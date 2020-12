Pronostici Serie A: tutto sul 12a giornata di campionato, turno infrasettimanale di lusso con Juve-Atalanta e Inter-Napoli. Giovedì la Roma è favorita @1.40 contro il Torino in crisi

Da martedì 15 a giovedì 17 dicembre 2020 ci aspetta un turno infrasettimanale di lusso nel campionato di calcio italiano. Nella 12a giornata di Serie A sono infatti in programma i big match Juventus-Atalanta e Inter-Napoli ma prima si inizia con lo scontro in famiglia Inzaghi: Benevento-Lazio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 12a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 12a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 12a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

UDINESE-CROTONE (MARTEDÌ ORE 18:30)

Ultime dai campi: Gotti sceglie Becao come sostituto di Nuytinck. In mezzo torna Arslan. Davanti ancora Pussetto e Deulofeu. Nel Crotone due dubbi: Golemic o Cuomo dietro, Vulic o Riviere al posto di Benali (che non rientra). Se gioca l'ex attaccante del Cosena, arretra Messias a far la mezz'ala.

Statistiche: Il Crotone ha raccolto un punto fuori casa in questa Serie A, solo lo Sheffield United (0) ha fatto peggio in trasferta nei top-5 campionati europei 2020/21. L'Udinese però ha vinto solo uno dei 12 incontri di Serie A disputati di martedì (2N, 9P). Udinese e Crotone non hanno mai pareggiato in quattro precedenti nel massimo campionato. Proviamo ad andare contro questo trend col primo pareggio.

Quote: X @3.95.

BENEVENTO-LAZIO (MARTEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pippo Inzaghi punta ancora su Lapadula, con Caprari e Ionita a ridosso. Tornano tra i convocati Viola e Iago Falque, che iniziano in panchina. Nella Lazio non ce la fa Acerbi, mentre Luis Alberto, tornato in gruppo, potrebbe riposare. Correa e Immobile davanti. Hoedt dietro.

Statistiche: La Lazio ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A segnando in totale 11 reti (5.5 a partita). La Lazio ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte contro squadre neopromosse ma ha subito 19 gol in questo campionato. Benevento e Lazio hanno segnato solo cinque gol nel primo tempo di questa Serie A. Il Benevento è la squadra contro cui Ciro Immobile della Lazio ha preso parte a più gol in media per minuti giocati: tre reti e tre assist in 164 minuti, ovvero una partecipazione attiva ogni 27 minuti di media.

Quote: OVER 2.5 @1.75 / 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00 / IMMOBILE MARCATORE @1.85

JUVENTUS-ATALANTA (MERCOLEDÌ ORE 18:30)

Ultime dai campi: Pirlo potrebbe dare un turno di riposo a De Ligt, Bentancur e Chiesa. Davanti Morata in vantaggio su Dybala, Ramsey favorito dal 1'. Nell'Atalanta sempre out Ilicic, Gomez e Pasalic (pubalgia). Malinovskyi appoggia la coppia Muriel-Zapata. Romero titolare.

Statistiche: La Juventus ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 35 partite di Serie A contro l’Atalanta (78 reti in totale). Da inizio novembre 2020, solo il Bayer Leverkusen (32 reti in 10 partite) ha segnato più gol della Juventus (25 in altrettante gare) in tutte le competizioni tra le squadre dei top-5 campionati europei.

Quote: JUVE OVER 1.5 @1.75

FIORENTINA-SASSUOLO (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Prandelli valuta qualche cambio dopo la debacle di Bergamo. Barreca sostituisce l'indisponibile Biraghi. Borja Valero fa lo stesso con Amrabat. Ribery e Callejon nel tridente. Nel Sassuolo Ayhan cerca una maglia dietro. Raspadori si candida come punta, Boga gioca. Caputo sempre ko.

Statistiche: Il Sassuolo è la squadra che ha tenuto la porta inviolata in più incontri nei cinque maggiori campionati europei da inizio novembre (cinque volte in sei partite). La Fiorentina ha segnato 11 reti nelle prime 11 gare di questo campionato: peggior bottino realizzativo per i Viola a questo punto della stagione dal 2014/15.

