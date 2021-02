Scommesse Serie A: corsa Champions League, Milan, Inter e Juventus scontate secondo le quote. In 4 per un posto con l'Atalanta favorita sul Napoli e le romane

Si accende la corsa alla top-4 del campionato di calcio italiano di Serie A, ovvero quella che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Dando per scontate Milan, Inter e Juventus rimane un posto e sono in quattro le squadre principali a giocarselo: l'Atalanta e il Napoli davanti a Roma e Lazio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie A con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Sgomitano a cavallo del quarto e quinto posto, entrambe a 40 punti dopo l'aggancio biancoceleste di domenica scorsa. Roma e Lazio viaggiano alla pari in classifica e anche nelle valutazioni dei bookmaker, dove il duello per un posto in Champions League è ora in perfetto equilibrio. Sia i giallorossi che la squadra di Inzaghi sono offerti @3,20 nelle scommesse Snai sul piazzamento nella top 4 a fine stagione.

Dando per scontata la qualificazione di Milan @1,15, Inter @1,05 e Juventus @1,08 le due romane dovranno vedersela, oltre che tra loro, anche con Napoli e Atalanta. Gattuso e Gasperini sono scivolati in sesta e settima posizione, ma con soli tre punti di differenza (e gli azzurri con una partita ancora da recuperare) sono sempre avanti per il "pass" Champions, dato @2,75 per i partenopei e @2,50 per i bergamaschi.