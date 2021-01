Pronostici Serie A: tutto sulla 17a giornata di campionato con MULTIPLA @3.25 e altre 3 scommesse. Inter leggermente favorita nel big match dell'Olimpico contro la Roma

Il turno dell'Epifania ci ha detto male, con la multipla che non entra per colpa del 1X Primo tempo del Cagliari. Ci riproviamo nel weekend con la 17° giornata di Serie A, col big match Roma-Inter.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 17a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 17a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

BENEVENTO-ATALANTA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Inzaghi sceglie Caprari e Insigne con Lapadula. Improta favorito su Foulon come terzino. Letizia out per almeno un mese. Nell’Atalanta rientra Romero, viene confermato Toloi dietro. Pessina e Ilicic sostengono Zapata.

Statistiche: Nessuna squadra ha segnato meno del Benevento nella prima mezz’ora di gioco nel campionato in corso (tre gol, come l’Udinese), frangente in cui i sanniti hanno anche la peggior difesa al pari del Crotone (12 reti subite).

Quote: ATALANTA SEGNA PER PRIMA @1.33

GENOA-BOLOGNA (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Ballardini conferma l’assetto delle ultime uscite. Zapata non recupera, Ghiglione a destra, Destro in coppia con Shomurodov. Nel Bologna Dominguez al posto dello squalificato Svanberg. Dietro ok Paz con Danilo. Davanti ok Orsolini.

Statistiche: Solo in due delle ultime 14 sfide tra Genoa e Bologna in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno. Il Bologna è la squadra contro cui il Genoa ha tenuto la porta inviolata in più incontri di Serie A: 27 (18 dei quali in casa). Il Genoa è, con il Crotone, una delle due squadre a non aver tenuto ancora la porta inviolata in incontri casalinghi di questa Serie A, andiamo contro questo trend, col Bologna che ha fatto 0-0 nell'ultima trasferta.

Quote: GOL NO @2.25

MILAN-TORINO (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pioli conta le assenze: : Bennacer, Calhanoglu, Gabbia, Ibrahimovic (non ancora pronto), Krunic, Rebic, Saelemaekers. In mezzo Tonali, Diaz sulla trequarti, Leao punta. Nel Torino 3-5-1-1 con Verdi in appoggio a Belotti.

Statistiche: Il Torino ha subito ben 20 gol nell’ultima mezz’ora di gioco, almeno sei più di ogni altra squadra nella Serie A 2020/21. Il Milan ha subito sette degli ultimi nove gol in Serie A nei secondi tempi, cinque dei quali nei primi 20 minuti di gioco dopo l’intervallo.

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOAL @2.00

ROMA-INTER (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Fonseca recupera Spinazzola, che si é allenato regolarmente in gruppo. Pellegrini e Mkhitaryan in avanti con Dzeko. Nell’Inter Vidal mezz’ala, Young a sinistra, Lukaku con Lautaro. D’Ambrosio starà fuori un mese.

Statistiche: La sfida tra Roma e Inter è quella che ha visto più reti nella storia della Serie A a girone unico, 503 in 174 precedenti. L'Inter tende a iniziare male e a migliorare nei secondi tempi, la Roma ha segnato almeno tre gol nel primo tempo in tre partite di questo campionato, inclusa la più recente.

Quote: OVER 2.5 @1.60 - ROMA SEGNA PER PRIMA @2.10

PARMA-LAZIO (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: D’Aversa torna sulla panchina emiliana e cambia diverse cose. Si torna al 4-3-3 puro, con Brugman in regia, Mihaila esterno e Cornelius punta. Da valutare Gervinho

Statistiche: Il Parma, il peggior attacco del campionato, per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico ha segnato solo 13 gol dopo le prime 16 gare stagionali. Con il gol di Caicedo nell’ultimo turno, la Lazio ha segnato sei gol nel quarto d’ora iniziale di partita in questo campionato: soltanto la Roma (otto) ha fatto meglio nel parziale finora.

Quote: LAZIO SEGNA PER PRIMA @1.44

UDINESE-NAPOLI (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gotti perde anche Forestieri. Scelte obbligate davanti, con Lasagna-Nestorovski tandem offensivo. Nel Napoli un paio di novitá: Hysaj a sinistra, Petagna punta centrale. Da valutare Politano.

Statistiche: Il Napoli non perde da quattro trasferte contro l’Udinese in Serie A (3V, 1N). L’Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime otto sfide contro il Napoli in Serie A. L’Udinese è rimasta a secco di gol in quattro delle prime sette gare casalinghe, segnando solo cinque reti.

Quote: X2 @1.23

VERONA-CROTONE (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Juric, riperde Veloso, sceglie Ilic in mezzo. Magnani in vantaggio su Gunter, Barak e Zaccagni dietro a Kalinic. Nel Crotone ancora Messias e Simy in attacco. Magallan scalpita dietro, niente da fare per Benali.

Statistiche: Sotto la guida di Ivan Juric, il Verona ha vinto tutte le tre gare casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, segnando in media 2.7 reti a incontro.

Quote: 1X @1.20

FIORENTINA-CAGLIARI (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Prandelli rilancia Milenkovic dietro, sceglie Pulgar in mezzo con Amrabat e Bonaventura. Sono out Ribery e Castrovilli (squalificato): Kouamé in coppia con Vlahovic davanti. Nel Cagliari Simeone in vantaggio su Pavoletti, ok Nainggolan, mentre non rientra Godin.

Statistiche: Fiorentina e Cagliari potrebbero pareggiare tre partite di fila in Toscana. La Fiorentina ha pareggiato quattro gare casalinghe di Serie A.

Quote: X @3.90

JUVENTUS-SASSUOLO (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Pirlo potrebbe dare riposo a Danilo e a Bentancur. Pronti Demiral e Arthur. Da valutare Ronaldo: se riposa gioca Kulusevski con Dybala. Morata non verrá rischiato. Nel Sassuolo Toljan a destra, Lopez in mezzo, Traoré al posto di Berardi, che non recupera.

Statistiche: La Juventus ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A (10V, 3N) risultando la squadra che ha battuto più volte i neroverdi nella competizione (10); 35 gol subiti dagli emiliani in totale (meno solo che contro l’Atalanta con 36).

Quote: JUVE @1.33

SPEZIA-SAMPDORIA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Italiano sceglie dall’inizio Pobega e Gyasi. Chabot al posto dello squalificato Ismajli. Nella Sampdoria confermatissimi Candreva e Damsgaard. Keita in vantaggio su Quagliarella per il ruolo di prima punta.

Statistiche: La Sampdoria non tiene la porta inviolata da 18 trasferte in Serie A e non fa peggio da gennaio 1956. Sampdoria e Spezia sono due delle tre squadre (alla pari del Cagliari) che hanno subito più gol su palla inattiva in questo campionato (11 ciascuna).

Quote: GOL SI @1.66

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SERIE A @3.25 (stake 0.5)

📌Genoa-Bologna: UNDER 3.5

📌Roma-Inter: OVER 2.5

📌Udinese-Napoli: X2

📌Spezia-Sampdoria: OVER 1.5

🤺DARTAGNAN

⚽️DOPPIA SERIE A @1.91 (stake 1)

📌Benevento-Atalanta: ATALANTA SEGNA PER PRIMA

📌Parma-Lazio: LAZIO SEGNA PER PRIMA

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Milan-Torino: 2° TEMPO CON PIU GOAL @2.00 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Roma-Inter: ROMA PRIMA A SEGNARE @2.10 (stake 1)