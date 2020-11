Scommesse Serie A: risultati 9a giornata, il Milan tenta la fuga. L'Inter torna a vincere ma la quota dell'esonero di Conte rimane @3.50. Immobile accorcia tra i capocannonieri. Prossimo turno col derby Juve-Torino

Il Milan è sempre più primo, ma i book tifano altro viste le tante giocate degli scommettitori quando le quote sui rossoneri erano ben più alte dell'attuale @4.50. Ciro Immobile accorcia nella corsa al capocannoniere. L'Inter vince ma la quota esonero di Conte rimane bassa @3.50. Prossimo turno col derby della Mole: Juve-Torino.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: Milan in fuga, ma gli scommettitori ci avevano visto bene

Cinque punti di vantaggio in classifica, sette vittorie (e zero sconfitte) su nove partite: il Milan che vince facile anche senza Ibrahimovic non sembra proprio una meteora e i bookmaker ne prendono atto, abbassando settimana dopo settimana la quota scudetto. Più a lungo di loro, stavolta, hanno però visto gli scommettitori, che già a inizio stagione avevano mostrato di credere ai rossoneri. Esemplare il caso di PlanetWin365, che alla vigilia del campionato dava lo scudetto del Milan @30.00, trattandolo quindi come evento quanto mai improbabile. Le giocate sul Milan che affluivano al bookmaker erano però già tantissime, pari al 25%, di gran lunga superiori a quelle su qualsiasi altra squadra. Un flusso che ovviamente continua, anche se la quota attuale @4,50, è decisamente meno attraente. Candidata principale allo scudetto è ancora la Juventus, @3,10, ma l'Inter è praticamente sullo stesso piano, @3,20. Dopo il Milan, il quartetto delle favorite è chiuso dal Napoli @6,00. A seguire si va in doppia cifra, con l'Atalanta @16, la Roma @19 e la Lazio @31.

Archiviata la (doppia) sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, Antonio Conte passa l'esame Sassuolo ma i bookmakers non cambiano idea e la quota dell'esonero di Antonio Conte rimane @3.50, la stessa che aveva dopo la sconfitta in Champions. Si parla anche di eventuali successori. Uno dei nomi caldi presi in considerazione dagli esperti di Sisal Matchpoint è Luciano Spalletti, già a disposizione della proprietà Suning visto che è ancora sotto contratto (fino al 30 giugno 2021). Il ritorno dell'ex allenatore è offerto @12,00. Sempre i trader di Sisal Matchpoint, però, aprono anche alla possibilità di vedere un altro toscano sulla panchina nerazzurra: Massimiliano Allegri. Un’opzione che oggi potrebbe essere fuori budget per l'Inter, sebbene Beppe Marotta sarebbe pronto ad accoglierlo, a causa della crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio. Tale ipotesi è fissata in lavagna @6,00.

Parliamo anche della corsa al titolo di capocannoniere che ritrova un grande protaognista che è anche il detentore di questo titolo. Il gol contro l'Udinese non è bastato a rimontare lo svantaggio della Lazio, ma il rigore realizzato ieri segna il ritorno in prima fila di Ciro Immobile per il titolo di capocannoniere. Complice la giornata senza Ibrahimovic e Ronaldo in campo, e con Lukaku a secco, il centravanti biancoceleste compie un balzo netto nelle valutazioni dei betting analyst. Sul tabellone Snai la quota su Immobile è scesa @7,50, in netto calo rispetto al @15,00 di metà mese - complice lo stop per Covid - e soprattutto sul @20,00 della settimana scorsa, quando era tornato al gol ma con le doppiette in contemporanea di Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku. In testa alla lista dei bookmaker si conferma proprio il portoghese @2,25; dietro di lui Ibra, momentaneamente fuori per infortunio ma in quota @3,25, mentre Lukaku è terzo @4.00 volte la posta.

Ecco le quote antepost aggiornate:

SCUDETTO

Juventus 3,25

Inter 3,50

Milan 4,50

Napoli 5,50

Atalanta 15

Roma 20

Lazio 25

Sassuolo 50

Verona 100

Bologna 500

Cagliari 500

Sampdoria 500

Fiorentina 1.000

Udinese 2.000

Torino 2.000

Spezia 3.000

Crotone 3.000

Benevento 3.000

Parma 3.000

Genoa 3.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 2,25

Ibrahimovic, Zlatan 3,25

Lukaku, Romelu 4,00

Immobile, Ciro 7,50

Caputo, Francesco 25

Martinez, Lautaro 25

Belotti, Andrea 25

Zapata Duvan 33

Muriel, Luis 33

Simeone Giovanni 50

Dzeko, Edin 50

Berardi, Domenico 50

Quagliarella, Fabio 50

Morata Alvaro 50

Joao Pedro 50

Osimhen Victor 75

Mertens, Dries 75

Lozano H 75

Gomez Papu 100

Barrow, Musa 150

Dybala Paulo 150

Simy 150

Insigne, Lorenzo 250

Lapadula, Gianluca 250

Rebic, Ante 500

Galabinov, Andrey 500

Kulusevski, Dejan 1.000

Andreas Cornelius 1.000

Lasagna, Kevin 1.000

Kouame Cristian 1.000

Inglese, Roberto 1.000

Correa, Joaquin 1.000

Destro, Mattia 1.000

Altro 50

10° giornata, c'è il derby della mole Juventus-Torino

I bianconeri di Pirlo arrivano dal pareggio di Benevento e senza Cr7 non riescono proprio a vincere, ma dovranno invertire il trend sabato col derby Juventus-Torino. Oltre alla Juve, Nerazzurri in Inter - Bologna e partenopei in Crotone - Napoli sono i grandi favoriti di giornata. Più alta la quota dei rossoneri impegnati a Marassi domenica sera in Sampdoria - Milan. Il posticipo del lunedì sarà un delicato Fiorentina - Genoa. Vediamo le prime quote della 10a giornata secondo PlanetWin365 (tra parentesi le percentuali di puntate degli scommettitori):

Spezia - Lazio

Spezia @5.75 (17%)

Pareggio @4.10 (23%)

Lazio @1.58 (60%)

Juventus - Torino

Juventus @1.42 (67%)

Pareggio @4.75 (20%)

Torino @7.37 (13%)

Inter - Bologna

Inter @1.48 (64%)

Pareggio @4.70 (20%)

Bologna @6.20 (16%)

Verona - Cagliari

Verona @2.25 (42%)

Pareggio @3.55 (27%)

Cagliari @3.08 (31%)

Parma - Benevento

Parma @2.24 (43%)

Pareggio @3.50 (27%)

Benevento @3.15 (30%)

Roma - Sassuolo

Roma @1.70 (56%)

Pareggio @4.25 (22%)

Sassuolo @4.40 (22%)

Udinese - Atalanta

Udinese @3.80 (25%)

Pareggio @3.65 (26%)

Atalanta @1.95 (49%)

Crotone - Napoli

Crotone @7.75 (12%)

Pareggio @5.10 (19%)

Napoli @1.38 (69%)

Sampdoria - Milan

Sampdoria @4.37 (22%)

Pareggio @3.80 (25%)

Milan @1.79 (53%)

Fiorentina - Genoa

Fiorentina @1.75 (54%)

Pareggio @3.70 (26%)

Genoa @4.80 (20%)