Pronostici Serie A: tutto sulla 16a giornata di campionato con MULTIPLA @3.02 e altre 5 FREE PICK. All'Epifania c'è il big match Milan-Juve

Nella calza della Befana c'è la 16a giornata di Serie A, compreso l'atteso big match Milan-Juventus (Covid permettendo). Lo scorso turno abbiamo preso la Multipla @6.72 e anche una singola @2.75. Ci riproviamo anche in questo turno infrasettimanale dell'Epifania.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 16a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 16a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 16a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

CAGLIARI-BENEVENTO (MERCOLEDÌ ORE 12:30)

Ultime dai campi: Di Francesco non ritrova Godin: gioca ancora Ceppitelli. Nainggolan potrebbe partire titolare in mediana. Nel Benevento Barba e Foulon esterni, visto il ko di Letizia. Davanti ancora Lapadula.

Statistiche: Il Benevento è la squadra che nella prima mezzora di gioco segna meno gol (tre, al pari dell’Udinese) e ne subisce di più (11, al pari del Bologna) nella Serie A 2020/21.

Quote: CAGLIARI SEGNA PER PRIMA @1.80

ATALANTA-PARMA (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gasperini recuper Toloi dietro. Possibile un leggero turnover. Muriel e Mojica in pre-allarme. Nel Parma si fermano Osorio, Kucka e Iacoponi. Busi a destra, Brugman in regia, conferma per Karamoh davanti. Gervinho, rientrato a Parma, si allena a parte.

Statistiche: L'Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Parma, realizzando 13 gol (3.3 di media a match) e incassandone solamente due. L’Atalanta ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime tre gare casalinghe in Serie A

Quote: ATALANTA OVER 2.5 @1.90

BOLOGNA-UDINESE (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: Mihajlovic perde De Silvestri e allarga Tomiyasu. Svanberg per Dominguez. Orsolini favorito su Skov Olsen. Nell’Udinese brutte notizie per Pussetto: rottura del legamento crociato. In attacco Forestieri favorito su Nestorovski. Dietro rientra Becao.

Statistiche: Se da una parte, nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Udinese (tre) nel corso dei primi 30 minuti di gioco di questa Serie A, dall’altra nessuna ne ha subiti di più del Bologna in questo intervallo di tempo (11).

Quote: X PRIMO TEMPO @2.10

CROTONE-ROMA (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: Stroppa ha due dubbi: Magallan o Marrone dietro, Eduardo o Vulic in mediana. In attacco torna Simy dal 1’ con Messias. Nella Roma possibile un po’ di turnover, resterebbe in panchina anche Dzeko. Non recupera Pedro. In allerta Cristante, Kumbulla e Carles Perez.

Statistiche: La Roma ha vinto tutte le quattro partite di Serie A contro il Crotone con un punteggio complessivo di 9-0. La Roma detiene il record nella storia della Serie A sia per vittorie consecutive (attualmente 24) contro squadre neopromosse che per gare in gol di fila (51) contro formazioni proveniente dal torneo cadetto. La Roma ha vinto sette delle 10 gare di campionato giocate da inizio novembre (1N, 2P) – considerando invece tutte le competizioni i successi salgono a 10, nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nel periodo. Le ultime cinque partite esterne della Roma in Serie A hanno visto un totale di 25 reti: ben 5 di media a partita; nel parziale, due successi e due sconfitte per i giallorossi (1N).

Quote: ROMA / OVER 2.5 @1.55

LAZIO-FIORENTINA (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: Inzaghi, sempre senza Correa e Fares, perde anche Leiva per squalifica. In regia Escalante, davanti duello tra Caicedo e Muriqi, ma occhio alle condizioni di Immobile che ha saltato l'ultimo allenamento. Nella Fiorentina rientra dalla squalifica Biraghi. Borja Valero in regia, Vlahovic in coppia con Ribery.

Statistiche: La Lazio ha subito il 63% dei gol nel primo tempo (15 su 24), record negativo in questo campionato.

Quote: 1° TEMPO CON PIU GOL @3.10

SAMPDORIA-INTER (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: Ranieri con un paio di dubbi. Yoshida (favorito) o Colley dietro, Quagliarella (favorito) o La Gumina davanti. Candreva e Jankto invece saranno gli esterni. Nell’Inter Lukaku fuori causa e al massimo in panchina. Gioca Sanchez. Gagliardini mezz’ala.

