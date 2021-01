Scommesse Serie A: risultati 19a giornata, Milan battuto ma campione d'inverno. Nel Napoli Gattuso in bilico. Prossimo turno col big match Atalanta-Lazio

Nell'ultimo turno di Serie A abbiamo visto il rilancio della Juve, lo stop dell'Inter ma anche del Milan che crolla 0-3 a San Siro contro l'Atalanta che il prossimo turno sarà impegnata in un altro big match, quello con la Lazio. Intanto nel Napoli Gattuso è in bilico, a rischio esonero, Benitez pronto a subentrare.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Milan campione d'inverno nonostante il ko. Nel Napoli Gattuso a rischio esonero

La Juventus si rilancia col 2-0 al Bologna, piangono invece le milanesi. Il Milan crolla 0-3 in casa contro l'Atalanta ma rimane campione d'inverno visto che l'Inter si ferma nello 0-0 a Udine, e il Napoli perde 3-1 a Verona, tanto che gli ultimi rumors parlano di un Gattuso a un passo dall'esonero, con Rafa Benitez pronto a subentrargli. Turno da 6 Over 2.5 e 4 Under. 2 sole vittorie in trasferta e 2 pareggi.

I nerazzurri rimangono comunque favoriti per lo scudetto. In zona retrocessione l'unica squadra spacciata, almeno vedendo le quote, sembra il Crotone. Tra i capocannonieri continua la sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku ma torna a salire in cattedra il bomber dello scorso campionato, Ciro Immobile.

Serie A 2020/2021

Inter 2,50

Juventus 3,25

Milan 4,25

Atalanta 10

Napoli 15

Roma 25

Lazio 50

Sassuolo 250

Verona 350

Fiorentina 1.000

Sampdoria 1.000

Bologna 1.000

Benevento 2.000

Cagliari 2.000

Udinese 2.000

Torino 3.000

Crotone 3.000

Spezia 3.000

Genoa 3.000

Parma 3.000

Capocannoniere Serie A 2020/2021

Cristiano Ronaldo 2,00

Lukaku, Romelu 3,75

Immobile, Ciro 4,00

Ibrahimovic, Zlatan 9,00

Muriel, Luis 20

Joao Pedro 33

Zapata Duvan 33

Martinez, Lautaro 40

Belotti, Andrea 50

Retrocessa Serie A 2020/2021

Benevento Retrocessa S/N 5,50 1,11

Bologna Retrocessa S/N 9,00 1,03

Cagliari Retrocessa S/N 2,75 1,40

Crotone Retrocessa S/N 1,20 4,00

Fiorentina Retrocessa S/N 12 1,00

Genoa Retrocessa S/N 3,50 1,25

Parma Retrocessa S/N 1,65 2,10

Sampdoria Retrocessa S/N 20 1,00

Spezia Retrocessa S/N 2,30 1,55

Torino Retrocessa S/N 2,75 1,40

Udinese Retrocessa S/N 4,75 1,15

Verona Retrocessa S/N 75 1,00

Andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 20a giornata dal 29 al 31 gennaio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365). Il big match è Atalanta-Lazio. I book con le quote si schierano nettamente dalla parte della Dea, ma anche gli scommettitori con più del 50% di preferenze sui bergamaschi e solo il 24% per la Lazio.

Torino - Fiorentina

Torino @2.74 (35%)

Pareggio @3.25 (29%)

Fiorentina @2.65 (36%)

Bologna - Milan

Bologna @4.08 (23%)

Pareggio @3.85 (24%)

Milan @1.80 (53%)

Sampdoria - Juventus

Sampdoria @6.55 (14%)

Pareggio @4.30 (22%)

Juventus @1.48 (64%)

Inter - Benevento

Inter @1.23 (77%)

Pareggio @6.45 (14%)

Benevento @10.90 (9%)

Spezia - Udinese

Spezia @4.03 (24%)

Pareggio @3.05 (31%)

Udinese @2.11 (45%)

Atalanta - Lazio

Atalanta @1.83 (52%)

Pareggio @4.00 (24%)

Lazio @3.94 (24%)

Cagliari - Sassuolo

Cagliari @3.18 (30%)

Pareggio @3.30 (29%)

Sassuolo @2.31 (41%)

Crotone - Genoa

Crotone @2.92 (33%)

Pareggio @3.20 (30%)

Genoa @2.52 (37%)

Napoli - Parma

Napoli @1.29 (73%)

Pareggio @5.45 (17%)

Parma @9.80 (10%)

Roma - Verona

Roma @1.63 (58%)

Pareggio @3.85 (26%)

Verona @5.35 (16%)