Scommesse Serie A: risultati 18a giornata, in attesa del Milan l'Inter batte la Juve e vola nelle quote scudetto. Prossimo turno col big match Milan-Atalanta

I rossoneri non hanno ancora giocato il posticipo di Cagliari ma si guarda già avanti, al big match del prossimo turno che vedrà di fronte proprio Milan-Atalanta. Vediamo però anche i risultati della 17a giornata con l'Inter che ha vinto un importante derby d'Italia e scappa nelle quote antepost per lo scudetto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Colpaccio dell'Inter nel derby d'Italia. Prossimo turno con Milan-Atalanta

Vittoria importante del Inter, la prima di Antonio Conte contro la sua ex squadra, una Juventus mai così indietro in campionato negli ultimi 10 anni. In attesa del posticipo del Milan impegnato a Cagliari, l'Inter vola @2.25 nelle quote antepost scudetto, con la Juve che sale @4.50 e in mezzo proprio il Milan @3.50.

Nel derby d'Italia non sono andati a segno i due grandi bomber: Lukaku e Cristiano Ronaldo, che però continuano ad occupare le prime posizioni delle lavagne dei bookmakers per il capocannoniere, davanti a Ciro Immobile che ha scavalcato Zlatan Ibrahimovic che però è tornato a disposizione dei rossoneri.

A livello statistico la 18a giornata è andata contro trend con nemmeno una vittoria in trasferta (almeno che non la farà il Milan in Sardegna lunedì sera). In questo campionato le vittorie in casa tornano a salire al 38.42%, ma le vittorie in trasferta sono vicine al 35.03% mentre i Pareggi sono il 26.55%. Turno da ben 6 Gol NO su 9 partite ma la Serie A rimane un campionato dove le reti non mancano col 61.02% di partite chiuse con Over 2.5 e il 61.71% di Gol SI.

Serie A 2020/2021

Inter 2,25

Milan 3,50

Juventus 4,50

Atalanta 12

Napoli 12

Roma 33

Lazio 50

Sassuolo 300

Verona 500

Sampdoria 1.000

Fiorentina 1.000

Bologna 1.000

Udinese 2.000

Cagliari 2.000

Benevento 2.000

Parma 3.000

Genoa 3.000

Torino 3.000

Spezia 3.000

Crotone 3.000

Capocannoniere Serie A 2020/2021

Cristiano Ronaldo 2,00

Lukaku, Romelu 3,50

Immobile, Ciro 4,50

Ibrahimovic, Zlatan 10

Muriel, Luis 25

Belotti, Andrea 33

Joao Pedro 33

Martinez, Lautaro 33

Andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 19a giornata dal 22 al 24 gennaio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365). Il big match è Milan - Atalanta con i rossoneri favoriti in casa contro una Dea reduce dal pareggio interno per 0-0 contro il Genoa, e che mercoledì giocherà anche il recupero Udinese-Atalanta in Friuli dove è favorita @1.77 per il riscatto.

Benevento - Torino

Benevento @2.86 (33%)

Pareggio @3.00 (31%)

Torino @2.65 (36%)

Roma - Spezia

Roma @1.31 (72%)

Pareggio @5.50 (17%)

Spezia @8.70 (11%)

Milan - Atalanta

Milan @2.85 (33%)

Pareggio @3.75 (25%)

Atalanta @2.26 (42%)

Udinese - Inter

Udinese @5.55 (17%)

Pareggio @1.62 (25%)

Inter @3.80 (58%)

Fiorentina - Crotone

Fiorentina @1.77 (53%)

Pareggio @3.65 (26%)

Crotone @4.52 (21%)

Juventus - Bologna

Juventus @1.36 (69%)

Pareggio @5.00 (19%)

Bologna @8.00 (12%)

Genoa - Cagliari

Genoa @2.28 (41%)

Pareggio @3.50 (27%)

Cagliari @2.98 (32%)

Verona - Napoli

Verona @4.95 (19%)

Pareggio @3.80 (25%)

Napoli @1.68 (56%)

Lazio - Sassuolo

Lazio @1.70 (55%)

Pareggio @3.95 (24%)

Sassuolo @4.57 (21%)

Parma - Sampdoria

Parma @2.94 (32%)

Pareggio @3.30 (29%)

Sampdoria @2.40 (39%)