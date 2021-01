Scommesse Serie A: Inter favorita @2.25 per lo scudetto. Continua a vincere anche il Milan che mercoledì sfida la Juve nel big match del turno dell'Epifania

Dopo la sosta natalizia la Serie A è tornata in campo con tutte le partite alla domenica, un turno vecchia maniera. Andiamo a vedere i risultati e le quote antepost visto che mercoledì si torna subito in campo col turno infrasettimanale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Le milanesi vincono ancora. Inter favorita per lo scudetto. Il Milan mercoledì sfida la Juve

Il 2021 della Serie A è iniziato senza grandi sorprese. A parte il pareggio per 1-1 tra Genoa e Lazio, nelle altre sfide le big del campionato hanno ottenuto il massimo bottino nella 15esima giornata e in vetta alla classifica prosegue il testa a testa tra il Milan e l’Inter.

I rossoneri sono al comando con 37 punti, i nerazzurri (senza gli impegni europei) grazie alle 8 vittorie di fila sono ad una lunghezza, ma sono anche favoriti per lo scudetto. Antonio Conte e i suoi viaggiano a ritmo spedito e sulla lavagna scommesse di Betaland, si legge in una nota, sono favoriti per la vittoria del campionato a quota @2,25. Per ora la prima alternativa è il Milan @4,00, mentre i bianconeri di Pirlo (10 punti di ritardo dai rossoneri e una partita da recuperare contro il Napoli) sono bancati @4,50.

In doppia cifra il Napoli @10, l’Atalanta @15 e la Roma @20. Tanto dipenderà dallo stato di forma dei centravanti da qui a fine stagione. Cristiano Ronaldo (14 gol) e Lukaku (12) si stanno contendendo il titolo di capocannoniere della Serie A, con il portoghese che è favorito @2,00 e il belga che segue @3,00. Ibrahimovic non può essere tenuto fuori dai giochi a quota @12, così come la Scarpa d'Oro Immobile, che è proposto @7,00.

Per la zona Champions grande fiducia nei confronti di Inter (1,07), Milan (1,19) e Juve (1,20), mentre per l’ultimo posto la sfida è davvero interessante. Il Napoli a quota @1,80 e l’Atalanta @2,15 sono le due principali avversarie, ma la Roma al momento è terza è può sognare la Champions @2,40. La grande delusa rispetto alla passata stagione è la Lazio, che ha parecchi punti e tante squadre da rimontare: quota @6,00 per i biancocelesti che nel passato campionato hanno sognato lo scudetto. Sassuolo @15 e Verona @75 sono ancora considerate outsider.

Passando alla zona retrocessione Crotone @1,25 e Spezia @1,70 rischiano più di tutte. Genoa e Parma sono a rischio a quota @2,50, mentre il Torino sembra essersi rialzato e ora si gioca @3,00.

A livello statistico, anche nella 15a giornata le squadre in trasferta hanno vinto 4 partite, così come 4 sono state le vittorie delle squadre di casa (2 pareggi). Nel campionato di calcio italiano le vittorie in trasferta (37.16%) rimangono incredibilmente superiori a quelle in casa (34.46%). Giornata da O/U 5-5 sulla linea di 2.5 gol totali e 5-5 anche nel Gol SI/NO. La Serie A rimane anche un campionato con molte reti e lo vediamo dal 59.46% del totale delle partite chiuse con almeno 3 reti e ben il 62.84% hanno visto entrambe le formazioni a segno.

Si torna subito in campo mercoledì, il giorno dell'Epifania, con tutte e 10 le partite in programma ad iniziare dal lunch match delle 12.30: Cagliari-Benevento. Nel pomeriggio impegni sulla carta possibili per le big impegnate in Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina, Sampdoria-Inter e Napoli-Spezia. Ovviamente il big match più atteso è Milan-Juventus, alle ore 20.45 da San Siro. Le prime quote vedono i bianconeri favoriti @2.35 nonostante la trasferta e l'ottimo momento del Milan che rimane avanti 10 punti sulla Juve, ma proprio per questo è la squadra di Pirlo quella che ha più bisogno di vincere. Gli scommettitori di PlanetWin365 al momento seguono questa idea col 41% di preferenze sulla Juve, ma la partita è comunque in equilibrio col Milan che raccoglie il 30% di giocate.