Pronostici Serie A: tutto sulla 9a giornata di campionato con MULTIPLA QUOTA @4.78. L'Inter apre il turno a Sassuolo. Napoli favorito nel big match con la Roma

Arriva un altra giornata di campionato di calcio italiano, il 9° turno di Serie A con alcune sfide molto interessanti come Sassuolo-Inter e il big match Napoli-Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 6a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 9a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite della 5a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram.

SASSUOLO-INTER (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: De Zerbi ha pochi dubbi. Caputo non recupera, dovrebbe partire titolare Raspadori. Berardi-Djuricic-Boga sulla trequarti. Nell'Inter D'Ambrosio, Darmian e Perisic favoriti su Skriniar, Hakimi e Young. Davanti Lukaku e Lautaro.

Statistiche: Il 26% dei gol messi a segno in questa Serie A nell’ultima mezzora di gioco (25/96) è stato realizzato da Sassuolo (14) e Inter (11). La terza squadra in questa classifica è la Roma, a quota otto.

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95

BENEVENTO-JUVENTUS (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Inzaghi tiene ancora fuori Caprari, dando fiducia a Improta, a segno a Firenze. Barba confermato a sinistra, Letizia ko. Nella Juventus Bonucci al massimo in panchina. Dentro Kulusevski, Chiesa, Rabiot e Morata. Escluso Dybala.

Statistiche: Il Benevento ha segnato in entrambe le sfide di Serie A contro la Juventus, ottenendo tuttavia zero punti. La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro squadre neopromosse (2N, 1P) ed in generale ha subito gol in tutte le ultime sei.

Quota: GOL SI @1.75

ATALANTA-VERONA (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Gasperini é senza Pasalic, Gosens e Malinovskyi. Davanti coppia Muriel-Zapata, tenuti fuori in Champions. A sinistra Mojica. Nel Verona Kalinic stará fuori almeno due settimane. Gioca Di Carmine davanti, mentre aperto il ballottaggio tra Veloso e Ilic in mezzo.

Statistiche: L’Atalanta è la squadra che ha segnato di più nel primo tempo di questa Serie A (12 gol), periodo di gioco in cui il Verona ha incassato appena tre reti, più solo del Napoli (due).

Quota: X PRIMO TEMPO @2.80

LAZIO-UDINESE (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic, negativo al Covid e fa riposare Parolo. Davanti ancora Immobile e Correa, entrambi in ottima forma. In porta torna Strakosha. Nell'Udinese Deulofeu é recuperato e insidia Pussetto. Mandragora dovrebbe iniziare in panchina. Ok Pereyra.

Statistiche: Con solo una rete messa a segno, l’Udinese ha il peggior attacco nella prima mezzora di gioco di questa Serie A e, più in generale, ha segnato tre gol nei primi tempi, come la Lazio – nessuno ha fatto peggio.

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

BOLOGNA-CROTONE (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Mihajlovic non cambia e schiera l'11 che ha vinto a Genova. Palacio davanti, Barrow largo. Nel Crotone non ce la fa Cigarini, gioca ancora Petriccione. In attacco i soliti Messias e Simy.

Statistiche: Sfida tra la squadra che ha tirato più calci d’angolo in questo campionato (Bologna, 59) e quella che ha calciato meno corner (Crotone, 20).

Quota: BOLOGNA -2.5 CORNER @1.80

MILAN-FIORENTINA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Il Milan senza Ibrahimovic punta su Rebic prima punta. Diaz in vantaggio su Hauge come esterno d'attacco. Nella Fiorentina 4-2-3-1 con il rientro di Callejon e Ribery. Vlahovic fa la prima punta, Pulgar in regia.

Statistiche: Nel 2020 il Milan ha giocato cinque partite di Serie A senza Zlatan Ibrahimovic, rimanendo imbattuto: quattro vittorie e un pareggio - senza di lui in campo la percentuale di vittorie dei rossoneri sale dal 62.5% all’80%.

Quota: DOPPIA CHANCE 1X @1.22

CAGLIARI-SPEZIA (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Nel Cagliari Di Francesco punta su Pavoletti, vista l'assenza di Simeone per Covid. Sottil favorito su Ounas. Nello Spezia Erlic e Terzi coppia centrale, Pobega mezz'ala, Agudelo in vantaggio su Farias.

Statistiche: Nelle ultime sette partite di campionato il Cagliari ha mantenuto solo una volta la porta inviolata, subendo una media di 2.3 reti per incontro. Lo Spezia ha ottenuto nove punti nelle prime otto giornate di Serie A.

Quota: GOL SI @1.66

NAPOLI-ROMA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Al posto dello squalificato Bakayoko ballottaggio tra Demme e Zielinksi, con il primo favorito. Mertens prima punta. Nella Roma rientra la difesa titolare composta da Mancini, Smalling, Ibanez. Dzeko, guarito dal Covid, sará titolare.

Statistiche: Il Napoli è una delle due squadre, con il Parma, a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di partita - quella partenopea è inoltre la miglior difesa nei primi tempi di questo campionato, con soli due gol incassati (la Roma segue a quota tre).

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.97

TORINO-SAMPDORIA (LUNEDÍ ORE 18:30)

Ultime dai campi: Giampaolo recupera Belotti e lo schiera in coppia con Zaza. Ansaldi a sinistra. Sampdoria col 4-4-2 in cui rientra Augello, in cui gli esterni sono Candreva e Jankto. Quagliarella davanti con Ramirez.

Statistiche: Il Torino ha subito 20 gol in questo campionato. La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime nove partite di Serie A contro il Torino. La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 14 trasferte di Serie A (26 reti).

Quota: GOL SI @1.61

GENOA-PARMA (LUNEDÍ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Maran con il solito 3-5-2. Zapata in vantaggio su Goldaniga, Badelj in regia, Pandev in coppia con Scamacca. Nel Parma 4-3-1-2: Osorio dietro, Cyprien in mezzo, Kucka dietro a Gervinho e uno tra Cornelius e Inglese. Ballottaggio aperto.

Statistiche: Il Parma ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Genoa, segnando ben 13 gol. Il Parma ha mancato il gol nelle ultime due partite di campionato e non rimane senza reti per tre gare di fila nella competizione da novembre 2018.

Quota: PARMA OVER 0.5 GOL @1.32

