partenopei favoriti @2.15 per riscattare la sconfitta interna contro il Milan. I rossoneri hanno un turno sulla carta più agevole in Milan-Fiorentina, ma occhio ai viola che hanno fallito anche alla prima con Prandelli in panchina, e devono dare risposte. Andiamo a vedere le prime quote della 10a giornata secondo PlanetWin365 (tra parentesi le percentuali di puntate degli scommettitori):

Sassuolo - Inter

Sassuolo @4.76 (20%)

Pareggio @4.10 (23%)

Inter @1.69 (57%)

Benevento - Juventus

Benevento @9.30 (10%)

Pareggio @5.55 (17%)

Juventus @1.31 (73%)

Atalanta - Verona

Atalanta @1.33 (72%)

Pareggio @5.50 (17%)

Verona @8.50 (11%)

Lazio - Udinese

Lazio @1.75 (54%)

Pareggio @3.80 (25%)

Udinese @4.63 (21%)

Bologna - Crotone

Bologna @1.67 (57%)

Pareggio @4.20 (23%)

Crotone @4.70 (20%)

Milan - Fiorentina

Milan @1.73 (55%)

Pareggio @3.90 (24%)

Fiorentina @4.62 (21%)

Cagliari - Spezia

Cagliari @2.11 (45%)

Pareggio @3.40 (28%)

Spezia @3.55 (27%)

Napoli - Roma

Napoli @2.15 (44%)

Pareggio @3.60 (26%)

Roma @3.25 (30%)

Torino - Sampdoria

Torino @2.55 (37%)

Pareggio @3.40 (28%)

Sampdoria @2.75 (35%)

Genoa - Parma

Genoa @2.55 (36%)

Pareggio @3.40 (28%)

Parma @2.75 (34%)