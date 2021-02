Pronostici Serie A: tutto sulla 21a giornata di campionato con MULTIPLA @3.18 e altre 3 Free Pick. Si inizia con Fiorentina-Inter. Il big match è Juventus-Roma

Da venerdì 5 a domenica 7 febbraio si gioca la 21a giornata del campionato italiano di calcio. Il big match di questo turno di Serie A è Juventus-Roma in campo sabato, ma si inizia già con l'interessante anticipo di venerdì sera con Fiorentina-Inter.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 21a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 20a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

FIORENTINA-INTER (VENERDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Prandelli, al posto degli squalificati Milenkovic e Castrovilli, sceglie Martinez Quarta e Pulgar. Davanti Vlahovic e uno tra Ribery (che é affaticato e proverá nella rifinitura) e Kouamé, mentre Kokorin ha bisogno di tempo. Nell’Inter nessun turnover: Bastoni, Brozovic e Barella, seppur in diffida, dovrebbero giocare. Perisic insidia Young. In attacco i soliti Lautaro e Lukaku.

Statistiche: La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter (4N, 3P), dopo aver ottenuto cinque successi nelle sei precedenti (1P). Da una parte l’Inter ha il miglior attacco del campionato con 49 reti all’attivo, dall’altra solo il Parma (14) ha segnato meno della Fiorentina in questa Serie A (21).

Quote: COMBO 2+OVER 1.5 @1.87

ATALANTA-TORINO (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gasperini cambia qualcosina in vista della semifinale di ritorno con il Napoli. In campo Palomino, Pasalic e Malinovskyi. A destra problema al piede per Maehle, dovrebbe essere adattato Sutalo. Nel Torino Nicola ritrova Izzo. Ballottaggio tra Rodriguez e Bremer. Zaza con Belotti, visto che il neo acquisto Sanabria non é disponibile.

Statistiche: Il successo per 7-0 contro il Torino nel gennaio 2020 è la vittoria più larga registrata dall’Atalanta nella sua storia in Serie A. Il Torino è la squadra che ha subito più gol nella mezzora finale di partita nel corso di questa Serie A: 21, esattamente il triplo rispetto a quelli incassati nello stesso parziale dall'Atalanta (sette).

Quote: ATALANTA SEGNA PER ULTIMA @1.30

SASSUOLO-SPEZIA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: De Zerbi cambia poco. Obiang per Maxime Lopez in mediana, conferma di Caputo davanti (l'attaccante é affaticato, ma dovrebbe farcela). Berardi in gruppo e quindi convocabile. Nello Spezia non ce la fanno Nzola e Piccoli: gioca ancora Galabinov. Maggiore ed Estevez le mezz’ali. Ok Terzi.

Statistiche: Il Sassuolo ha vinto tutte le cinque sfide contro lo Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, segnando 12 reti e subendone solo tre. Il Sassuolo è imbattuto da 11 partite di Serie A contro squadre neopromosse e ha vinto tutte le ultime quattro sfide di campionato contro squadre liguri realizzando una media di 3.5 reti a partita. Il Sassuolo è la squadra che segna più reti in percentuale nei secondi tempi di questa Serie A (76% - 25/33), mentre nessuna formazione ha incassato più reti dello Spezia nelle seconde frazioni di gara (26, al pari del Torino).

Quote: DOPPIA CHANCE 1X - SASSUOLO 2° TEMPO @2.15

JUVENTUS-ROMA (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Pirlo gestisce le energie in vista del ritorno contro l’Inter. Bonucci e Chiellini titolari, Rabiot in mezzo per lo squalificato Bentancur, Morata affianca Ronaldo. Nella Roma, senza Pellegrini, Smalling e Pedro, giocano Kumbulla e Cristante. In attacco Mkhitaryan e Mayoral, favorito sul reintegrato Dzeko.

Statistiche: In 173 precedenti tra le due squadre in Serie A, la Juventus ha ottenuto il doppio dei successi della Roma (82 v 41).

Quote: JUVENTUS @1.79

GENOA-NAPOLI (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Genoa con lo stesso 11 di Crotone. Destro e Shomurodov coppia offensiva. Nel Napoli da valutare gli acciaccati Insigne e Demme, usciti malconci dalla semifinale contro l’Atalanta. Pronti Elmas e Petagna, con Lozano largo. Osimhen ancora in panchina.

