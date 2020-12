Scommesse Serie A: risultati 10a giornata. Scudetto, l'Inter torna a superare la Juve nelle quote antepost, e Lukaku avvicina CR7 per tra i capocannonieri. Prossimo turno senza grandi big match

Come ogni lunedì andiamo a risultati del fine settimana del campionato di calcio italiano, con la 10a giornata di Serie A che ha regalato un altra vittoria al Milan sempre primo, ma è l'Inter che scavalca la Juve ed è nuovamente favorita dalle quote antepost scudetto. Prossimo turno con tutte le big favorite.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: nuovo controsorpasso dell'Inter nei confronti della Juve per lo scudetto 2020-21

Il Calcio (ma anche chi lo segue) è pazzo. Una settimana fa nel nostro report di campionato parlavamo di un Antonio Conte ancora sul baratro dell'esonero secondo le quote, oggi parliamo dell'Inter che è di nuovo la favorita assoluto per le quote antepost scudetto. Nuovo sorpasso alla Juventus che vince ma arranca contro il Torino.

In testa alla classifica c'è però sempre il Milan che continua a vincere, così come il Napoli che tiene il passo col 4-0 di Crotone. Rallentano Sassuolo e Roma che si annullano in brutto 0-0. Per la retrocessione siamo in attesa del risultato del posticipo Fiorentina-Genoa, un vero e proprio scontro salvezza.

Novità anche per quanto riguarda il titolo di capocannoniere. Romelu Lukaku ha aperto le danze nel 3-1 con cui l'Inter ha battuto il Bologna e ora insidia Cristiano Ronaldo. L'ottavo gol realizzato dal belga da inizio campionato segna l'aggancio al portoghese nella classifica dei bomber e un avvicinamento significativo a CR7 anche nelle scommesse sul capocannoniere: sul tabellone Snai la quota per Lukaku è scesa @3,50, a un passo da quella di Ronaldo che dopo il derby a secco è salito da @2,25 a @2,50. L'attaccante nearazzurro, intanto, ha completato il sorpasso su Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box (e a 10 reti) e dato @4,00. Dietro il trio di testa continua l'inseguimento di Ciro Immobile, a segno anche contro lo Spezia e ora @7,50. Si balza in doppia cifra per tutti gli altri contendenti, con Belotti @15,00 davanti a Caputo @25,00 e Lautaro Martinez @33,00.

SCUDETTO

Inter 3,25

Juventus 3,50

Milan 4,00

Napoli 5,50

Atalanta 15

Lazio 25

Roma 25

Sassuolo 50

Verona 100

Cagliari 500

Sampdoria 500

Bologna 500

Fiorentina 1.000

Torino 2.000

Udinese 2.000

Parma 3.000

Genoa 3.000

Spezia 3.000

Crotone 3.000

Benevento 3.000

CAPOCANNONIERE

Cristiano Ronaldo 2,50

Lukaku, Romelu 3,50

Ibrahimovic, Zlatan 4,00

Immobile, Ciro 7,50

Belotti, Andrea 15

Caputo, Francesco 25

Martinez, Lautaro 33

Dzeko, Edin 40

Zapata Duvan 40

Muriel, Luis 40

Simeone Giovanni 50

Mertens, Dries 50

Berardi, Domenico 50

Quagliarella, Fabio 50

Joao Pedro 50

Lozano H 75

Morata Alvaro 75

Osimhen Victor 100

DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

11° giornata, non ci sono big match. Le grandi sono tutte favorite

Il prossimo turno sarà aperto già venerdì 11 dicembre con l'anticipo Sassuolo-Benevento, e si conclude domenica. Non si segnalano grandi sfide e le big sono tutte favorite sulla carta. Tra tutte le quote più basse sotto @1.40 ce l'hanno nerazzurri (Cagliari - Inter), bianconeri (Genoa - Juventus) e rossoneri (Milan - Parma). Vediamo le prime quote e tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori PlanetWin365.

Sassuolo - Benevento

Sassuolo @1.63 (58%)

Pareggio @4.25 (22%)

Benevento @4.73 (20%)

Crotone - Spezia

Crotone @2.56 (37%)

Pareggio @3.35 (28%)

Spezia @2.69 (35%)

Torino - Udinese

Torino @2.84 (33%)

Pareggio @3.30 (29%)

Udinese @2.47 (28%)

Lazio - Verona

Lazio @1.62

Pareggio @4.15

Verona @4.95

Cagliari - Inter

Cagliari @8.50 (11%)

Pareggio @5.25 (18%)

Inter @1.33 (71%)

Atalanta - Fiorentina

Atalanta @1.68 (56%)

Pareggio @3.95 (24%)

Fiorentina @4.72 (20%)

Bologna - Roma

Bologna @3.55 (27%)

Pareggio @3.80 (25%)

Roma @1.94 (48%)

Napoli - Sampdoria

Napoli @1.40 (67%)

Pareggio @4.95 (19%)

Sampdoria @6.95 (14%)

Genoa - Juventus

Genoa @9.15 (10%)

Pareggio @4.75 (20%)

Juventus @1.35 (70%)

Milan - Parma

Milan @1.34 (70%)

Pareggio @5.35 (18%)

Parma @7.88 (12%)