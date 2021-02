Scommesse Serie A: risultati 21a giornata, Milan ancora vincente con un Ibra incredibile, ma per il capocannoniere rimane CR7 il favorito. Prossimo turno con Napoli-Juve e Inter-Lazio

E' andata in archivio la 21 giornata del campionato di calcio italiano col Milan che ha vinto ancora, e Ibrahimovic è andato nuovamente a segno ma i rossoneri e il suo bomber svedese rimangono snobbati dalle quote. Prossimo turno imperdibile con NapoliJ-Juve e Inter-Lazio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

21a giornata, Milan ancora vince, Ibrahimovic segna ogni ora

Davanti vincono le prime 3, compreso il Milan che rifila 4 gol al Crotone, con una doppietta di Ibra. La celebrazione del 500° gol in carriera è durata poco più di mezz'ora, il tempo di segnare il numero 501 e sigillare la vittoria del Milan sul Crotone: Zlatan Ibrahimovic non finisce di stupire, e soprattutto continua a mantenere in campionato la pazzesca media di un gol all'ora. Nelle sue undici presenze è stato in campo 881 minuti segnando 14 volte. Il che fa appunto un gol ogni 63 minuti scarsi. Continuando così, e ipotizzando che giochi tutte le 17 partite restanti, potrebbe sfiorare le 40 reti. Eppure, per i bookmaker il suo terzo titolo di capocannoniere in Italia non è per niente probabile.

Le quote degli analisti di PlanetWin365 sono eloquenti: Cristiano Ronaldo (16 reti finora) è strafavorito @1,95, e i suoi avversari più temibili sono Lukaku e Immobile, dati rispettivamente a @3,55 e @3,75. Lo svedese ha una quota molto più alta @6,75 anche se ha 14 reti come Lukaku e Immobile, quasi che i bookmaker prevedano un suo deciso calo di rendimento di qui a fine stagione. Eppure, la media-gol di Ibrahimovic schiaccia perfino quella di Ronaldo, che va in rete ogni 91 minuti. In pratica, giocando coi numeri, al portoghese per fare tre gol servono tre partite, a Ibra ne bastano due.

Milan snobbato anche nelle quote scudetto visto che Inter @2.10 e Juventus @3.50 rimangono davanti a tutte secondo Snai anche se ora il Milan @3.75 è più vicina. Per la retrocessione è sempre più spacciato il Crotone secondo le quote.

Serie A 2020/2021

Inter 2,10

Juventus 3,50

Milan 3,75

Atalanta 25

Napoli 30

Roma 33

Lazio 33

Capocannoniere Serie A 2020/2021

Cristiano Ronaldo 2,25

Immobile, Ciro 3,50

Lukaku, Romelu 3,50

Ibrahimovic, Zlatan 6,50

Muriel, Luis 15

Belotti, Andrea 20

Martinez, Lautaro 25

Joao Pedro 33

Zapata Duvan 75

Destro, Mattia 75

Retrocessa Serie A 2020/2021

Benevento Retrocessa S/N 4,75 1,15

Bologna Retrocessa S/N 10 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,75 1,40

Crotone Retrocessa S/N 1,08 6,50

Fiorentina Retrocessa S/N 10 1,00

Genoa Retrocessa S/N 6,50 1,08

Parma Retrocessa S/N 1,40 2,75

Sampdoria Retrocessa S/N 25 1,00

Spezia Retrocessa S/N 2,30 1,55

Torino Retrocessa S/N 2,75 1,40

Udinese Retrocessa S/N 7,50 1,05

Verona Retrocessa S/N 50 1,00

Andiamo come sempre a dare un occhio alle prime quote del prossimo turno, la 22a giornata dal 12 al 15 febbraio 2021 (tra parentesi la percentuale di giocate degli scommettitori di Planetwin365). Si tratta di un turno molto interessante aperto dal anticipo del venerdì Bologna-Benevento, ma i big match sono due e si giocano nel weekend. In Napoli-Juventus book e scommettitori allineati nel favorire i bianconeri. Domenica sera a San Siro c'è anche Inter-Lazio. La squadra di Inzaghi è in grande forma ma si gioca quasi @4.50 e al momento solo il 22% degli scommettitori crede nella vittoria ospite.

Bologna - Benevento

Bologna @1.85 (51%)

Pareggio @3.45 (28%)

Benevento @4.53 (21%)

Torino - Genoa

Torino @2.05 (46%)

Pareggio @3.10 (31%)

Genoa @4.15 (23%)

Napoli - Juventus

Napoli @3.37 (28%)

Pareggio @3.45 (28%)

Juventus @2.15 (44%)

Spezia - Milan

Spezia @6.40 (15%)

Pareggio @4.30 (22%)

Milan @1.51 (63%)

Roma - Udinese

Roma @1.74 (55%)

Pareggio @3.75 (25%)

Udinese @4.77 (20%)

Cagliari - Atalanta

Cagliari @7.05 (13%)

Pareggio @4.65 (20%)

Atalanta @1.44 (67%)

Sampdoria - Fiorentina

Sampdoria @2.78 (34%)

Pareggio @3.25 (29%)

Fiorentina @2.61 (35%)

Crotone - Sassuolo

Crotone @3.55 (27%)

Pareggio @3.55 (27%)

Sassuolo @2.05 (46%)

Inter - Lazio

Inter @1.77 (54%)

Pareggio @3.90 (24%)

Lazio @4.35 (22%)

Verona - Parma

Verona @1.88 (51%)

Pareggio @3.45 (28%)

Parma @4.36 (21%)