Statistiche: A partire dall'arrivo di Davide Ballardini al Genoa (dal 21/12), il Grifone è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%) – è inoltre quinta per media punti (2.0).

Quote: DOPPIA CHANCE 1X @2.15

BENEVENTO-SAMPDORIA (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Inzaghi alza Viola e lascia in regia Schiattarella. Confermati Caprari e Lapadula. Nella Sampdoria Ekdal in vantaggio su Adrien Silva, mentre in attacco Keita sostiene Quagliarella.

Statistiche: Il Benevento ha guadagnato solo il 41% dei propri punti (nove su 22) in casa in questo campionato. La Sampdoria è la squadra che da più partite aspetta il pareggio in questo campionato: nelle ultime 11 gare per i blucerchiati cinque vittorie e sei sconfitte

Quote: X @3.35

MILAN-CROTONE (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Pioli sceglie Tomori dietro con Romagnoli. Bennacer in regia, Rebic favorito su Leao. Nel Crotone out Messias squalificato: gioca Di Carmine con Simy. A destra probabile Rispoli, visto che Pedro Pereira ha una contrattura.

Statistiche: Il Milan ha ricevuto finora 14 rigori a favore. Dal 2004/05 i rossoneri non ne hanno mai calciati altrettanti in un’intera stagione di Serie A.

Quote: MILAN RIGORE SI @3.25

UDINESE-VERONA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Gotti ha due dubbi: Nuytinck in vantaggio su Bonifazi dietro, Pereyra schierato mezz’ala (al posto di De Paul squalificato) o da punta con Deulofeu. Se il “Tucuman” arretra gioca Llorente titolare davanti. Okaka recuperato, ma ancora lontano dalla buona condizione: andrá in panchina. Nel Verona Magnani dietro, Dimarco a sinistra e Lasagna davanti (Kalinic va in panchina).

Statistiche: Verona 3° miglior difesa del campionato ma in attacco non è riuscito a segnare nelle ultime tre trasferte contro l’Udinese. Udinese che dal canto suo ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime tre sfide contro il Verona in Serie A. I friulani hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato

Quote: GOL NO @1.95 - UNDER 3.5 @1.25

PARMA-BOLOGNA (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: D’Aversa rilancia Bruno Alves in coppia con Osorio dietro. Possibili Kurtic e Kucka mezz’ali, con Man a completare il tridente con Gervinho e Cornelius. Nel Bologna affaticato Orsolini, che non si é allenato: pronto Skov Olsen. Vignato favorito su Palacio e Sansone.

Statistiche: Il Bologna ha segnato un solo gol nei primi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2020/21 - il Parma ha subito solo due reti in questo intervallo temporale, solo il Napoli (una) ha fatto meglio. Il Parma non è riuscito a segnare nelle ultime sette partite casalinghe di campionato; il Bologna non ha segnato nelle ultime tre.

Quote: NESSUN GOL PRIMA DEL MINUTO 30:00 @1.83

LAZIO-CAGLIARI (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Inzaghi dá fiducia a Musacchio dietro. Poi la Lazio migliore: Correa e Immobile in attacco. Nel Cagliari Pavoletti in vantaggio su Simeone. Ceppitelli e Sottil affaticati: scalpitano Rugani e Pereiro.

Statistiche: La Lazio non perde in Serie A contro il Cagliari da maggio 2013: da allora per i biancocelesti 11 vittorie e due pareggi. La Lazio ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari e ha vinto le ultime cinque partite di campionato. Il Cagliari non vince da 13 partite di Serie A (5N, 8P): per i sardi è la striscia peggiore dal 2010.

Quote: LAZIO @1.38

🤺DARTAGNAN

⚽️SINGOLA SERIE A

📌Fiorentina-Inter: COMBO 2+OVER 1.5 @1.87 (stake 1)

🤺DARTAGNAN

⚽️MULTIPLA SERIE A @3.18 (stake 0.5)

📌Atalanta-Torino: ATALANTA SEGNA PER ULTIMA @1.30

📌Sassuolo-Spezia: 1X

📌Juventus-Roma: 1X

📌Udinese-Verona: UNDER 3.5

📌Lazio-Cagliari: 1

🤺DARTAGNAN

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Sassuolo-Spezia: SASSUOLO 2° TEMPO @2.15 (stake 0.5)

🤺DARTAGNAN

⚽️AZZARDO SERIE A

📌Benevento-Sampdoria: X @3.35 (stake 0.5)