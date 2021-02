Pronostici Serie A: tutto sulla 22a giornata di campionato con MULTIPLA @3.39 e altre 2 Free Pick. Doppio big match con Napoli-Juventus e Inter–Lazio. Posticipo Verona-Parma

Vediamo tutte le partite della 22a giornata del campionato italiano di calcio, con ultime dai campi, statistiche, quote e le nostre giocate sulla Serie A.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio di Serie A. Vediamo le quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Serie A 22a giornata

Riportiamo le ultime dai campi e le statistiche più importanti di tutte le partite del 22a giornata, con la quota di riferimento sulla statistica che NON è una pick ufficiale (quelle le trovate nel nostro podcast YouTube, sui canali Telegram e Instagram).

BOLOGNA-BENEVENTO (VENERDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Mihajlovic sceglie Dominguez per sostituire Svanberg squalificato. Davanti conferme per Skov Olsen e Sansone, con Orsolini inizialmente in panchina. Nel Benevento Viola ed Hetemaj prendono il posto di Ionita e Improta squalificati. Davanti ancora Lapadula con Insigne (favorito su Iago Falque) e Caprari.

Statistiche: Fresco di doppietta contro il Parma nell'ultimo turno, l'attaccante del Bologna Musa Barrow affronterà il Benevento, squadra contro cui ha realizzato la sua prima rete in Serie A.

Quote: BARROW MARCATORE @2.40

TORINO-GENOA (SABATO ORE 15:00)

Ultime dai campi: Nicola sceglie il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer dietro. Zaza partner di Belotti, confermato Mandragora, a sinistra Murru può spuntarla su Ansaldi. Ballardini invece conferma il suo 11, con il solo innesto di Behrami al posto di Badelj squalificato. In attacco Pandev favorito su Shomurodov e Scamacca.

Statistiche: Il Torino ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Genoa: è la striscia aperta di successi consecutivi più lunga per i granata contro una singola avversaria nella competizione. Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 37 trasferte di Serie A contro il Torino (12N, 24P): 3-2 nel maggio 2009. Il Torino arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi

Quote: 1X @1.25

NAPOLI-JUVENTUS (SABATO ORE 18:00)

Ultime dai campi: Napoli senza Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Demme, Mertens (a meno di tamponi negativi dell’ultimo per KK). Gattuso schiera Rrahmani e Maksimovic dietro, Bakayoko in mezzo e Petagna (favorito su Osimhen) davanti. Nella Juventus Dybala non ce la fa, Ramsey che si è allenato in gruppo, inizierà dalla panchina. Morata in attacco con Ronaldo, De Ligt (Bonucci in forte dubbio) e Chiellini dietro. Arthur ha un problema alla gamba e dará forfait.

Statistiche: La Juventus non subisce gol da tre partite consecutive di Serie A. Napoli (2.9) e Juventus (3.2) sono le due squadre che subiscono in media meno tiri nello specchio a partita nel corso di questa Serie A.

Quote: JUVENTUS @2.04 - UNDER 2.5 @2.01

SPEZIA-MILAN (SABATO ORE 20:45)

Ultime dai campi: Italiano perde anche Terzi (guaio muscolare) e sceglie Erlic in coppia con Chabot. Pobega mezz’ala, Agudelo, Galabinov e Gyasi davanti. Nel Milan Dalot per lo squalificato Calabria, Bennacer in mezzo e Calhanoglu trequartista. Rebic favorito su Leao.

Statistiche: Il Milan ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo Spezia, realizzando sempre tre gol. Lo Spezia ha raccolto solo il 29% dei punti di questa Serie A in partite casalinghe (6/21), la percentuale più bassa in questo campionato. Il Milan è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie A: otto, esattamente il doppio dei clean sheet registrati dallo Spezia (quattro).

Quote: MILAN @1.45

ROMA-UDINESE (DOMENICA ORE 12:30)

Ultime dai campi: Fonseca ha due dubbi: Kumbulla o Cristante dietro, Dzeko o Mayoral prima punta. Pedro ristabilito, ma dovrebbe iniziare in panchina. Nell’Udinese Deulofeu fa coppia con Llorente, con Okaka pronto a subentrare. Rientra De Paul, dietro l’escluso dovrebbe essere Becao.

