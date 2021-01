Betting Focus Calcio Serie A: Torino–Fiorentina è una sfida salvezza. Quote in bilico ma gli scommettitori hanno fiducia nei granata

Quote in equilibrio massimo ma il 70% degli scommettitori punta sui granata in Torino–Fiorentina, anticipo della 20a giornata di Serie A che di fatto diventa una sfida salvezza.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Torino–Fiorentina del 29-01-2021

Torino–Fiorentina è l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno, una sfida importante per entrambe le squadre che, inaspettatamente, si ritrovano invischiate nella lotta per la salvezza. La viola ha staccato di 7 punti il terzultimo posto occupato dai granata ed è dunque più tranquilla, ma certo una sconfitta farebbe rimpiombare gli uomini di Prandelli nelle zone pericolose della classifica. Per gli esperti di Sisal la gara è incertissima, il nuovo allenatore granata Davide Nicola fa il suo esordio in casa, e dopo il pareggio dello scorso turno, dovrebbe arrivare una vittoria @2.65, i toscani sono indietro di pochissimo @2.70, il pareggio vale @3.25. Gli scommettitori si schierano con il Torino, il 70% ha infatti puntato sul segno 1 nel match.

Occhi puntati sui reparti offensivi delle due squadre, dopo aver realizzato 9 gol nelle prime 11 presenze in questo campionato, Andrea Belotti non ha più segnato in tutte le successive 7 gare, il suo digiuno dovrebbe terminare con la Fiorentina la sua rete vale infatti 2.50, un’eventuale doppietta si gioca a 10.50. Nella squadra viola spicca Dusan Vlahovic, a quota sette reti in stagione, la sua firma nel match è a 3.00. Nella gara di andata, giocata al Franchi, i toscani vinsero di misura per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Castrovilli: la stessa opzione, il finale 0 a 1 con rete di Castrovilli, sembra difficile e si gioca a ben 40 volte la posta.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Probabili Formazioni Torino–Fiorentina

TORINO (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Izzo, Vojvoda

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno