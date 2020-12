Pronostici Serie A: tutto sulla 10a giornata di campionato con MULTIPLA QUOTA @4.19. C'è il derby Juventus-Torino. La Roma ospita il Sassuolo. Fiorentina-Genoa il posticipo del lunedì

Sabato 5 dicembre 2020 inizia con 3 partite un interessante 10° turno del campionato di calcio italiano di Serie A col derby della Mole: Juventus-Torino. Domenica da non perdere Roma-Sassuolo e Sampdoria-Milan. Il posticipo del lunedì è Fiorentina-Genoa.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 6a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 10a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite delle 10a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

SPEZIA-LAZIO (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi:Italiano conferma Bastoni a sinistra, Maggiore mezz'ala e Farias nel tridente con Nzola e Gyasi. Nella Lazio un po' di turnover in ottica ultimo turno di Champions. Giocano Hoedt, Parolo e Caicedo, riposa Correa.

Statistiche: Lo Spezia è l’unica squadra a non essere ancora passata in vantaggio in casa in questa Serie A. La Lazio è la squadra che ha segnato mediamente il primo gol della partita più tardi in questa Serie A, al 46°; infatti, nessuna formazione ha realizzato meno reti dei biancocelesti nel corso dei primi tempi in questa Serie A, solo tre

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95

JUVENTUS-TORINO (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Pirlo, senza Morata, Demiral e Chiellini, schiera Bonucci (recuperato) con De Ligt e Danilo dietro. Kulusevski e Chiesa sono gli esterni e Ronaldo davanti. Nel Torino stesso 11 che ha affrontato la Samp. Conferma per Singo, davanti Zaza e Belotti.

Statistiche: Questo è il confronto tra la squadra che ha subito più gol (Torino, 16) e quella che ne ha incassati meno (Juventus, 2) nel corso della ripresa di questa Serie A. In tutti gli ultimi sei Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti.

Quota: JUVE SEGNA PER ULTIMA @1.28

INTER-BOLOGNA (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Conte medita qualche cambio, pensando anche alla sfida con lo Shakhtar. Dentro D'Ambrosio, Vidal, Perisic e Sanchez. Puó riposare Lautaro. Nel Bologna, privo anche di Orsolini, gioca Sansone. Hickey ok.

Statistiche: L’Inter ha subito almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe. Prima del 1-0 sul Crotone il Bologna aveva subito gol in 41 partite di fila.

Quota: OVER 2.5 @1.44

VERONA-CAGLIARI (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Juric ritrova Cetin, Magnani e forse anche Lovato dietro. Faraoni e Dimarco esterni, Veloso in regia. Kalinic sempre out. Nel Cagliari si attendono i tamponi di Godin, Nandez e Simeone. Klavan, Zappa esterno alto e Pavoletti sono ad oggi favoriti.

Statistiche: Il Verona ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A contro il Cagliari. Solo il Milan (11) ha ottenuto più punti del Verona (10) in casa in questa Serie A. Nessuna squadra ha perso più trasferte di Serie A del Cagliari da inizio luglio.

Quota: VERONA @2.05

PARMA-BENEVENTO (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Liverani prosegue con l'11 che bene ha figurato a Genova. Karamoh e Gervinho sostengono Cornelius. Nel Benevento, privo di Caldirola, Iago Falque, Viola, Maggio, Dabo, giocano Tuia, Barba, Improta. Caprari e Insigne a ridosso di Lapadula.

Statistiche: Il Benevento ha perso due delle tre trasferte contro squadre emiliane in Serie A. Il Parma è imbattuto da tre gare casalinghe di campionato e in 2 occasioni ha tenuto la porta inviolata.

Quota: PARMA -0.25 (AH) @1.86

ROMA-SASSUOLO (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Fonseca spera di recuperare almeno Veretout, che resta in dubbio. Out Smalling, ritorna Kumbulla. Davanti Dzeko dal 1'. Nel Sassuolo Caputo non ce la fa. Gioca Raspadori davanti. Marlon centrale difensivo.

Statistiche: In tutte le sette partite di Serie A tra Roma e Sassuolo in casa dei giallorossi, entrambe le squadre sono andate a segno (26 gol in totale, 3.7 a partita). La Roma ha subito 15 gol in questo campionato; per i giallorossi è il peggior risultato dal 2012/13.

Quota: OVER 2.5 @1.42

UDINESE-ATALANTA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gotti ancora alle prese con alcuni casi di Covid (mai ufficializzati). Probabile che Okaka, Lasagna e De Maio stiano ancora fuori. Davanti Pussetto e Forestieri. Nell'Atalanta guarito Malinovskyi, che puó andare in panchina. De Roon in mezzo, Gosens a sinistra.

Statistiche: Rodrigo de Paul dell’Udinese ha segnato in entrambe le sue ultime due partite alla Dacia Arena in campionato.

Quota: DE PAUL MARCATORE @2.75

CROTONE-NAPOLI (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Stroppa, sempre senza Riviere, conferma la coppia Messias-Simy. In mezzo Molina e Vulic. Nel Napoli Osimhen non recupera, occhio a Petagna che insidia Mertens. Ok Zielinski e Bakayoko.

Statistiche: Solo l'Atlético Madrid (zero) ha subito meno gol del Napoli (due) nel corso dei primi tempi nei cinque maggiori campionati europei 2020/21.

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95

SAMPDORIA-MILAN (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Ranieri, sempre senza Keita, schiera Verre con Quagliarella, tenendo a disposizione sia Gabbiadini che Ramirez. Candreva e Jankto gli esterni. Nel Milan out Kjaer (gioca Gabbia) e conferma per Hauge, favorito su Diaz nel trio dietro a Rebic.

Statistiche: La Sampdoria ha perso 64 sfide contro il Milan in Serie A (30V, 30N); solo contro l’Inter (69) i blucerchiati hanno registrato più sconfitte nel massimo campionato.

Quota: DOPPIA CHANCE X2 @1.25

FIORENTINA-GENOA (LUNEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Prandelli (col Covid) non cambia. Stesso 4-3-3 di San Siro, con Vlahovic prima punta, Pulgar in regia, Callejon a destra (Bonaventura sfavorito). Nel Genoa coppia d'attacco Shomudorov-Scamacca. Goldaniga in vantaggio su Masiello. Sempre ko Criscito.

Statistiche: Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2011/12) la sfida tra Fiorentina e Genoa è quella che ha visto più pareggi: 10 su 18 gare - sei successi viola e due dei rossoblù.

Quota: X @4.00

MULTIPLA @4.19 (stake 0.5)

Juventus-Torino: JUVE SEGNA PER ULTIMA

Inter-Bologna: OVER 2.5

Verona-Cagliari: 1X

Parma-Benevento: 1X

Roma-Sassuolo: OVER 2.5