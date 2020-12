Scommesse Serie A: risultati 13a giornata, Milan, Inter e Juve vincono ancora. Maran esonerato, al Genoa torna per la 4a volta Davide Ballardini ma la quota retrocessione è ai minimi per il Grifone

Nuovo ribaltone in una panchina di Serie A e in particolare nuovo ribaltone per il Genoa che per la 4a volta richiama Davide Ballardini come allenatore dopo l'esonero di Maran.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Quote Antepost: il Genoa richiama Ballardini ma la quota retrocessione è ai minimi storici

Milan, Inter, Juventus continuano a vincere in una 13a giornata in cui si sono registrate ben 7 partite da Gol SI ma solo 2 vittorie in trasferta (appunto di rossoneri e bianconeri). Continua quindi il trend di campionato che vede il 62.5% di partite finora giocate che si sono chiuse con entrambe le quadre a segno, un dato altissimo, mentre calano al 58.59% gli Over 2.5. La percentuale di vittorie in trasferta è al 35.94%, più alta rispetto alle vittorie in casa al 34.38% (29.69% di X).

Sul fronte retrocessioni parliamo di Davide Ballardini che torna sulla panchina del Genoa dopo le esperienze nelle stagioni 2010/11, 2012/13 e 2017/18. Per il tecnico di Ravenna sarebbe pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza. Adesso, dopo il ko in casa del Benevento, il Genoa è al penultimo posto in classifica e il futuro è nero per i liguri, anche secondo i betting analyst di Snai che non cambiano idea nonostante l'esonero di Maran. Il Genoa, nelle scommesse sulle retrocessioni, è la seconda squadra con la quota più bassa, @2,10. Solo il Crotone rischia di più @1,15. Una ulteriore prova arriva dagli scommettitori che hanno puntato principalmente sulla retrocessione del Grifone, contribuendo ad abbassare la quota dal @2,50 di qualche giorno fa al @2,10 di oggi. Per non parlare della quota ad inizio stagione, fissata in lavagna @4,00, quando si pensava che il Genoa avesse qualcosa di più rispetto alle maggiori candidate alla retrocessione.

Scudetto Serie A 2020/2021

Inter 2,50

Juventus 2,75

Milan 4,50

Napoli 12

Atalanta 15

Roma 20

Lazio 33

Sassuolo 100

Verona 250

Udinese 1.000

Cagliari 1.000

Sampdoria 1.000

Bologna 1.000

Fiorentina 2.000

Spezia 3.000

Crotone 3.000

Benevento 3.000

Parma 3.000

Genoa 3.000

Torino 3.000

Capocannoniere Serie A 2020/2021

Cristiano Ronaldo 2,00

Lukaku, Romelu 2,50

Immobile, Ciro 6,50

Belotti, Andrea 8,00

Ibrahimovic, Zlatan 10

Quagliarella, Fabio 50

Muriel, Luis 50

Morata Alvaro 75

Caputo, Francesco 75

Simeone Giovanni 75

Lozano H 75

Dzeko, Edin 75

Berardi, Domenico 75

Zapata Duvan 75

Martinez, Lautaro 75

Joao Pedro 100

Retrocessa Serie A 2020/2021

Benevento Retrocessa S/N 3,50 1,25

Bologna Retrocessa S/N 10 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 10 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,15 4,75

Fiorentina Retrocessa S/N 6,50 1,08

Genoa Retrocessa S/N 2,10 1,65

Parma Retrocessa S/N 3,50 1,25

Sampdoria Retrocessa S/N 12 1,00

Spezia Retrocessa S/N 2,20 1,60

Torino Retrocessa S/N 2,50 1,47

Udinese Retrocessa S/N 10 1,00

Verona Retrocessa S/N 20 1,00

Da martedì torna subito in campo la Serie A con la 14° giornata, un altro turno infrasettimanale aperto da Crotone-Parma e Juventus-Fiorentina di cui parleremo già da domani. Mercoledì da non perdere Verona-Inter, Napoli-Torino, Roma-Cagliari e soprattutto il big match Milan-Lazio mentre Ballardini debutta subito in una partita delicata per la salvezza: Spezia-Genoa.