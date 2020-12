Pronostici Serie A: tutto sul 11a giornata di campionato con MULTIPLA QUOTA @4.13. Sassuolo-Benevento aprono le danze. Milan favorito @1.30 sul Parma

Arriva una nuova giornata di Serie A, l'11° turno del campionato di calcio italiano che sarà aperto dall'anticipo di venerdì 11 dicembre: Sassuolo-Benevento. Non ci sono grandi big match e i top team sono tutti favoriti, compreso il Milan capolista che si gioca @1.30 a San Siro contro il Parma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 6a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 11a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 11a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

SASSUOLO-BENEVENTO (OGGI ORE 20:45)

Ultime dai campi: De Zerbi, sempre senza Caputo, punta su Raspadori. Toljan dovrebbe vincere il ballottaggio con Muldur a destra. Boga ok. Nel Benevento Tuia con Glik dietro, Caprari e Improta sorreggono Lapadula. Sempre out Viola.

Statistiche: Il Sassuolo non è riuscito a segnare nelle ultime due partite di campionato. Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato. Il Benevento ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A.

Quote: UNDER 3.5 @1.72

CROTONE-SPEZIA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Torna tra i convocati Riviere, che partirá in panchina dopo la lunga assenza. Davanti Messias e Simy. Nello Spezia Terzi titolare dietro, Pobega fa la mezz'ala, Farias completa il tridente con Nzola e Gyasi.

Statistiche: Con quello subito da Immobile contro la Lazio sono diventati cinque i gol incassati dallo Spezia nel primo quarto d’ora di gioco.

Quote: OVER 0.5 PRIMO TEMPO @1.28 / GOL PRIMA DEL MINUTO 28:00 @1.83

TORINO-UDINESE (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Giampaolo ritrova Lukic e cambia modulo. 4-3-1-2 col serbo trequartista. Bremer in vantaggio su Lyanco. Singo a destra. Nell'Udinese Okaka e Lasagna sono in gruppo e si candidano per una maglia dal titolare. Ballottaggio con Deulofeu. Ok Pereyra.

Statistiche: L’Udinese ha vinto solamente una delle ultime nove sfide di Serie A contro il Torino. I granata hanno vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro l’Udinese, senza subire gol.

Quote: DOPPIA CHANCE 1X @1.55

LAZIO-VERONA (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi con la Lazio migliore, nonostante le fatiche di Champions. Immobile e Correa davanti, Radu dietro, Luis Alberto in mezzo. Nel Verona non recupera Kalinic: gioca ancora Di Carmine. Lovato titolare.

Statistiche: La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (tre), mentre il Verona non ha ancora realizzato una rete dopo il 90° minuto di gioco.

Quote: LAZIO ULTIMA A SEGNARE @1.44

CAGLIARI-INTER (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Di Francesco spera di avere buone notizie dai tre sudamericani ancora ai box, ma Nandez, Godin e Simeone non si sono ancora allenati in gruppo. Zappa alto, Faragó basso, Pavoletti davanti. Nell'Inter non recupera Vidal. Barella resta in forse, davanti Sanchez insidia Lautaro. Piú Darmian che Hakimi a destra.

Statistiche: L’Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha subito più gol in Serie A (134). Il Cagliari ha segnato 17 gol in queste prime 10 giornate di campionato: nella sua storia in Serie A soltanto una volta ha fatto meglio, nel 1968/69.

Quote: OVER 2.5 @1.45

ATALANTA-FIORENTINA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gasperini sceglie Muriel e Pessina a ridosso di Zapata, con Malinovskyi in lizza per una maglia. Riposa anche Gosens. Nella Fiorentina Castrovilli resta in dubbio per il guaio muscolare: pronto Bonaventura. Lirola in vantaggio su Caceres a destra.

Statistiche: L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina, ma in questo parziale le due formazioni hanno pareggiato ben cinque volte.

Quote: X @4.33

BOLOGNA-ROMA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Mihajlovic perde anche il portiere: gioca Da Costa, perché Skorupski non sará disponibile prima di gennaio. Vignato favorito su Sansone per completare il tridente. Nella Roma rientrano dal 1' Kumbulla e Smalling. Dubbi Veretout e Pellegrini: pronti Villar e Cristante. Carles Perez favorito per sostituire Pedro.

Statistiche: La Roma non ha trovato il gol nelle ultime due giornate di campionato: non rimane a secco di reti per tre gare di fila in Serie A dal marzo 1994. Solo un pareggio negli ultimi otto confronti in Serie A tra Bologna e Roma: ben cinque vittorie capitoline e solo due emiliane nel parziale.

Quote: ROMA -0.25 (AH) @1.73

NAPOLI-SAMPDORIA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gattuso non fa turnover. Napoli con i migliori. In mezzo Bakayoko, Zielinski trequartista, Mertens davanti. Nella Sampdoria Keita non ancora pronto, Gabbiadini ancora ko: Verre e Ramirez in corsa per affiancare l'ex Quagliarella. Damsgaard a sinistra.

Statistiche: Il Napoli è imbattuto nelle ultime 12 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A. Il Napoli ha vinto senza subire gol le ultime due partite di campionato. La Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro partite (1N) di Serie A, subendo due reti in tutte le sfide.

Quote: NAPOLI @1.45

GENOA-JUVENTUS (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Maran valuta un coperto 4-4-2. Dietro ko Zapata, gioca Masiello. Davanti Pjaca con Scamacca. Nella Juventus 11 molto simile a quello di Barcellona. Dybala sostituisce Morata, due ballottaggi aperti: Ramsey o Chiesa, McKennie o Rabiot.

Statistiche: Il Genoa è la squadra contro cui Paulo Dybala ha segnato più gol in trasferta in Serie A e contro cui ha la media gol più alta (0,67, sei reti in nove presenze).

Quote: DYBALA MARCATORE @2.50

MILAN-PARMA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pioli sempre senza Ibrahimovic e Kjaer. Giocano Gabbia e Rebic. Diaz favorito su Hauge. Nel Parma sempre ko Kucka. Hernani mezz'ala, davanti Cornelius, dietro fiducia ad Osorio.

Statistiche: Il Milan ha segnato in tutte le ultime 14 partite di campionato contro il Parma. Il Milan ha segnato in tutte le ultime 30 partite di Serie A.

Quote: MILAN OVER 1.5 GOL @1.36

🤺DARTAGNAN

MULTIPLA SERIE A @4.13 (stake 0.5)

Crotone-Spezia: OVER 0.5 PRIMO TEMPO

Torino-Udinese: 1X

Lazio-Verona: LAZIO SEGNA PER ULTIMA

Bologna-Roma: 1X

Napoli-Sampdoria: 1X