Pronostici Torino-Genoa. Betting Focus, il grifone con Ballardini ha un ritmo da scudetto ma anche i granata hanno migliorato con Nicola

I cambi in panchina di Nicola e Ballardini hanno fatto bene a Torino e Genoa, in particolare i liguri che hanno un ritmo da scudetto, anche se i book favoriscono i granata.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio Serie A.

Betting Focus Torino-Genoa 13-02-2021

Se il campionato fosse cominciato da cinque giornate, il Genoa sarebbe al secondo posto, con 4 vittorie e un pareggio, dietro solo alla Lazio. Eppure i rossoblù, letteralmente rivitalizzati da Ballardini, si presentano sabato sul campo del pericolante Torino con il pronostico nettamente contro. Almeno così la pensano gli analisti di PlanetWin365, che danno la vittoria granata @2,00, quota molto più bassa del «2» genoano, collocato @4,11. Ampia dunque la fiducia concessa ai padroni di casa, a loro volta sono rafforzati dopo l'avvento in panchina di Nicola, il tecnico che lo scorso anno ottenne la salvezza proprio con il Genoa.

Con il nuovo allenatore il Toro ha finora fatto registrare tre pareggi consecutivi, che diventano quattro con lo 0-0 di Torino-Spezia, ultima partita della gestione Giampaolo. La quinta «X» consecutiva vale @3,25. I pareggi ottenuti da Nicola sono arrivati tutti in rimonta: dal 2-0 al 2-2 a Benevento, poi 1-1 in extremis con la Fiorentina, infine l'impresa di Bergamo, con il pari agguantato partendo dal 3-0 per l'Atalanta. La scommessa che rappresenta meglio il Torino attuale è quindi il doppio esito 2/X (primo tempo al Genoa, poi pareggio), che vale @15 volte la posta. Quanto al Genoa, sarà anche sfavorito, ma intanto con Ballardini ha incassato soltanto 5 reti in 8 partite. Lecito pensare a un esito No Goal, che con il Grifone in campo è uscito 4 volte nelle ultime 5 gare e che si gioca @1,96.