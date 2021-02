Betting Focus Calcio Serie A: Lazio-Cagliari, momento positivo per i biancocelesti che non perdono contro i sardi da 2013

Domenica sera all'Olimpico si chiude la 21a giornata del campionato di calcio italiano di Serie A con Lazio-Cagliari, squadre che stanno vivendo momenti opposti e la Lazio in campionato non perde dal 2013 contro i sardi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Lazio-Cagliari, del 07-02-2021

Lazio-Cagliari, come dire il match degli opposti. Da una parte la squadra più in salute, reduce da cinque vittorie consecutive e ancora imbattuta nel 2021 in campionato. Dall'altra una formazione nettamente al di sotto delle aspettative, che non vince da tre mesi e ha conquistato solo un punto nelle ultime 7 partite. Risultati che non lasciano dubbi ai betting analyst di 888sport, secondo i quali la vittoria biancoceleste è nettamente l'esito più probabile @1,38. Difficile il blitz dei sardi, dato @8,20, mentre il pareggio si gioca @5,20.

La Lazio non perde in Serie A contro il Cagliari da maggio 2013 quando in Sardegna finì 1-0 con un colpo di testa di Daniele Dessena. Lo stesso risultato a favore degli uomini di Di Francesco pagherebbe @20 volte la posta. Ma l'episodio piu significativo è stato quello della scorsa stagione quando la formazione biancoceleste si impose per 2-1 in rimonta nell'extra time concesso dall'arbitro Maresca, un maxi recupero di quasi otto minuti dovuto al cambio Deiola-Nainggolan, che scatenò un'aspra polemica nel dopo partita. Da quel giorno, il Cagliari lanciatissimo di Maran cominciò una lunga fase negativa che in pratica non è ancora finita. Ripercorrendo gli eventi di quel giorno, un altro 2-1 per i biancocelesti si gioca @8,00, mentre il doppio esito primo tempo/finale «2/1» vale @19 volte la scommessa.