Pronostici Serie A: tutto sulla 15a giornata di campionato con MULTIPLA @6.72. Il 2021 inizia con Inter-Crotone. Milan favorito contro il Benevento di Inzaghi. La Juve ospita l'Udinese

Dopo la sosta natalizia e di fine anno, il campionato di calcio italiano torna in campo con tutta la 15a giornata di Serie A in campo domenica 3 gennaio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 15a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 15a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 15a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

INTER-CROTONE (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Conte schiera l’Inter migliore. Bastoni dietro, Hakimi a destra, Vidal in mezzo. Sanchez forse in panchina. Nel Crotone Messias confermatissimo davanti con Simy (favorito su Riviere). Qualche speranza per Benali, che oggi é tornato in gruppo.

Statistiche: L’Inter è imbattuta in casa contro il Crotone in Serie A. L’Inter ha sempre segnato nelle quattro sfide di Serie A contro il Crotone. L’Inter non perde contro squadre neopromosse in Serie A da settembre 2018. L’Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di campionato.

Quote: INTER @1.23

ATALANTA-SASSUOLO (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Gasperini, sempre senza Toloi e Pasalic, sceglie Palomino e Ilicic dal 1’. Ballottaggio aperto tra Malinovskyi e Pessina. Zapata titolare. Nel Sassuolo Berardi, Djuricic, Boga e Caputo. Obiang favorito come mediano.

Statistiche: Nelle ultime due partite casalinghe, l’Atalanta ha ottenuto due successi e segnato sette gol. L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Sassuolo, segnando 22 gol nel parziale, una media di 3.7 a incontro.

Quote: OVER 2.5 @1.45

CAGLIARI-NAPOLI (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Godin si é fermato per un problema al soleo. Quasi sicuramente salterà la sfida col Napoli. Nainggolan non ci sarà perché non si potrà depositare il contratto fino al 4 gennaio. Gioca Oliva. Nel Napoli sempre out Osimhen, Mertens, Koulibaly. Giocano Petagna, Ruiz e Maksimovic.

Statistiche: Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro il Napoli (5N, 14P). Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Napoli senza mai riuscire a segnare.

Quote: NAPOLI @1.49

FIORENTINA-BOLOGNA (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Prandelli conferma lo stesso schema visto a Torino con la Juventus. Barreca in vantaggio su Venuti per sostituire Biraghi. Vlahovic con Ribery davanti. Nel Bologna Orsolini recuperato, ma gioca Vignato. Dijks favorito su Hickey. Palacio punta.

Statistiche: La Fiorentina ha pareggiato 1-1 tutte le ultime tre partite casalinghe. Il Bologna ha registrato tre pareggi di fila in Serie A.

Quote: X @3.60

GENOA-LAZIO (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Ballardini continua con il 3-5-2. Criscito nei tre dietro, ok Zappacosta a destra, mentre Destro con Pjaca davanti (Pandev é out). Nella Lazio ko anche Luiz Felipe. Leiva e Acerbi sono recuperati. Caicedo sfida Muriqi per un posto al fianco di Immobile.

Statistiche: Solo il Crotone (17) ha incassato più reti nei primi tempi dei biancocelesti (15). La Lazio ha subito 23 gol nelle prime 14 partite di questo campionato e non faceva così male a questo punto della stagione dal 1983/84. Il Genoa ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di campionato contro la Lazio (1V), nonostante due gol segnati in ognuna di queste.

Quote: OVER 2.5 @1.75

PARMA-TORINO (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Liverani non recupera Gervinho. Gioca ancora Karamoh accanto a Cornelius. Ok Hernani. Nel Torino rientra Lyanco dietro, Rodriguez a sinistra, Verdi appoggia Belotti.

Statistiche: Nessuna squadra ha segnato meno reti (13) del Parma in questo campionato. Otto punti per il Torino nelle prime 14 gare di questo campionato. Il Parma è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito reti nei primi 15 minuti di gioco.

Quote: NESSUN GOL PRIMA DEL MINUTO 28:00 @1.83

ROMA-SAMPDORIA (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Fonseca, senza Spinazzola e Pedro ai box per guai muscolari, sceglie Villar in mediana e Pellegrini piú avanzato. Bruno Peres a sinistra. Nella Samp ok Yoshida e Jankto. Candreva si gioca una maglia con Damsgaard, Verre sostiene Quagliarella.

Statistiche: Considerando solo i primi tempi di questa Serie A, Roma e Sampdoria sono due delle tre squadre che hanno ottenuto più punti (30 i giallorossi - al pari del Milan - e 24 i blucerchiati).

Quote: X PRIMO TEMPO @2.70

SPEZIA-VERONA (DOMENICA ORE 15)

Ultime dai campi: Italiano, senza Ferrer, sceglie Sala a destra. Gyasi, Nzola e Farias nel tridente. Covid per Ricci e Acampora. Nel Verona rientra Barak dalla squalifica. Salcedo prima punta, Kalinic e Vieira vicini al rientro ma non ancora pronti.

Statistiche: Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque trasferte in Serie A (2V, 3N). Lo Spezia ha perso le ultime due gare in campionato, contro Inter e Genoa. Il Verona ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia (1P). Lo Spezia ha perso le ultime quattro sfide casalinghe contro il Verona.

Quote: X2 @1.43

BENEVENTO-MILAN (DOMENICA ORE 18)

Ultime dai campi: Inzaghi sceglie uno schieramento offensivo: Ionita e Caprari sostengono Lapadula. In regia Schiattarella. Nel Milan, oltre a Hernandez squalificato, mancherà anche Saelemaekers. Ibra non rientra. In campo Dalot, dietro riecco Kjaer, davanti Leao, Diaz e Rebic con Calhanoglu.

Statistiche: Il Benevento ha conquistato il suo primo storico punto in Serie A proprio contro il Milan nel dicembre 2017 con un pareggio per 2-2. l Milan è imbattuto da 14 trasferte di Serie A (10V, 4N), miglior striscia esterna per i rossoneri da aprile 2004.

Quote: OVER 2.5 @1.66

JUVENTUS-UDINESE (DOMENICA ORE 20.45)

Ultime dai campi: Pirlo non cambia assetto e uomini. Senza Cuadrado spazio a Danilo a destra. Ramsey gioca, McKennie con Bentancur in mezzo, Morata-Ronaldo davanti. Nell’Udinese difesa obbligata: ; Bonifazi, De Maio, Samir. Davanti Lasagna e Pussetto.

Statistiche: La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide interne di Serie A contro l’Udinese e potrebbe ottenere i tre punti per cinque gare casalinghe consecutive contro i friulani per la prima volta dal 2005/06.

Quote: JUVENTUS @1.46

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SERIE A @6.72 (stake 0.5)

📌Inter-Crotone: 1

📌Atalanta-Sassuolo: OVER 2.5

📌Cagliari-Napoli: 2

📌Genoa-Lazio: OVER 1.5

📌Spezia-Verona: X2

📌Juventus-Udinese: 1

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Parma-Torino: NESSUN GOL PRIMA DEL MINUTO 28:00 @1.83 (stake 1)

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Roma-Sampdoria: X PRIMO TEMPO @2.70 (stake 0.5)