Statistiche: Da una parte la Roma è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d'ora di partita in questa Serie A (otto, come la Lazio), dall'altra nessuna ne conta meno dell'Udinese nello stesso parziale (una, come lo Spezia). La Roma è rimasta in vantaggio per 518 minuti e sotto nel punteggio per 49 minuti in casa in questa Serie A, in entrambi i casi record nel torneo in corso.

Quote: ROMA PRIMA A SEGNARE @1.50

CAGLIARI-ATALANTA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Di Francesco ripropone la difesa Walukiewicz, Godin, Rugani. Nainggolan e Joao Pedro sostengono Pavoletti. Nell’Atalanta Palomino dietro, Maehle a destra, Pessina e Ilicic alle spalle di Zapata.

Statistiche: Dopo due pareggi nella stagione 2012/13, Cagliari e Atalanta non hanno più pareggiato nei successivi 13 confronti di Serie A: sette successi della Dea e sei per i sardi.

Quote: 1-2 @1.20

SAMPDORIA-FIORENTINA (DOMENICA ORE 15:00)

Ultime dai campi: Ranieri punta su Candreva e Jankto esterni, con Keita e Torregrossa (favorito su Quagliarella) davanti. Nella Fiorentina tutto ruota attorno a Ribery. Se non ce la fa potrebbe esserci una chance per Kouamé. Martinez Quarta confermato dietro con Pezzella e Milenkovic, a cui é stata ridotta la squalifica. Pulgar in regia.

Statistiche: Nelle ultime 10 sfide tra Sampdoria e Fiorentina in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno (3.5 gol di media a match).

Quote: OVER 2.5 @1.90

CROTONE-SASSUOLO (DOMENICA ORE 18:00)

Ultime dai campi: Stroppa perde ancora Benali. Messias dovrebbe fare la mezz’ala, con Ounas in appoggio a Di Carmine, favorito su Simy. Nel Sassuolo Marlon e Chiriches dietro, Lopez in mediana con Locatelli, Berardi nel trio d’attacco. Ko Boga, che ne avrá per un paio di settimane.

Statistiche: Il 56% delle reti del Sassuolo in questo campionato sono state messe a segno negli ultimi 30 minuti di gioco, record in percentuale (19/34).

Quote: SASSUOLO SEGNA PER ULTIMA @1.57

INTER-LAZIO (DOMENICA ORE 20:45)

Ultime dai campi: Conte vuole aspettare Vidal, che pare in recupero. Se non ce la fa occhio a Sensi come mezz’ala. Young a sinistra. Nella Lazio Musacchio confermato dietro, Marusic a sinistra, Correa appoggia Immobile. Luis Alberto e Acerbi, che mercoledí si sono allenati a parte, non dovrebbero avere problemi.

Statistiche: L’Inter potrebbe registrare cinque clean sheet di fila in Serie A ma la Lazio va in gol da ben 17 partite di campionato ed è la squadra che ha guadagnato più punti in Serie A nel 2021 (19), oltre ad essere l’unica ancora imbattuta (6V, 1N) - i biancocelesti sono alla pari del Genoa anche la miglior difesa nel periodo (quattro gol subiti).

Quote: NO BET

VERONA-PARMA (LUNEDÌ ORE 20:45)

Ultime dai campi: Juric, senza Faraoni e Zaccagni, allarga Lazovic nel suo ruolo a destra e sceglie Bessa come trequartista, con Barak e Lasagna di punta. Kalinic verso la panchina. Nel Parma possibile difesa a quattro. Nel tridente Kucka, Gervinho e la novitá Zirkzee (favorito su Pellé), visto il problema muscolare occorso a Cornelius.

Statistiche: Verona e Parma non hanno mai pareggiato in otto precedenti in terra veneta in Serie A: sei vittorie degli Scaligeri (incluse le ultime quattro) contro le due per i Ducali. Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato, con Ivan Juric alla guida non ha mai infilato tre sconfitte di fila in Serie A. Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 12 gare di campionato (4N, 8P) e ha segnato una sola rete nelle ultime sette.

Quote: 1X+UNDER 3.5 @1.70

