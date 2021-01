Betting Focus Calcio Serie A: Inter-Benevento, la squadra di Inzaghi va meglio in trasferta ma il blitz a San Siro si gioca @10 volte la posta

L'Inter deve tornare alla vittoria anche in campionato e ospita il Benevento che ha guadagnato più punti in trasferta rispetto a quelli fatti in casa in questo campionato, ma la vittoria sabato a San Siro è un impresa @10 di quota.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Inter-Benevento del 30-01-2021

Gli incontri del sabato si concludono con l'Inter che, a San Siro, ospita il Benevento, battuto 5-2 all'andata. La squadra di Conte ha ottenuto un solo successo (benché pesantissimo, contro la Juve) nelle ultime quattro gare di campionato. Per il resto, ha messo insieme una sconfitta (a Marassi con la Samp) e due pareggi esterni (Roma e Udinese). Il ritorno ai 3 punti è considerato quasi scontato, @1,25. Il Benevento ha conquistato fuori casa la maggior parte dei suoi punti (13 su 22), ma stavolta la missione è molto dura: la «X» vola @6,25, il blitz sannita vale @10 volte la scommessa.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI SERIE A?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Probabili Formazioni Inter-Benevento

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D'Ambrosio

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: Sau

Indisponibili: Letizia, Moncini