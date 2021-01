Betting Focus Calcio Serie A: Bologna-Milan, rossoneri vincenti in 9 degli ultimi 10 precedenti, non perdono da 19 anni al Dall’Ara

9 vittorie nelle ultime 10 partite per il Milan contro il Bologna. I rossoneri sono un vero diavolo per i felsinei, e la 10° vittoria del Milan si gioca @1.87.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Bologna-Milan del 30-01-2021

Nove vittorie e un pareggio negli ultimi dieci incroci in Serie A. Se poi si allarga il quadro temporale agli ultimi dodici anni, si vede come il Milan abbia lasciato i tre punti al Bologna in una sola occasione. Aggiungendo a questi numeri i 23 punti di differenza in classifica, è facile capire perché le quote Stanleybet.it vedano i rossoneri nettamente favoriti @1,87, nella sfida di domani pomeriggio al Dall’Ara. Il successo dei rossoblù, che non sconfiggono il Milan tra le mura amiche da 19 anni, si gioca @3,95 mentre si scende leggermente per il pareggio in quota @3,65.

I sei Over 2.5 negli ultimi otto confronti diretti fanno pendere l’ago della bilancia su una gara da tre o più reti, in quota @1,67, rispetto a una più avara di marcature, data @2,02. Il Milan ha ottenuto le ultime tre vittorie in campionato sempre per 2-0: un punteggio identico, domani pomeriggio, si gioca @11 mentre lo stesso risultato a favore del Bologna pagherebbe @27 volte la posta. All’andata Ibrahimovic fu protagonista con una doppietta: altre due reti dello svedese appaiono probabili vista la quota di @3,50, sull'altro fronte il ritorno al gol di Palacio, che non segna dal 28 settembre (seconda giornata), è dato @4,25.

Probabili Formazioni Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Santander, Medel

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Rebic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia, Kjaer, Diaz