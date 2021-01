Scommesse Serie A: risultati 17a giornata, la Juve aggancia l'Inter in quota scudetto. Inter-Juventus si affrontano nel prossimo turno con anche il derby di Roma

E' in arrivo una 18a giornata di Serie A davvero interessante, aperta dal derby della Capitale Lazio-Roma, ma anche lo scontro diretto tra le due favorite per la vittoria finale dello scudetto: Inter-Juventus, ma prima vediamo i risultati della 17a giornata.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Un altro passo falso dell'Inter agganciata in quota dalla Juve. Prossimo turno con scontro direttto tra nerazzurri e bianconeri

Tre vittorie consecutive, con dieci gol all'attivo e soltanto tre incassati: i numeri recenti parlano in favore della Juve e bastano ai bookmaker per rilanciare i bianconeri in orbita scudetto. Il pronostico stilato questa mattina dagli analisti di Planetwin365 parla chiaro: a dispetto dei sette punti dalla vetta (ma con una partita in meno) il decimo tricolore consecutivo della Juventus è tornato a bassa quota @2,75.

Solo l'Inter, che ha sorpassato da qualche settimana proprio la Juve come favorita numero uno, ha una valutazione migliore @2,50, ma il margine è davvero ridotto e tutto potrebbe cambiare dopo lo scontro diretto di domenica prossima. Terza forza il Milan capolista, @4,00, mentre continua a scendere la quota dell'Atalanta, tornata a livelli di eccellenza e giocabile adesso @11. Più distanti Napoli e Roma, rispettivamente a @15 e @17 volte la posta.

Siamo ancora in attesa del posticipo Spezia-Sampdoria di lunedì sera, ma andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 18a giornata dal 15 al 18 gennaio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365). La sfida più attesa è senza dubbio il confronto diretto Inter-Juventus. Le prime quote favoriscono leggermente i nerazzurri @2.50, ma anche gli scommettitori sono spaccati col 38% sull'Inter e il 34% di giocate sulla Juve. Il turno inizierà però già venerdì 15 col derby della Capitale Lazio-Roma. Qui le quote premiano i giallorossi @2.27.

Lazio - Roma

Lazio @2.89 (33%)

Pareggio @3.55 (27%)

Roma @2.36 (40%)

Bologna - Verona

Bologna @2.50 (38%)

Pareggio @3.10 (31%)

Verona @3.05 (31%)

Torino - Spezia

Torino @2.05 (46%)

Pareggio @3.25 (29%)

Spezia @3.92 (25%)

Sampdoria - Udinese

Sampdoria @2.64 (36%)

Pareggio @3.15 (30%)

Udinese @2.83 (34%)

Napoli - Fiorentina

Napoli @1.54 (62%)

Pareggio @4.25 (22%)

Fiorentina @6.00 (16%)

Crotone - Benevento

Crotone @2.92 (33%)

Pareggio @3.40 (28%)

Benevento @2.42 (39%)

Sassuolo - Parma

Sassuolo @1.70 (56%)

Pareggio @4.10 (23%)

Parma @4.58 (21%)

Atalanta - Genoa

Atalanta @1.24 (76%)

Pareggio @6.10 (15%)

Genoa @11.00 (9%)

Inter - Juventus

Inter @2.50 (38%)

Pareggio @3.40 (28%)

Juventus @2.81 (34%)

Cagliari - Milan

Cagliari @6.00 (16%)

Pareggio @4.40 (21%)

Milan @1.50 (63%)