Quote: UNDER 3.5 @1.45

GENOA-MILAN (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Maran continua con il 4-4-2. Rovella confermato, dubbio davanti per il partner di Scamacca: Shomurodov in lizza con Pandev e Pjaca. Nel Milan out Bennacer, ma rientra Ibrahimovic, che si é allenato in gruppo e vuole giocare. Rebic esterno, Tonali in mezzo. Occhio a Dalot a destra.

Statistiche: Il Genoa è reduce da cinque sconfitte interne in Serie A, si tratta del suo record di partite perse di fila in casa nel massimo campionato. Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A ed è l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio (23 partite, 17 vittorie e sei pareggi).

Quote: MILAN @1.45

INTER-NAPOLI (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Conte sceglie Darmian per sostituire Hakimi, che sará out dopo l'infortunio di Cagliari. Lautaro con Lukaku, Gagliardini per Eriksen. Nel Napoli, al completo, rientrano dal 1' Ruiz e Lozano. Mertens punta, Mario Rui a sinistra.

Statistiche: L’Inter ha segnato in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Napoli. Il Napoli ha segnato 26 gol in questo campionato. Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli a dicembre 2019, solo il Manchester City (17.5) tenta in media più conclusioni dei partenopei (17.4) nei cinque maggiori campionati europei.

Quote: OVER 2.5 @1.75

PARMA-CAGLIARI (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Liverani punta ancora su Cornelus, con Karamoh e Gervinho ai lati. Scozzarella in regia, Osorio dietro. Nel Cagliari Nandez e Simeone tornano titolari. Godin é negativo, ma non verrá rischiato. Ok Klavan invece.

Statistiche: Il Parma ha perso solo una delle ultime sette partite di Serie A, con 5 pareggi. I ducali hanno pareggiato le ultime tre partite interne di Serie A. Il Cagliari ha vinto solamente due delle ultime 20 trasferte di Serie A, registrando ben 10 sconfitte nel parziale ma anche 8 pareggi.

Quote: X @3.40

SPEZIA-BOLOGNA (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Italiano spera di avere a disposizione Nzola, che ha saltato la trasferta di Crotone. Bartolomei insidia Estevez, Gyasi e Farias nel tridente. Bologna sempre piú in emergenza: Hickey ha il Covid, Mbaye stará fuori oltre un mese. A sinistra Denswil, confermato Vignato sulla trequarti.

Statistiche: Lo Spezia è, con il Torino, una delle due squadre a non aver ancora vinto in casa in questa Serie A. Il Bologna ha perso ben sette delle ultime otto trasferte di campionato. Il Bologna è una delle due squadre a non aver ancora pareggiato in questa Serie A (con il Napoli); dall'altra parte solo Juventus e Parma (cinque) hanno registrato più pareggi dello Spezia in questo campionato (quattro). Lo Spezia ha subito almeno due reti in otto delle 11 gare di questo campionato, nessuna squadra ha fatto peggio nel torneo in corso. Il Bologna ha subito 22 reti nelle prime 11 giornate di questo campionato, eguagliando il suo record negativo.

Quote: DOPPIA CHANCE 1X @1.72 / GOL SI @1.50

VERONA-SAMPDORIA (MERCOLEDÍ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Juric conferma il pacchetto arretrato della trasferta a Roma. Faraoni e Dimarco esterni, Di Carmine fa la punta. Nella Sampdoria Adrien Silva al posto di Thorsby. Verre appoggia Quagliarella. A sinistra Jankto. Niente da fare per Keita.

Statistiche: Nessuna squadra ha subito meno gol del Verona nel corso dei primi tempi di questo campionato (tre) parziale in cui, però, solo il Genoa (quattro) ha segnato meno dei gialloblù (cinque marcature). Il Verona ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare interne di Serie A contro la Sampdoria.

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

ROMA-TORINO (GIOVEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Fonseca rilancia Smalling dietro e deve valutare Kumbulla, uscito anzitempo dal match contro il Bologna. Pedro dal 1'. Nel Torino cambio di modulo e uomini. In campo Bremer, Lukic, Bonazzoli.

Statistiche: La Roma è rimasta a secco di gol in due delle ultime otto partite di campionato, realizzando però almeno due reti in tutte le restanti sei (21 reti nel parziale, 2.7 di media). Il Torino ha subito almeno due gol in 19 gare nel 2020: solo nel 2017 (20) ha fatto peggio. Il Torino ha la peggior difesa del campionato con 27 gol subiti.

Quote: ROMA OVER 1.5 @1.33