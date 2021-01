Betting Focus Calcio Serie A: Inter-Juventus, Antonio Conte cerca la prima vittoria da avversario dei bianconeri. Lukaku contro Ronaldo, sfida tra capocannonieri

Analizziamo nel dettaglio il derby d'Italia Inter-Juventus big match della 18a giornata di Serie A in campo domenica 17 gennaio 2021. E' la sfida tra le due favorite dalle quote antepost per lo scudetto ma anche tra i due bomber in corsa per il titolo di capocannoniere: Lukaku vs Cristiano Ronaldo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con la 18a giornata di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Betting Focus Inter-Juve del 17-01-2021

Inter-Juventus si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano domenica 17 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Conte affronta quella di Pirlo. Vediamo subito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti, Sensi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt, Dybala

Questo sarà il 175° Derby d’Italia in Serie A. Gli 84 successi della Juventus sull’Inter sono un record di vittorie per una squadra contro una singola avversaria nella competizione; completano 44 pareggi e 46 ko bianconeri. La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 trasferte contro l’Inter in Serie A (5V, 4N); l’unico successo dei nerazzurri nel parziale è arrivato nel settembre 2016, 2-1 con Frank de Boer in panchina.

L’Inter ha ottenuto cinque successi casalinghi consecutivi in Serie A e non arriva a sei da dicembre 2018 (sette in quel caso). La Juventus ha vinto le ultime tre gare fuori casa di Serie A. L’Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa nella Serie A in corso (nove), dall’altra parte la Juventus è l’unica a non averne ancora subiti con questo fondamentale in stagione nei cinque maggiori campionati europei. La Juventus è l’unica squadra contro cui Antonio Conte ha sempre perso da allenatore in Serie A: tre sconfitte su tre.

Questa sarà la sfida tra i due migliori marcatori di questa Serie A: per l’Inter Romelu Lukaku (a quota 12) e per la Juventus Cristiano Ronaldo (15). I due hanno realizzato insieme 27 reti nel torneo in corso, ben 12 squadre hanno segnato meno gol.

STATISTICHE LUKAKU:

1 gol ogni 114'

34 gol (2019-20)

100% rigori segnati

12 doppiette

1 gol ogni 3 tiri

17 gol stagionali

12 gol (Serie A 20-21)

STATISTICHE RONALDO:

1 gol ogni 109'

37 gol (2019-20)

87% rigori segnati

17 doppiette

1 gol ogni 4,8 tiri

19 gol stagionali

15 gol (Serie A 20-21)