Betting Focus Calcio Serie A: Atalanta-Lazio, in arrivo un altra partita con molte reti? Le quote favoriscono il bis della Dea

Dopo il 3-2 in settimana che ha premiato la Dea in Coppa Italia, i quotasti si aspettano un altra sfida spettacolare e un altra vittoria dei Bergamaschi in Atalanta-Lazio che di fatto è il big match della 20a giornata di Serie A.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Atalanta-Lazio del 31-01-2021

Tanti gol, spettacolo e qualche polemica: i confronti tra Atalanta e Lazio rappresentano una inesauribile fonte di emozioni. Le due squadre, in ballo per la zona Champions, si ritrovano domenica, di nuovo al Gewiss Stadium, quattro giorni dopo il successo bergamasco in Coppa Italia. Il pronostico degli analisti Snai non cambia rispetto a mercoledì scorso, anzi è ancora più netto in favore dell'Atalanta, il cui successo si abbassa fino @1,75 (per il confronto di Coppa era a 1,90). Il riscatto biancoceleste è un'ipotesi da @4,25, il pareggio si ferma poco più in basso, @4,00.

Sulle valutazioni dei quotisti pesa in maniera decisiva il rendimento fatto registrare dall'Atalanta dall'inizio del 2021: 6 vittorie e 2 pareggi in 8 partite, tra campionato e Coppa Italia. Da considerare anche i precedenti: nelle ultime tre stagioni, compresa la presente, la Dea ha vinto 5 dei 7 confronti diretti. L'unico successo biancoceleste è la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019. Le ultime quattro sfide tra le due squadre sono terminate con l'esito «Over 4,5», che su Betaland vale @3,50.

Probabili Formazioni Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Gosens

Indisponibili: Hateboer, Pasalic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Cataldi