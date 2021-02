Scommesse Serie A: risultati 20a giornata, davanti vincono tutte. Prossimo turno aperto da Fiorentina-Inter. Il big match è Juve-Roma

Nel fine settimana non stecca nessuna delle prime 6 in classifica, con la Lazio che si prende la rivincita sull'Atalanta e scavalca proprio la Dea al 6° posto. Il prossimo turno inizia venerdì con l'anticipo Fiorentina-Inter, ma il big match si gioca sabato a Torino con Juventus-Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

20a giornata, vincono tutte le big

Una giornata di Serie A in cui hanno vinto tutte le big, in particolare la Lazio che ha fatto suo il big match con l'Atalanta contro cui aveva perso in settimana in Coppa Italia. La vittoria permette alla squadra di Inzaghi di superare proprio la Dea al 6° posto.

In questo turno abbiamo rivisto più vittorie in trasferta (5) che in casa (3) e ci sono stati anche 2 pareggi. In questo campionato stiamo assistendo al 38.69% di 1, al 35.18% di 2 e al 26.13% di X. La Serie A rimane anche un campionato da Over 2.5 uscito nel 59.8% delle partite, così come i Gol SI ancora al 61.3%.

In quota antepost per lo scudetto nulla cambia, con l'Inter che rimane favorita sulla Juventus mentre l'attuale capolista, il Milan, è solo 3° in lavagna. Tra i capocannonieri è tornato a segnare Lukaku (doppietta), ma Cristiano Ronaldo rimane il favorito. Situazione sempre più difficile per il Crotone che secondo le quote retrocessione è quasi già spacciata.

Serie A 2020/2021

Inter 2,25

Juventus 3,50

Milan 3,75

Atalanta 20

Napoli 20

Roma 25

Lazio 33

Capocannoniere Serie A 2020/2021

Cristiano Ronaldo 2,25

Lukaku, Romelu 2,75

Immobile, Ciro 3,75

Ibrahimovic, Zlatan 10

Muriel, Luis 15

Martinez, Lautaro 25

Belotti, Andrea 25

Joao Pedro 33

Zapata Duvan 50

Destro, Mattia 50

Retrocessa Serie A 2020/2021

Benevento Retrocessa S/N 4,75 1,15

Bologna Retrocessa S/N 7,50 1,05

Cagliari Retrocessa S/N 3,00 1,33

Crotone Retrocessa S/N 1,12 5,25

Fiorentina Retrocessa S/N 15 1,00

Genoa Retrocessa S/N 5,25 1,12

Parma Retrocessa S/N 1,65 2,10

Sampdoria Retrocessa S/N 25 1,00

Spezia Retrocessa S/N 2,00 1,72

Torino Retrocessa S/N 3,00 1,33

Udinese Retrocessa S/N 7,50 1,05

Verona Retrocessa S/N 75 1,00

Andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 21a giornata dal 5 al 7 febbraio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365). Si inizia venerdì con Fiorentina - Inter ma il big match si gioca sabato con Juventus - Roma. Al momento book e scommettitori sono concordi nel favorire i bianconeri. Il turno più semplice sulla carta ce l'hanno i rossoneri di Pioli impegnati domenica in Milan - Crotone.

Fiorentina - Inter

Fiorentina @5.75 (16%)

Pareggio @3.95 (24%)

Inter @1.58 (60%)

Atalanta - Torino

Atalanta @1.32 (71%)

Pareggio @5.25 (18%)

Torino @8.90 (11%)

Sassuolo - Spezia

Sassuolo @1.85 (51%)

Pareggio @3.65 (26%)

Spezia @4.22 (23%)

Juventus - Roma

Juventus @1.76 (54%)

Pareggio @3.95 (24%)

Roma @4.19 (22%)

Genoa - Napoli

Genoa @5.25 (18%)

Pareggio @3.80 (25%)

Napoli @1.65 (57%)

Benevento - Sampdoria

Benevento @2.87 (33%)

Pareggio @3.40 (28%)

Sampdoria @2.45 (39%)

Milan - Crotone

Milan @1.22 (77%)

Pareggio @6.15 (15%)

Crotone @12.55 (8%)

Udinese - Verona

Udinese @2.49 (38%)

Pareggio @3.00 (32%)

Verona @3.17 (30%)

Parma - Bologna

Parma @3.29 (29%)

Pareggio @3.15 (30%)

Bologna @2.33 (41%)

Lazio - Cagliari

Lazio @1.35 (70%)

Pareggio @5.00 (19%)

Cagliari @8.36 (11%)