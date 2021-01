Pronostici Serie A: tutto sulla 18a giornata di campionato. Si inizia col derby Lazio-Roma ma il big match è Inter-Juventus di domenica. Lunedì il posticipo Cagliari-Milan

Una 18a giornata di Serie A molto interssante quella che inizia venerdì 14 gennaio 2021 col derby della capitale: Lazio-Roma. Il big match si gioca domenica ed è Inter-Juventus. Il posticipo del lunedì vede di fronte Cagliari-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 18a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 18a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

LAZIO-ROMA (VENERDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi dovrá valutare solo Correa, che si é allenato parzialmente col gruppo e potrebbe andare almeno in panchina. Strakosha ko, gioca Reina. Per il resto formazione fatta. Tra i convocati si rivede anche Lulic. Nella Roma ristabilito Pedro, che inizia in panchina. Karsdorp e Villar titolari. Smalling figura nei convocati ma è in dubbio per un problema a un ginocchio e una caviglia. Non dovesse farcela toccherà a Kumbulla.

Statistiche: Questo sarà il primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì. La Roma è imbattuta negli ultimi sette derby di Serie A contro la Lazio nel girone d’andata (5V, 2N). Sfida tra le due squadre che in questo campionato hanno segnato più reti nel quarto d’ora iniziale di partita: otto la Roma, sei la Lazio.

Quote: DOPPIA CHANCE X2 @1.42 / GOL PRIMA DEL MINUTO 26:00 @1.83

BOLOGNA-VERONA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Il Bologna ritrova De Silvestri a destra e forse anche Skorupski in porta (decisiva la rifinitura). Orsolini in vantaggio su Skov Olsen. Nel Verona confermato Ilic accanto a Tameze. Kalinic prima punta. Lazovic recuperato, può partire titolare mentre dietro Ceccherini è out.

Statistiche: Nessuna squadra in questo campionato ha subito meno gol nel quarto d’ora finale di partita rispetto a Bologna e Verona (tre ciascuna).

Quote: NESSUN GOL DOPO IL MINUTO 74:59 @1.83

TORINO-SPEZIA (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Segre sostituisce lo squalificato Rincon. Meité ormai in viaggio verso Milano, Verdi appoggia Belotti. Nello Spezia guaio Nzola: l’attaccante sente dolore e rischia il forfait: pronto Piccoli. Conferma per Agoumé in regia. Ko anche Agudelo.

Statistiche: Per il Torino 35 gol incassati in questa Serie A. Sfida tra le due squadre che hanno subito più reti nei secondi tempi di questo campionato: il Torino 24, di cui 12 nel quarto d’ora finale di partita, lo Spezia 22.

Quote: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

SAMPDORIA-UDINESE (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Ranieri ha solo due dubbi: Verre o Ramirez e Keita o Quagliarella. L’attacco verrà deciso all’ultimo. Damsgaard sostituisce lo squalificato Jankto a sinistra. Nell’Udinese Pereyra in avanti con Lasagna. Nestorovski inizia in panchina.

Statistiche: L’Udinese ha raccolto solo tre punti da altrettanti pareggi nelle ultime sei giornate di campionato. La Sampdoria è l’unica squadra del massimo campionato che da inizio dicembre ad oggi non ha mai pareggiato. Nell’era dei tre punti a vittoria, Sampdoria e Udinese si sono incontrate tre volte alla diciottesima giornata e tutte le tre sfide sono terminate in parità.

Quote: X @3.30

NAPOLI-FIORENTINA (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Gattuso ritrova Mertens e potrebbe anche lanciarlo dal primo minuto. Ballottaggio con Petagna. Dietro ok Koulibaly in coppia con Maksimovic. Nella Fiorentina rischia una nuova esclusione Pezzella: dovrebbe giocare Martinez Quarta. Ribery ristabilito e pronto a giocare. Vlahovic davanti.

Statistiche: Il Napoli ha segnato 18 gol nell’ultima mezz’ora di gioco, meno solo dell’Inter (23) in questo parziale nel campionato in corso.

Quote: NAPOLI SEGNA PER ULTIMA @1.36

CROTONE-BENEVENTO (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Stroppa sceglie Rispoli come sostituto dello squalificato Reca. Djidji favorito su Magallan e Cuomo. In attacco con Messias c’é Simy. Fuori causa per infortunio Molina, Marrona, Benali e Cigarini. Nel Benevento Maggio e Foulon terzini, Barba centrale con Glik. Sau e Insigne a ridosso di Lapadula. Schiattarella positivo al Covid, gioca Dabo.

Statistiche: Nei sei precedenti tra Crotone e Benevento tra Serie A e Serie B ha sempre vinto la squadra di casa. Il Crotone ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe di Serie A. Crotone (14) e Benevento (13) sono le due squadre che hanno subito più gol nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A: in generale il 18% delle reti segnate in questo intervallo temporale sono arrivate contro una di queste due formazioni.

Quote: 1X @1.55 / GOL PRIMA DEL MINUTO 28:00 @1.83

SASSUOLO-PARMA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: De Zerbi ha qualche dubbio e dovrá valutare le condizioni di alcuni. Rischia una nuova esclusione Djuricic: Traoré, Defrel, Boga sostengono Caputo. Lopez in regia. Nel Parma uomini contati, ma rientra Kucka. Gervinho e Inglese nel tridente, dietro ancora Balogh.

Statistiche: Il Sassuolo ha vinto quattro degli ultimi cinque derby contro squadre dell’Emilia-Romagna in Serie A. Il Parma viene da una serie di cinque sconfitte consecutive in campionato e ha realizzato un solo gol nelle ultime sei, rimanendo a secco di reti nelle tre più recenti.

Quote: 1X @1.21

ATALANTA-GENOA (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gasperini schiera la miglior Atalanta possibile. Toloi, Romero, Gosens, Ilicic e Zapata tutti in campo. Pessina è uscito precauzionalmente al 45' nella sfida contro il Cagliari per un fastidio al polpaccio ma dovrebbe essere a disposizione di Gasperini. Non dovesse farcela spazio a Malinovskyi. Nel Genoa Zappacosta e Criscito esterni. In attacco Destro e Shomurodov.

Statistiche: Il Genoa ha vinto più gare con Davide Ballardini in questa Serie A (due su quattro) che con Rolando Maran (una su 13). L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe di Serie A; in questo parziale ha segnato sempre almeno tre gol.

Quote: OVER 2.5 @1.40

INTER-JUVENTUS (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Conte con l’11 tipo: Vidal e Barella le mezz’ali accanto a Brozovic. Lu-La davanti. Nella Juventus da valutare McKennie e Chiesa, che sembrano essere in recupero. Ramsey gioca, cosí come Bentancur. Ronaldo e Morata in attacco.

Statistiche: Questa sarà la sfida tra i due migliori marcatori di questa Serie A: per l’Inter Romelu Lukaku (a quota 12) e per la Juventus Cristiano Ronaldo (15). I due hanno realizzato insieme 27 reti nel torneo in corso.

Quote: LUKAKU MARCATORE @2.00 / RONALDO MARCATORE @1.85

CAGLIARI-MILAN (LUNEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Di Francesco, senza Nandez, si affida a Ounas a destra. Ok Nainggolan, davanti Simeone piú di Pavoletti. Nel Milan Ibra dal 1’, in recupero Saelemaekers, che potrebbe anche essere convocato. Tonali in mediana, Calabria a destra.

Statistiche: Zlatan Ibrahimovic del Milan è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari.

Quote: IBRAHIMOVIC MARCATORE @1.55