Statistiche: L'Inter ha finora compensato approcci molli e distratti con prodigiose rimonte nella ripresa, basti pensare che su 15 partite di campionato ha concluso il primo tempo in vantaggio soltanto 4 volte. Al contrario, la Sampdoria sa essere compatta ed efficace nella prima frazione di gioco, conclusa avanti agli avversari 7 volte su 15, ma alla distanza si disunisce.

Quote: PARZIALE/FINALE X/2 @4.60

SASSUOLO-GENOA (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: De Zerbi ritrova Djuricic sulla trequarti dopo la punizione. Toljan a destra, Rogerio a sinistra. Nel Genoa out Pandev e Zapata, fermi per problemi muscolare. Shomurodov-Destro tandem d’attacco, gioca ancora Czyborra.

Statistiche: Il Genoa ha subito gol in tutte le ultime 12 gare in Serie A. Solo il Cagliari (275) ha subito più tiri del Sassuolo (242).

Quote: GOL SI @1.75

TORINO-VERONA (MERCOLEDÌ ORE 15:00)

Ultime dai campi: Torino con lo stesso 11 che ha vinto a Parma. Gojak inizia in panchina, cosí come Nkoulou. Verdi appoggia Belotti. Nel Verona Kalinic punto di riferimento davanti. Tameze e Veloso in mezzo, Gunter potrebbe trovare una maglia da titolare dietro. Confermatissimi Zaccagni e Barak.

Statistiche: Le gare del Verona sono quelle che hanno visto meno gol in media a partita in questa Serie A: due.

Quote: UNDER 2.5 @1.85

NAPOLI-SPEZIA (MERCOLEDÌ ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gattuso, sempre senza Koulibaly, Mertens e Osimhen, potrebbe dare spazio a Rrahmani e Hysaj, che finora hanno giocato meno. Petagna in attacco, Meret in porta. Nello Spezia Vignali e Marchizza esterni, Maggiore mezz’ala. Farias favorito su Agudelo. Chabot ed Estevez squalificati.

Statistiche: Dopo aver raccolto sette punti nelle prime quattro trasferte in Serie A, lo Spezia ne ha ottenuto solo uno nelle tre più recenti nella competizione, incassando 2.7 gol in media a partita nel parziale. Le ultime sei reti casalinghe del Napoli in Serie A sono tutte arrivate nel 2° tempo, ciascuna segnata da un giocatore diverso.

Quote: NAPOLI PIU GOL 2° TEMPO @2.05

MILAN-JUVENTUS (MERCOLEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pioli, senza Tonali e Bennacer, punta su Krunic accanto a Kessié in mezzo. Davanti ancora Leao, Castillejo in vantaggio su Diaz. Nella Juventus, priva di Alex Sandro e Cuadrado (Covid) e Morata (affaticato), viene confermato Dybala in attacco. Ballottaggio tra Rabiot e McKennie anche se Pirlo studia una nuova disposizione a centrocampo.

Statistiche: Il Milan ha segnato almeno due gol in 17 partite consecutive di Serie A, nella storia dei cinque maggiori campionati europei solo tre squadre hanno fatto meglio: il Bayern Monaco (20 nel 2014), il Barcellona (18 nel 2013 e nel 2006 e 19 nel 1948) e il Manchester United (22 nel 1959) ma la Juve ha la 2° miglior difesa del campionato con 14 gol al passivo.

Quote: GOL NO @2.45

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SERIE A @3.02 (stake 0.5)

📌Cagliari-Benevento: 1X PRIMO TEMPO

📌Atalanta-Parma: ATALANTA OVER 1.5

📌Crotone-Roma: 2

📌Torino-Verona: UNDER 3.5

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Bologna-Udinese: X PRIMO TEMPO @2.10 (stake 1)

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Napoli-Spezia: NAPOLI PIU GOL 2° TEMPO @2.05 (stake 1)

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Lazio-Fiorentina: 1° TEMPO CON PIU GOL @3.10 (stake 0.5)

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Sampdoria-Inter: PARZIALE/FINALE X/2 @4.60 (stake 0.5)

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Milan-Juventus: GOL NO @2.45 (stake 0.5)