Betting Focus Calcio Serie A: Roma-Verona, confusione giallorossa ma la squadra di Fonseca è favorita in quota @1.66 per la vittoria

A chiudere il 20° turno di Serie A, domenica sera dall'Olimpico, ci saranno Roma-Verona. Polveriera giallorossa tra Fonseca, il possibile scambio Dzeko-Sanchez e ricordando lo 0-3 a tavolino dell'andata, ma le quote premiano la Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Roma-Verona del 31-01-2021

Lo scambio Dzeko-Sanchez, l'ombra di Allegri, la caccia a un portiere: la Roma vive giorni inquieti, ma intanto la squadra deve prepararsi a un match tutt'altro che facile, contro un Verona che domenica scorsa ha battuto il Napoli, conquistando l'ottava piazza in classifica. Dai bookmaker arriva però una chiarissima apertura di credito a Fonseca, che in questo match si gioca un pezzo di permanenza a Roma: sul tabellone di PlanetWin365, la 12ª vittoria giallorossa su 20 partite vale appena @1,66, mentre il «2» gialloblù è un'ipotesi molto più improbabile, @5,12. In mezzo, la «X» @3,80.

Quello veronese sarà un banco di prova molto severo per l'attacco della Roma, che oltre a Dzeko rinuncerà a Pedro e avrà un Mkhitaryan in condizioni non ottimali. La squadra di Juric ha infatti la migliore difesa del campionato (ex aequo con la Juve): solo 18 gol subiti in 19 partite. Anche sotto questo aspetto, però, dai bookmaker arriva disco verde per il tecnico portoghese: l'Over 2.5 si presenta a quota modesta @1,55. Il che, unito al pronostico sulla gara, fa pensare a una vittoria giallorossa piuttosto “larga”.

Probabili Formazioni Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dzeko, Pedro, Zaniolo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Squalificati: Magnani

Indisponibili: Benassi, Ruegg, Sturaro, Veloso, Vieira