Betting Focus Calcio Serie A: Juventus-Roma il big match di sabato ma per i bookmakers non c'è storia, bianconeri favoriti

Il big match della 21a giornata di Serie A si giocherà sabato 6 febbraio a Torino con in campo Juventus-Roma, ma guardando le quote dei bookmakers più che un big match sembra una partita a senso unico per i bianconeri. Sarà davvero così? Cerchiamo di capirlo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Juventus-Roma del 06-02-2021

Nonostante le polemiche, nei giorni scorsi è uscita una nota interessante sulla Roma, con un vero e proprio boom di puntate sullo scudetto ai giallorossi. Terzo posto a 6 punti dalla vetta, con 18 giornate da giocare: malgrado polemiche, prove di ammutinamento e un tecnico in bilico, questo inizio di 2021 regala alla Roma prospettive di vertice. Non la pensano però così i bookmaker, che malgrado il terzo posto continuano a tenere molto alta la quota scudetto giallorossa, tanto che l'ipotesi trionfo vale ben @21 volte la posta. Attenzione però: se i quotisti rimangono freddi, gli scommettitori vedono giallorosso. Secondo i dati forniti da PlanetWin365, sulla Roma converge il 15% delle giocate. Solo il Milan fa di meglio, con il 25%. Vero che proprio la quota alta può sollecitare l'interesse di chi scommette, ma il robusto “suffragio” in favore della Roma è in molti casi figlio di valutazioni puramente calcistiche. Basti pensare che a ottobre, quando la quota scudetto era molto più alta (intorno @45) le puntate sul titolo giallorosso non superavano il 10%.

Tutto diverso l'approccio dei bookmaker nei confronti della Juventus, avversaria della Roma sabato prossimo: i campioni d'Italia hanno un punto (e una partita) in meno, ma dopo nove anni di regno godono di un prestigio inaffondabile. Così, il decimo titolo consecutivo è dato solo @3,25, cifra che fa della Juve la seconda favorita allo scudetto, alle spalle dell'Inter @2,15 e prima del Milan @3,75. Con la Signora, però, gli scommettitori sono più severi: non più dell'11% prevede il primo scudetto di Pirlo. Colpa delle quote modeste, ma anche di un avvio di stagione problematico.

Veniamo ora al campo e al dettaglio della partita Juventus-Roma. Appena un punto di differenza in classifica, è sfida al vertice sabato prossimo all’Allianz Stadium di Torino. Posta in palio pesante, come si legge in una nota, per la terza e la quarta in classifica, anche se va ricordato che la Juve deve ancora recuperare la gara contro il Napoli. La seconda giornata del girone di ritorno propone il big match tra la Juve e la Roma entrambe reduci in campionato da due significative vittorie: bianconeri corsari a Genova contro la Sampdoria, giallorossi contro il Verona. La Signora cerca il sorpasso per rimanere a ruota delle milanesi, gli ospiti per continuare a blindare la zona Champions.

Sarà una Juve completamente rivisitata quella che dovrebbe scendere in campo contro la Roma, sabato sera alle 18, all’indomani dell’orgogliosa rimonta nell’incontro infrasettimanale in Coppa Italia contro l’Inter. Oltre allo squalificato Bentancur, con molta probabilità Pirlo manderà in campo una formazione rivoluzionata. Buffon, fors’anche per l’incertezza sul gol nerazzurro, dovrebbe lasciare il posto a Szczesny protetto da una nuova linea difensiva con Chiellini, Bonucci e Danilo e Cuadrado (il solo in campo in Coppa). Ci sarà sicuramente Ronaldo, l’autore della doppietta vincente contro la formazione nerazzurra, ma probabilmente questa volta sarà affiancato da Morata, perdurante l’indisponibilità di Dybala. Il brasiliano Arthur, che sembrerebbe aver superato il periodo di rodaggio, affiancherà Rabiot a centrocampo a sostegno dell’inossidabile McKennie con Chiesa che dovrebbe trovare posto sin dal primo minuto.

Uno squalificato anche sul fronte opposto. Fonseca dovrà fare a meno di Pellegrini ed anche degli indisponibili Smalling e Pedro. Difficilmente rischierà i due arrivi Reynolds e El Shaarawy, non ancora al meglio della condizione fisica. La porta sarà difesa dallo spagnolo Pau Lopez protetto dalla baby difesa Mancini-Ibanez-Kumbulla. A presidiare le fasce Karsdorp e Spinazzola. Mayoral dovrebbe essere l’unica punta con Dzeko che dovrebbe ripartire dalla panchina. I pronostici della vigilia di casa BetFlag vedono bianconero che propone l’1 @1,73 lontano dal 2 @4,25 e con l’X @4,00.