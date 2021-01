Betting Focus Calcio Serie A: Samp-Inter agli opposti. Blucerchiati da Champions nei primi tempi, i nerazzurri si svegliano nelle riprese

Mercoledì 6 gennaio 2021 si torna subito in campo con la 16a giornata di Serie A. Analizziamo il particolare rendimento di Sampdoria-Inter che si sfideranno a Marasi alle ore 15.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 16a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Betting Focus Sampdoria-Inter del 06-01-2021

Sampdoria in zona Champions, Inter a metà classifica. Non si tratta di un refuso, ma delle posizioni che le due squadre, in attesa di sfidarsi mercoledì a Marassi, occuperebbero se le partite finissero al 45'. L'Inter ha finora compensato approcci molli e distratti con prodigiose rimonte nella ripresa, basti pensare che su 15 partite di campionato ha concluso il primo tempo in vantaggio soltanto 4 volte.

Al contrario, la Sampdoria sa essere compatta ed efficace nella prima frazione di gioco, conclusa avanti agli avversari 7 volte su 15, ma alla distanza si disunisce. Per il match di mercoledì, gli analisti di Planetwin365 si orientano con pochi dubbi sul «2» nerazzurro, dato @1,55, ben al di sotto sia dell'«1» doriano @5,55, che del pareggio. Viste le premesse, però, non è da trascurare un pareggio al primo tempo, a @2,45, o addirittura un vantaggio della Sampdoria @5,44. Uno 0-0 al 45', come quello maturato domenica scorsa in Roma-Samp, si gioca invece @3,31. La quota pazza è il Parziale/Finale 1/2 che paga @23.00 volte la posta.

Si tratta della 3° Multipla incassata nelle ultime 5 (con una sbagliata per un solo gol, quindi poteva essere anche un 4 su 5), e parliamo di quote tra @4.50 e @8.