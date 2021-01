Pronostici Serie A: tutto sulla 20a giornata di campionato con MULTIPLA @3.29 e altre 3 Free Pick. Secondo atto di Atalanta-Lazio come big match

Prima giornata del girone di ritorno dal 29 al 31 gennaio. Il big match è ancora una volta Atalanta-Lazio che tornano ad affrontarsi dopo il 3-2 della Dea in Coppa Italia in settimana.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 20a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 20a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

TORINO-FIORENTINA (VENERDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Nicola, senza Izzo, preferisce Buongiorno a Bremer. Linetty in ballottaggio con Baselli, Zaza in coppia con Belotti. Nella Fiorentina stesso 11 che ha ben figurato con il Crotone. Ribery a supporto di Vlahovic.

Statistiche: Il Torino è la squadra che ha subito più reti (12) nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A.

Quote: GOL DOPO IL MINUTO 71:59 @1.83

BOLOGNA-MILAN (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Bologna quasi al completo. Svanberg-Dominguez e Sansone-Palacio gli unici due ballottaggi aperti. Se gioca l’argentino, Barrow fa l’esterno. Nel Milan Tomori affianca Romagnoli dietro. Bennacer si é allenato in gruppo e inizia in panchina: gioca Tonali. Davanti sia Leao che Rebic. Out Kjaer e Diaz.

Statistiche: Il Milan può stabilire il suo record assoluto di partite esterne consecutive in gol in Serie A; al momento è a 19 gare. Il Milan ha segnato 2+ gol in tutte le ultime 15 trasferte di campionato.

Quote: OVER 1.5 @1.22

SAMPDORIA-JUVENTUS (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Ranieri non varia l’11 che ha vinto e convinto a Parma. Adrien Silva in mezzo con Thorsby, Keita in coppia con Quagliarella. Nella Juventus de Ligt in vantaggio su Chiellini, McKennie, Arthur e Chiesa titolari. Morata partner di Ronaldo.

Statistiche: Cristiano Ronaldo, a secco di reti da due partite di fila in Serie A, potrebbe restare senza gol per tre gare consecutive in un singolo campionato per la prima volta da aprile 2019.

Quote: RONALDO MARCATORE @1.65

INTER-BENEVENTO (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Conte cambia qualcosa. Bastoni dietro, Gagliardini ed Eriksen in mezzo, Hakimi a destra, Lautaro e Lukaku davanti. Nel Benevento Lapadula davanti, sostenuto da Caprari. Gioca Viola, dietro Caldirola con Glik.

Statistiche: Dalla ripresa dei top-5 campionati europei post lockdown, solo il Bayern Monaco (80) ha segnato più reti dell’Inter (77). Solo il Milan (16) ha segnato più reti su calcio piazzato rispetto a Benevento e Inter (12 entrambi) nella Serie A in corso.

Quote: OVER 2.5 @1.44

SPEZIA-UDINESE (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Italiano, senza Piccoli e Nzola, schiera Galabinov prima punta. Maggiore mezz’ala, Farias dal 1’. Nell’Udinese confermato Deulofeu: con lui dovrebbe esserci inizialmente Nestorovski, con il nuovo arrivato Llorente pronto a subentrare.

Statistiche: Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite contro l’Udinese. L’Udinese non vince da nove partite di Serie A (5N, 4P).

Quote: 1X @1.74

ATALANTA-LAZIO (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gasperini, oltre che a Gosens squalificato, rischia di dover rinunciare anche ad Hateboer. Pronti Maehle e Ruggeri. Pessina e Ilicic sostengono Zapata. Nella Lazio Reina in porta, Luis Alberto in gruppo e recuperabile. Davanti piu Correa di Caicedo con Immobile.

Statistiche: Le ultime quattro sfide tra Atalanta e Lazio in Serie A hanno visto una media di cinque gol a partita (20 reti complessive). 5 reti anche in settimana in Coppa Italia.

Quote: OVER 2.5 @1.50

CAGLIARI-SASSUOLO (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Di Francesco schiera il tridente Sottil-Simeone-Joao Pedro. In mezzo Duncan, dietro Ceppitelli. Nel Sassuolo recuperato e titolare Boga. Obiang in mezzo con Locatelli.

Statistiche: Otto delle 13 sfide di Serie A tra Cagliari e Sassuolo sono terminate in parità (compreso l'1-1 dell'andata). Il 61% è la percentuale più alta di pareggi tra due squadre che si sono affrontate in più di un’occasione.

Quote: X @3.50

CROTONE-GENOA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Stroppa valuterá fino all’ultimo Messias, che non sta ancora bene. Marrone dietro, recupera Benali in mezzo. Atteso il nuovo acquisto Di Carmine a Crotone. Nel Genoa Destro e Shomurodov coppia d’attacco. Strootman e Zajc mezz’ali.

Statistiche: Il 4-1 dell'andata a Marassi rappresenta il 21% dei gol segnati dal Genoa in questo campionato. Con Ballardini le cose sono migliorate e non ha subito neanche una rete nelle sue ultime tre gare di campionato. Il Crotone ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A.

Quote: UNDER 2.5 @1.75

NAPOLI-PARMA (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Gattuso sceglie ancora Petagna, mentre Osimhen inizia in panchina. Demme in mezzo con Bakayoko. Ok Manolas. Nel Parma recupera Osorio e si candida per una maglia da titolare. Kurtic sempre in mezzo, Cornelius punta. Arrivato in cittá il neo acquisto Dennis Man, rumeno molto interessante.

Statistiche: Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A, appena sei - parziale in cui il Parma ne ha incassati 16.

Quote: NAPOLI 1° TEMPO @1.80

ROMA-VERONA (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Fonseca ritrova Mkhitaryan, ma non Dzeko e Pedro. L’armeno con Pellegrini appoggia Borja Mayoral. Nel Verona Kalinic prima punta, con Barak e Zaccagni alle spalle. Lasagna inizia in panchina. Dietro ok Gunter.

Statistiche: La Roma ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Verona – l’unica eccezione è la gara d’andata di questo campionato (sconfitta 0-3 a tavolino, dopo lo 0-0 sul campo).

Quote: NO BET

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SERIE A @3.29 (stake 0.5)

📌Bologna-Milan: OVER 1.5

📌Inter-Benevento: OVER 2.5

📌Spezia-Udinese: 1 +1.5

📌Atalanta-Lazio: OVER 2.5

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Torino-Fiorentina: GOL DOPO IL MINUTO 71:59 @1.83 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Napoli-Parma: NAPOLI 1° TEMPO @1.80 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Cagliari-Sassuolo: X @3.50 (stake 0.5)