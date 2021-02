Betting Focus Calcio Serie A: Benevento-Sampdoria, lunch match domenicale. In quota è una sfida da Gol dopo il 3-2 dell'andata per la squadra di Inzaghi

Il lunch match della 21a giornata di giocherà domenica 7 febbraio allo Stadio Ciro Vigorito dove scendono in campo Benevento-Sampdoria. Attenzione alle reti con la squadra di Inzaghi che ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro i bluecerchiati, in entrambi i casi col risultato di 3-2.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Benevento-Sampdoria del 07-02-2021

La sfida con la Sampdoria, per il Benevento, non sarà mai come le altre. Non tanto per i precedenti in campionato, tre in tutto, ma perché sono stati i doriani a tenere a battesimo i sanniti, tre stagioni fa, in Serie A. Il Lunch Match di domenica prossima vedrà di fronte due formazioni dagli umori opposti: in fiducia i doriani, nonostante l’ultimo stop contro la Juventus, e vogliosi di riscatto i giallorossi di Inzaghi che hanno centrato un solo punto nelle ultime quattro giornate. I quotisti di 888sport vedono così Quagliarella e compagni favoriti, @2,55, rispetto al @3,00 dei padroni di casa con il pareggio, mai uscito finora, leggermente più alto @3,20.

I tre precedenti in Serie A raccontano tutti di match con tre o più reti: quindi l’Over 2.5 @1,83, si fa preferire, seppur di poco, all’Under, dato @1,98. Assai più probabile che le due formazioni vadano entrambe a segno visto che finora nessuna delle due ha mai chiuso la sfida con la porta inviolata: ecco perché il Gol è dato @1,58 rispetto al @2,32 del No Gol. Attenzione al risultato esatto 3-2 per il Benevento uscito in due circostanze: un terzo risultato del genere, domenica a pranzo, pagherebbe @23 volte la posta. Al contrario l’1-2 per la squadra di Ranieri, punteggio della prima sfida in assoluto tra le due formazioni, si gioca @9,00.