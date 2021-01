Pronostici Serie A: tutto sulla 19a giornata di campionato con 5 FREE PICK e MULTIPLA QUOTA @5.72. C'è il big match Milan-Atalanta

Da venerdì 22 a domenica 24 gennaio 2021 si gioca la 19a giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Il big match è Milan-Atalanta ma abbiamo lavorato su un totale di 5 free pick per il weekend, compresa una bella multipla in quota @5.72.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 19a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 19a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

BENEVENTO-TORINO (VENERDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi ha dichiarato che utilizzerá Iago Falque a gara in corso e non dal 1’: c'é Tello nel tridente con Caprari e Lapadula (Insigne sta meglio, ma inizia in panchina). Caldirola ok dietro. Nel Torino Nicola non stravolge le carte in tavola: giocano Rincon, Rodriguez, Zaza. Segre in vantaggio su Linetty.

Statistiche: Solo il Crotone (12) ha subito più gol del Benevento (11) in Serie A da inizio 2021, i campani hanno incassato almeno quattro gol in entrambi gli ultimi due turni di campionato. Due gare di fila in campionato senza segnare per il Torino, che non arriva a tre consecutive in Serie A da novembre 2014.

Quota: TORINO OVER 0.5 GOL @1.28

ROMA-SPEZIA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Fonseca sceglie Kumbulla al posto di Mancini squalificato e Pedro nel tridente offensivo (lo spagnolo é rimasto precauzionalmente a riposo giovedí, insieme a Mkhitaryan, ma i due ci saranno). Italiano varia solo il tridente: con Gyasi ci sono Galabinov e Saponara, molto brillanti in Coppa Italia. Non recupera Nzola.

Statistiche: La Roma ha subito il 73% dei gol in questo campionato nel secondo tempo (19 su 26), percentuale record nel torneo in corso. Lo Spezia nelle seconde frazioni ne ha incassate 22 di reti (solo il Torino fa peggio con 24).

Quota: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

MILAN-ATALANTA (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Hernandez (falso positivo), Krunic e Rebic tornano a disposizione. Solo il primo dovrebbe partire titolare. Ibra davanti, Tonali in mezzo con Kessié. Nell’Atalanta formazione tipo: Djmsiti in vantaggio su Palomino, Pessina su Malinovskyi. Muriel comincia in panchina.

Statistiche: Il Milan è la formazione che ha realizzato più reti (15) nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (di cui sette degli ultimi 12); l’Atalanta con 11 è terza in questa graduatoria, dietro alla Roma (12).

Quota: GOL PRIMA DEL 25° MINUTO @1.83

UDINESE-INTER (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gotti ritrova Nuytinck dietro (rischia il posto Bonifazi). Mandragora mezz’ala, Pereyra appoggia Lasagna. Nell’Inter stesso 11 che ha battuto la Juventus. Conferme quindi per Vidal e Young.

Statistiche: L’Udinese non ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato giocate contro l’Inter e ha raccolto un solo punto nelle ultime sette gare interne contro i nerazzurri.

Quota: INTER @1.57

FIORENTINA-CROTONE (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Prandelli schiera Martinez Quarta dietro e ha un dubbio, a seconda della posizione di Castrovilli: si giocano una maglia Pulgar e Callejon. Davanti Ribery e Vlahovic. Nel Crotone rientra Reca e Messias gioca mezz’ala, con Riviere e Simy di punta.

Statistiche: Fiorentina imbattuta nei due match casalinghi di Serie A disputati contro il Crotone. È da aprile 2018 che il Crotone non vince una gara in trasferta nel massimo campionato. Il Crotone (otto) è una delle due formazioni (al pari del Parma) che ha realizzato meno gol nei secondi tempi di questo campionato, segue la Fiorentina con 10 reti.

