Pronostici Serie A: tutto sul 13a giornata di campionato. Sassuolo con Caputo prova a spaventare il Milan. Lazio-Napoli big match di domenica sera, Gattuso favorito su Inzaghi

Dopo il turno infrasettimanale, nel weekend si torna in campo con la 13a giornata di Serie A con diverse dire interessanti come Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e il big match Lazio-Napoli. Nell'articolo trovate anche una MULTIPLA QUOTA @3.72 e tanti consigli, statistiche, quote e ultime dai campi su tutte le partite del campionato di calcio italiano del 19 e 20 dicembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 13a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 13a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 13a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

FIORENTINA-VERONA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Prandelli ha un dubbio in mezzo, dove Amrabat, Pulgar e Bonaventura si giocano due maglie. Confermati Ribery e Vlahovic davanti. Nel Verona Ilic in vantaggio su Veloso, davanti Colley e Salcedo per sostituire Barak (squalificato) e Di Carmine (ko come annunciato da Juric).

Statistiche: È dal dicembre 2013 che la Fiorentina non riesce a battere il Verona al Franchi in Serie A. La Fiorentina è la squadra contro cui il Verona ha ottenuto più successi e quella contro cui ha segnato più gol. Nessuna squadra ha ottenuto meno punti della Fiorentina in Serie A da inizio novembre ad oggi mentre il Verona ha vinto le ultime due partite fuori casa.

Quota: DOPPIA CHANCE X2 @1.75.

SAMPDORIA-CROTONE (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Da monitorare in casa Samp la situazione Candreva, che potrebbe essere nuovamente escluso. Damsgaard e Ramirez favoriti per una maglia da titotlare. Dietro ok Yoshida. Nel Crotone Magallan in lotta con Cuomo, Eduardo mezz'ala, Messias davanti.

Statistiche: La Sampdoria ha vinto solo tre delle ultime 10 sfide di Serie A contro neopromosse (3N, 4P) e ha sempre subito gol negli ultimi 11 confronti nella competizione con avversarie provenienti dal torneo cadetto. Il Crotone ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite di campionato.

Quota: GOL SI @1.76

PARMA-JUVENTUS (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Liverani schiera un Parma piú prudente. Dietro il pilastro è Osorio, accanto a Bruno Alves. Kucka appoggia Gervinho e Cornelius davanti. Nella Juventus diversi cambi. Dentro Alex Sandro, Rabiot e anche Dybala, che é favorito come partner di Ronaldo.

Statistiche: Tra le squadre affrontate più di due volte al Tardini in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Parma ha la peggior percentuale di successi (ha vinto il 28% delle partite giocate in casa contro i bianconeri, sette su 25).

Quota: JUVE @1.40

TORINO-BOLOGNA (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Si ferma Ansaldi nel Torino. Giampaolo varia qualcosina. Dentro Izzo, Rodriguez, mentre Lukic appoggia Belotti. Mihajlovic conferma Paz e Dominguez. Vignato sempre sulla trequarti, Palacio di punta.

Statistiche: Il Torino ha segnato almeno un gol in 26 delle ultime 27 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Bologna. Il Bologna ha incassato 10 gol a dicembre (in tre partite di campionato.

Quota: GOL SI @1.60

BENEVENTO-GENOA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Inzaghi schiera Dabo al posto di Schiattarella squalificato, mentre inserisce Iago Falque nel tridente. Nel Genoa Destro confermato in coppia con Shomurodov. Rovella in mezzo, duello tra Pellegrini e Criscito a sinistra.

Statistiche: Il Genoa ha segnato tutti i suoi ultimi sette gol in campionato nel corso del secondo tempo: è dall’1 novembre che la squadra ligure non trova la rete in un primo tempo di Serie A.

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL GENOA @2.70

CAGLIARI-UDINESE (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Walukiewicz preoccupa Di Francesco: se non recupera gioca Klavan. Godin invece é ormai ristabilito e giocherá, cosí come Nandez e Simeone. Nell'Udinese Deulofeu con Pussetto davanti, Larsen a destra, Bonifazi dietro.

Statistiche: Il Cagliari ha pareggiato in tre delle ultime quattro giornate di campionato.

Quota: X @3.40

INTER-SPEZIA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Conte sceglie D'Ambrosio dietro, Hakimi a destra e Sensi mezz'ala. Lukaku e Lautaro davanti. Nello Spezia Erlic per Chabot, Maggiore favorito su Pobega, Farias con Nzola e Gyasi.

Statistiche: L’Inter ha vinto 15 delle ultime 19 gare di Serie A contro formazioni neopromosse; completano il bilancio tre pareggi e un solo KO (settembre 2018 contro il Parma). I nerazzurri hanno vinto 12 delle ultime 13 gare nel torneo contro formazioni liguri. Sei delle ultime sette squadre che hanno giocato la loro prima trasferta in assoluto in Serie A al Meazza contro l’Inter hanno perso.

Quota: INTER @1.25

SASSUOLO-MILAN (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: De Zerbi, senza Locatelli, sceglie Obiang in mezzo. Davanti ok Caputo, che parte titolare. Nel Milan rientra Hernandez, confermato Kalulu in mezzo, Bennacer e Ibra non recuperano. Occhio ad Hauge.

Statistiche: Il Sassuolo è, con il Parma, una delle sole due squadre a non avere ancora segnato neanche un gol nelle gare casalinghe di Serie A da inizio novembre (esclusi i rigori) ma torna Caputo e i rossoneri sono anche la vittima preferita in Serie A di Domenico Berardi, con otto gol.

Quota: OVER 2.5 @1.61

ATALANTA-ROMA (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gasperini rilancia Gomez e Toloi. Zapata davanti, Muriel inizia in panchina. Nella Roma squadra al completo. Pedro stavolta gioca. Due ballottaggi: Dzeko-Mayoral e Mancini-Kumbulla.

Statistiche: Nella gestione di Paulo Fonseca, la Roma ha segnato tre o più gol in 12 trasferte di Serie A.

Quota: OVER 2.5 @1.50

LAZIO-NAPOLI (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi, senza Acerbi, punta su Hoedt. Anche Lucas Leiva non ce la fa, dovrebbe giocare Parolo. Nel Napoli, privo di Insigne e Mertens (il belga si rivedrá solo nel 2021), punta su Politano e Petagna. Fabian Ruiz favorito in mediana.

Statistiche: Dal 2010/11, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol alla Lazio in Serie A: 46, una media di 2.3 reti a partita. La Lazio ha subito 12 gol in sei gare interne di questo campionato. Il Napoli ha la miglior difesa in trasferta del campionato.

Quota: COMBO X2+OVER 1.5 @1.83

MULTIPLA @3.72(stake 0.5)

Fiorentina-Verona: VERONA +1.5 Handicap

Sampdoria-Crotone: OVER 1.5

Parma-Juventus: 2

Torino-Bologna: OVER 1.5

Inter-Spezia: 1

Sassuolo-Milan: OVER 1.5