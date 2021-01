Scommesse Serie A: risultati 16a giornata, 9 Over e 9 Gol Si su 10 partite! Inter e Milan rallentano, la Juve accorcia in quota per lo scudetto. Prossimo turno con Roma-Inter

Vediamo i risultati della 16a giornata di Serie A andata in scena tutta nella giornata dell'Epifania. Pioggia di Gol con 9 Over 2.5 e 9 GG. Le milanesi steccano, la Juve accorcia in quota antepost per lo scudetto. Nel weekend si torna in campo con la 17a giornata col big match Roma-Inter.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Rallentano le milanesi. Vittoria importante della Juve che taglia la quota scudetto. Prossimo turno con Roma-Inter

Iniziamo da un dato statistico. Nell'ultima giornata abbiamo visto 9 Over 2.5 e 9 Gol Si in 10 partite. Continua quindi il trend con tante reti in Serie A, campionato che sta vedendo il 61.39% di partite da Over, un dato altissimo, per non parlare del 64.56% di Gol SI. Continua anche il trend delle vittorie in trasferta. Anche nella 16a giornata abbiamo visto 4 vittorie in casa e altrettante in trasferta (2 pareggi). In questa stagione il 37.34% delle partite è stata vinta da squadre fuori casa mentre il fattore campo è stato rispettato solo nel 34.81% dei casi.

In classifica è sempre primo, ma lo scudetto, dopo la sconfitta di ieri con la Juventus, per il Milan si è sensibilmente allontanato. È il giudizio dei bookmaker di Planetwin365, a cui è bastato il primo stop rossonero dopo una serie positiva di 27 partite per decidere un consistente rialzo della quota tricolore, passata dal @3,70 di sabato all'attuale @5,25.

Tutt'altra storia per l'Inter, che anche dopo lo stop di Marassi mantiene il ruolo di favorita numero uno, a @2,30 (debole ritocco dal @2,05 della vigilia). In grande rilancio la Juventus, salita nelle settimane scorse fino a @4,65 e oggi seconda forza, a quota @3,00: evidentemente i sette punti dal Milan, con una partita in meno, sono per gli analisti un margine ampiamente recuperabile. Ampio il fossato che divide le tre favorite dalle altre: l'Atalanta, tornata a ritmi da rullo compressore, vale @13, il Napoli dopo l'inopinata sconfitta con lo Spezia frana da @10,50 a @15. Quanto alla Roma, ora a soli quattro punti dalla vetta e attesa dal confronto con l'Inter, il giudizio dei bookmaker è ancora molto cauto, visto che la quota rimane alta @16.

Parliamo anche di possibili esoneri. Fabio Liverani non è più l’allenatore del Parma. I ducali, dopo l’ennesimo passo falso, hanno deciso di dare il benservito al tecnico romano, realizzando il terzo esonero stagionale in Serie A, dopo quelli di Iachini e Maran. Ma chi sarà il quarto? Per i betting analyst di Snai a rischiare di più è Giovanni Stroppa, il cui esonero dal Crotone si gioca @1,45. Subito dopo il tecnico della squadra ultima in classifica, c’è Marco Giampaolo. Il Torino non ha avuto un buon girone di andata e l’esonero è offerto @1,60.

Fra gli allenatori a rischio figura anche un nome di lusso: quello di Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, infatti, è in quota @4,50 (come Filippo Inzaghi), mentre ad inizio stagione si giocava @7,50 e @5,50 ad ottobre. Sul tabellone dei bookmaker ci sono anche Vincenzo Italiano dello Spezia @2,85, oltre a Luca Gotti dell’Udinese, Claudio Ranieri della Sampdoria ed Eusebio Di Francesco del Cagliari, tutti quotati @3,00.

Andiamo a vedere anche le prime quote del prossimo turno, la 17a giornata di Serie A in campo dal 9 al 11 gennaio 2021, e tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365 che sul big match Roma-Inter sono spaccati e leggermente dalla parte dei nerazzurri di Antonio Conte nonostante la trasferta e l'ultimo ko di Marassi.

Benevento - Atalanta

Benevento @6.20 (15%)

Pareggio @4.25 (22%)

Atalanta @1.53 (63%)

Genoa - Bologna

Genoa @3.03 (31%)

Pareggio @3.25 (29%)

Bologna @2.42 (40%)

Milan - Torino

Milan @1.50 (63%)

Pareggio @4.25 (22%)

Torino @6.75 (15%)

Roma - Inter

Roma @2.84 (33%)

Pareggio @3.45 (28%)

Inter @2.45 (39%)

Parma - Lazio

Parma @4.93 (19%)

Pareggio @3.85 (25%)

Lazio @1.70 (56%)

Verona - Crotone

Verona @1.75 (54%)

Pareggio @3.80 (25%)

Crotone @4.62 (21%)

Udinese - Napoli

Udinese @4.20 (23%)

Pareggio @3.50 (27%)

Napoli @1.90 (50%)

Fiorentina - Cagliari

Fiorentina @1.80 (53%)

Pareggio @3.75 (25%)

Cagliari @4.38 (22%)

Juventus - Sassuolo

Juventus @1.40 (68%)

Pareggio @4.80 (20%)

Sassuolo @7.80 (12%)

Spezia - Sampdoria

Spezia @3.13 (30%)

Pareggio @3.25 (29%)

Sampdoria @2.36 (41%)