Quota: DOPPIA CHANCE 1X @1.16 / 1° TEMPO CON PIU GOL @3.10

JUVENTUS-BOLOGNA (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Pirlo deve valutare le condizioni di Chiesa (problema alla caviglia) e Demiral. McKennie sará titolare, cosí come Arthur. Ramsey potrebbe agire esterno, con Morata e Ronaldo davanti. Nel Bologna Schouten con Svanberg in mezzo, Palacio prima punta (l’escluso dovrebbe essere Vignato).

Statistiche: La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Bologna in Serie A: 75 successi bianconeri, 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù. Da una parte nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (tre), dall’altra la Juventus è quella che segna di più in questo intervallo (13 reti).

Quota: JUVENTUS @1.40 / JUVENTUS ULTIMA A SEGNARE @1.30

GENOA-CAGLIARI (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Ballardini schiera un 11 molto simile a quello visto con l’Atalanta. Lerager si gioca una maglia con Zajc, Pjaca favorito su Scamacca. Strootman titolare. Nel Cagliari 4-3-2-1 con Duncan in mediana, Nainggolan alto e Pavoletti (favorito su Simeone) centravanti.

Statistiche: Il Genoa ha ottenuto quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari. Il Genoa è imbattuto da tre partite casalinghe di campionato. Il Cagliari ha subito 18 gol nelle prime nove trasferte di questo campionato ed è la squadra che ha subito più tiri.

Quota: DOPPIA CHANCE 1X @1.36

VERONA-NAPOLI (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Juric insiste su Kalinic, ma non recupero né Tamez né Veloso. In mezzo Barak e Ilic. Nel Napoli Mertens stavolta parte avanti su Petagna. Maksimovic potrebbe far rifiatare Manolas.

Statistiche: Il Napoli non pareggia in trasferta in Serie A da luglio contro il Bologna: da allora per gli azzurri sei successi e quattro sconfitte. Ha giocato in settimana la Supercoppa e la trasferta non è semplice. Chissà se ci scapperà finalmente questo pareggio fuori casa per la squadra di Gattuso.

Quota: X @3.90

LAZIO-SASSUOLO (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Luis Alberto, appena operato di appendicite, ne avrá per circa 10 giorni. Gioca Akpa-Akpro in mezzo. Correa pronto al rientro. Nel Sassuolo da valutare Boga e Locatelli, che hanno iniziato a lavorare sul campo. Defrel gioca, cosí come Djuricic.

Statistiche: In sette sfide di Serie A tra Lazio e Sassuolo in casa dei biancocelesti, ben sei volte hanno segnato entrambe le squadre. Il Sassuolo ha segnato il 77% dei propri gol nel secondo tempo (24/31), percentuale record in questo campionato - la Lazio è invece la squadra che ha realizzato più reti nei 15 minuti successivi all’intervallo (nove, al pari del Milan).

Quota: GOL SI @1.61 / 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

PARMA-SAMPDORIA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: D’Aversa lancia subito il neo acquisto Conti. Iacoponi e Gagliolo recuperano. Kucka e Gervinho sostengono Cornelius. Nella Sampdoria Candreva e Jankto esterni. In attacco lotta a tre tra Quagliarella, Keita e Torregrossa, che pare essere in vantaggio per giocare dal 1’.

Statistiche: La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 14 partite di Serie A. La Sampdoria subisce gol da 19 trasferte consecutive in campionato, solo nel 1949 e nel 1956 hanno fatto peggio.

Quota: GOL SI @1.75

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SERIE A @5.72 (stake 0.5)

📌Benevento-Torino: TORINO GOL SI

📌Udinese-Inter: 2

📌Juventus-Bologna: JUVE ULTIMA A SEGNARE

📌Genoa-Cagliari: 1X

📌Lazio-Sassuolo: GOL SI

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Roma-Spezia: 2° TEMPO CON PIU GOL @1.95 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Milan-Atalanta: GOL PRIMA DEL 25° MINUTO @1.83 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Lazio-Sassuolo: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Fiorentina-Crotone: 1° TEMPO CON PIU GOL @3.10 (stake 0.5)